Dónde saborear Gran Canaria, según Lartaun Pérez CEO de Pop House

Se licenció en Madrid en Marketing y Publicidad y desde niño vaticinaba su futuro porque aún se recuerda montando un programa de radio como entretenimiento. En paralelo, siempre puso banda sonora a cada momento su vida y la música siempre ha sido una parte más de sí mismo. Además, Lartaun era nieto de sastre así que resume su evolución gracias a todo ese aprendizaje natural que empezó a adquirir desde la infancia: pop y moda, dos constantes que han latido con él desde siempre.

Tanto es así que mientras cursaba su carrera en la capital del reino comenzó a hacer sus pinitos como 'DJ' en fiestas y celebraciones que se terciaran y, la casualidad, caprichosa, prendió la primera chispa de su vínculo profesional con el mundo de la moda.

Nada más, y nada menos, que los diseñadores Palacio y Lemoniez lo contrataron para que fuese él quien se encargara de la música en su desfile en la Pasarela Cibeles.

Punto de partida, sobre todo en la trastienda porque, como Lartaun nos cuenta, una cosa lleva a la otra y enseguida se encontró coordinando y organizando todo ese engranaje propio de los espectáculos de moda.

Regresó a casa y, «como siguiente paso natural», se convirtió en regidor de la pasarela Moda Cálida durante 10 ediciones y justo ahí, Lartaun marca el inicio de su vida profesional, dando luz a Pop House, en los comienzos como agencia de modelos. Dos personas, una oficina y él y su compañera Sandra con dos ordenadores eran toda su empresa.

Casi 20 años de trayectoria, donde la agencia, como Lartaun la denomina, se ha sabido adaptar, sin estridencias y sin dramas, a lo que el mundo de la industria y la publicidad demandan.

Hoy, campañas de moda de índole internacional se realizan en las Islas Canarias, porque hoy, Pop House es el referente de grandes marcas comerciales. Hoy, esa empresa que contaba con dos personas, tiene tres sedes, dos en Gran Canaria y una en Tenerife y desde cualquiera de ellas, cubren todas las necesidades que se precisan para grandes producciones: personal de muy diferentes capacidades como realizadores, asistentes, fotógrafos, maquilladores, además de medios técnicos, logística, montaje, producción, asistencia y desarrollo. Algo así como un puzzle de miles de piezas que en Pop House encajan hasta convertirlo en el cuadro perfecto desde el que las marcas, se enseñan al mundo.

En la retina de muchos seguro que se guardan imágenes de la mítica campaña de moda que la marca Carolina Herrera desarrolló en las Dunas de Maspalomas y un sinfín de marcas relevantes como 'Scalpers' o prácticamente todas las marcas que abarca 'Inditex', entre otras, han encontrado en Gran Canaria, de la mano de Pop House, «las maravillosas localizaciones que tenemos en las islas y el clima».

En cada producción, el trabajo y las horas que se empeñan son leoninas y el entramado previo siempre es un reto que se supera. Al fin y al cabo, nos apunta «esta industria no difiere del turismo a grandes rasgos», así como «ambos confieren una red de impacto mundial de la que quizás los canarios no seamos del todo conscientes» y eso, probablemente, muchas veces complique el día a día y aún mucho mejor se podrían dar las oportunidades para todos si fuésemos capaces de ajustar mejor los perfiles profesionales que se se demandan y que ahora no existen, o agilizar trámites para que seamos aún más competentes y eficaces.

Ante preguntas como la digitalización o el infinito universo de las redes sociales, Lartaun convierte ambas en grandes oportunidades. En el primer, caso, sin ir más lejos, la pandemia abrió del todo y para siempre el comercio digital y eso trajo consigo más acciones visuales para que las ventas no decayeran, como así ha sido y además, llegó para quedarse.

En lo referente a las redes y el fenómeno social que han sido y siguen siendo los «influencers», Lartaun abraza a todo lo que sean nuevos 'soportes' porque como él dice, este también este es un caso de evolución natural, «las personas que creaban influencia en los demás, siempre han existido, es la evolución de lo que antes se denominaba relaciones públicas, personas que atraían a marcas y al público, solo por la ascendencia que proyectaban». Sin ir más lejos, Rosi Curbelo, como ejemplo de todo esto en la islas.

Un desarrollo apasionante el de estos casi 20 años, donde Pop House se ha ido haciendo a sí mismo, respondiendo siempre en afirmativo a las necesidades de la industria en general y de las marcas en particular. Un mundo trepidante, en el que lo mejor, como nos apunta Lartaun, es vivir el momento sin pensar en que deparará el futuro, porque «en Pop House no nos gusta pasarnos de modernos», aunque la trayectoria demuestre que se hayan acoplado, sin problema alguno, al devenir de la industria.

Al final, nos dice, «se trata de generar sensaciones, de tocar la piel y crear emoción con todo ello».

Hoy, dentro de una agenda súper apretada, tomamos un café para reflexionar sobre todo aquello que más le gusta, cuando puede parar y saborear y como resultado, una lista tan exquisita como las campañas de Pop House.

Dónde desayuna Lartaun Pérez

Lo que más le gusta es hacerlo en casa, siempre con pan de Panalogía. Plan perfecto del que disfruta a diario.

Si toca hacerlo fuera de casa, disfruta mucho de una buena pulga de jamón en El Yantar, sobre todo porque Momo y su encantadora atención, se adelantan siempre a lo que Lartaun quiere.

Dorotea es otro de sus favoritos porque «traspasar sus puertas es estar en casa, una especie de terapia porque cuando necesitas encontrarte con los tuyos, aquí te los encuentras. Ana e Iraya ha sido capaces de crear algo único» . Y si el día está de mucho apetito, no perdona desayunar su increíble sándwich de pastrami.

El almuerzo o la cena siempre entre favoritos

Hacia el norte, La Pizarra Sabores del Mar en Sardina y no solo por su maravilloso pescado, siempre fresco, sino también por sus atardeceres que también alimentan.

Nelson, en Arinaga, para Lartaun son palabras mayores, por su salpicón de vieja, sus tallarines de calamar al pesto y el afecto y la bienvenida de Nelson.

En la barra del Ribera del Miño le encanta vivir su experiencia en barra porque, aparte comer muy bien se pasa también muy bien.

En Rías Bajas, porque han conseguido hacer regresar excelente materia prima.

En Qué Leche! Porque siempre tienen la capacidad de sorprender y apunta a Sorondongo y Rêver como últimas novedades a su lista en las que seguirá repitiendo.

Sorondongo, Qué Leche y Rêver

Morro Colorao, del Grupo Kikong, por su deliciosa ensalada de pulpo o cualquiera de sus carnes.

Cuando quiere disfrutar de auténtica y deliciosa comida casera italiana, veremos a Lartaun en Happetito, un local sin pretensiones que sorprender muy gratamente por sus platos de pasta, todos artesanales. Un local que difiere de otras ofertas de igual gastronomía y en donde apuntan desde su puerta que no hacen pizzas. Max, el cocinero, elabora platos que para Lartaun lo confieren del título 'mejor restaurante italiano de Gran Canaria' y sus berenjenas, 'sur contra norte' son pura delicia.

Happetitto C7

A La Palmera Sur acude cada vez que puede y siempre que ha ido le ha encantado.

Dentro de su singular ruta en busca del mejor 'steak tartar' de Gran Canaria, se queda con Nákar y con El Churrasco.

Si lo que busca es buen ambiente y excelente cocina y servicio, La Travesía de Triana es parada obligada, porque, aparte de que todo está muy bueno, siempre se lo pasa bien.

Se queda con Kome-Kome cuando quiere disfrutar de cocina asiática y si se trata de comer una excelente pizza, La Gustosa es la primea y única de su lista. Aunque cuando tiene el día de antojo italiano, a veces se lanza a prepararse algo en casa con el buen producto que siempre encuentra en HelloMamma!.

La Gustosa, Hello Mamma! y Kome-Kome C7

Si se trata de disfrutar de buenos arroces, hacia el sur, El Senador y en la capital, se queda con los de Majuga.

Majuga C7

Si toca colocar brújula más al sur, en el pueblo de Arguineguín confluyen tres espacios ideales para él. El primero de ellos, Los Pescaítos de Arguineguin, por su propuesta de pescado fresco, sobre todo en una buena parrillada, sus vistas y su ambiente.

El segundo, El Mercadito Ibérico, donde ofrecen muy buena carne y el resto de elaboraciones siempre están muy ricas.

El Mercadito Ibérico C7

Y si lo que quiere es tradición, desenfado y amabilidad en una bar de los de toda la vida, El Careta en donde no le importa hacer colas para hacerse con una mesa y saborear sus lapas y cualquiera de sus tapas.

Eso sí, si hay un lugar que ocupa predominantemente su paladar y todo su afecto a lo largo de los años, ese es La Butaca de Betty, donde sus lacitos de pasta con langostinos y sus flores de calabaza son tan únicas e inimitables como la propia Betty.

No es de copas

Si le preguntamos dónde se toma algo nos anuncia que no es de copas ni de salidas nocturnas. Lartaun es de sobremesa, entre los suyos y con los suyos y ese universo siempre lo encuentra en Dorotea donde compartir y estar a gusto, son la misma cosa.

Dorotea