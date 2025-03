Dónde saborear Gran Canaria, según la influencer gastronómica Yessica Díaz de @FoodLoversGC

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de marzo 2025, 23:12 Compartir

Lo suyo con la gastronomía ha sido un tránsito entre la casualidad y el amor por la comida. Se podía decir que era casi una manía persecutoria por fotografiar, desde el mejor prisma que dilucidaran sus ojos, cada plato que probaba, dentro o fuera de la isla dentro o fuera de su casa, porque, como ella dice, «me encanta comer con los ojos». Aunque también nos apunta que la genética tuvo mucho que ver porque su padre siempre trabajó en la histórica cafetería del Parque Santa Catalina, Nuevo Río en la capital grancanaria.

Todo aquello que empezó como un mero entretenimiento desde hace ocho años es una de las páginas gastronómicas de referencia en Gran Canaria, @FoodLoversGC, donde Yessica cuenta todo lo que come, cómo se lo come, cuándo se lo come y porqué se lo come. Un crecimiento rápido y exponencial que llenaba de asombro a la propia Yessica, con lo que, según ella, «en los inicios solo eran fotos 'ramdom'».

Un entretenimiento al que hoy le regala gran parte de su tiempo libre porque la carrera y la formación de Yessica, poco o nada tiene que ver con el universo gastro que la rodea.

Se licenció en ADE y desempeñó funciones que tenían que ver con su carrera hasta que un día se envalentonó y se encerró a preparar oposiciones a la administración de justicia, «lo más duro que he hecho por mí, en mi vida». Dicho y hecho porque la constancia y la perseverancia la definen y se sabe dueña de «esa pasta que solo tienen los opositores».

Hoy, probablemente fruto de esa ilimitada capacidad de trabajo, Yessica, casi siempre en compañía de Dani, su pareja, con quien comenzó esta aventura 'social' recorre Gran Canaria de cabo a rabo y la gasolina que le reporta energía para no parar en ningún momento, la toma de la confianza de sus seguidores y de los colaboradores a los que ayuda, desde esa ventana que es Instagram y que ella abre de par en par a todo aquel que la quiera seguir.

No se guarda nada, todo lo pregunta, todo lo cuestiona y repasa cada 'post' hasta tres veces antes de publicarlo, intentando y consiguiendo siempre y por encima de todo, ser objetiva.

En medio de toda esta vorágine, aún saca tiempo para practicar deporte y cuidarse, ambas acciones esenciales para ella y para afrontar su día a día, porque nos cuenta que jamás se ha planteado, ni lo hará, vivir solo de su página.

Llama mucho la atención el entusiasmo con el que nos cuenta cómo ha germinado lo que, para ella, solo fue en un principio, la necesidad de expresarse y compartir todo lo bueno que probaba y se conmueve cuando la reconocen en el ascensor, en la panadería o en la farmacia.

Hoy hace un alto en el camino para contarnos todo el sabor que guardan sus locales favoritos en Gran Canaria, con una lista en la que no se guarda ningún detalle, sobre todo en materia de desayunos, su comida favorita del día. Saquen papel y lápiz porque Yessica es toda una experta en la materia.

Los increíbles y deliciosos desayunos de Yessica en Gran Canaria

Este su momento 'gastro favorito' del día y siempre que puede acude a Con J de Jamón, para Yessica el 'number one'. Su tosta de aguacate, por supuesto que coronada con jamón ibérico o su sándwich de millo y aguacate con pesto son un sueño de textura y sabor «podría comer ambos todos los días y no me cansaría». Además, es de esos lugares en lo que Yesscia se siente como en su casa y donde con cada elaboración, como su deliciosa tarta de queso, se trapasa al comensal el amor con el que lo hacen todo.

Con J de Jamón

En el CC Las Ramblas la podremos encontrar en Bienmesabe donde dentro siempre le espera Ana, quien desde las 6 de la mañana ya está elaborando magníficos bocadillos y sándwiches y, aunque Yessica podría disfrutar con cualquiera de sus elaboraciones siempre que va a Bienmesabe, en su mesa se sirve un 'triasán'. Y el café de este local también es un 'plus'.

Bienmesabe

En su zona de incidencia laboral, la podremos encontrar en Crema y Chocolate a donde casi todo el mundo acude por sus delicias dulces y, aunque a Yessica le gusta mucho más «lo salado» no puede perdonar los cruasanes de chocolate, de elaboración propia. Según nos dide «los mejores de la isla».

Crema y Chocolate

Cuando hay tiempo y se tercia un huequito para disfrutar de un buen brunch, son res sus locales de referencia: 'Llévame al Huerto', donde cualquiera de sus tostas y sus elaboraciones con huevo son increíbles. Organic Jungle, donde siempre que puede disfruta de sus 'bolw' y Mr. Kale, porque todo lo que hacen está muy bueno con especial atención a sus batidos y tostas.

Llévame al Huerto, Mr. Kale y Organic Jungle

Si el día amanece con antojo de buenos y excelentes churros, Yessica lo tienen claro: La Churrería en El Fondillo donde siempre combina churros con alguno de los excelentes bocadillos que elaboran, como el de queso herreño.

La Churrería

En Mol Café en el barrio de Schaman porque Matías, sus vídeos y la variedad de sus creaciones, le dan la vida cada mañana.

Mol Café

Otro local que le fascina Momentos Brunch & Coffee, por su empleo en productos naturales, su café de espacialidad, sus tartas de queso y su pan de masa madre.

Momentos Brunch & Coffee

Otra de sus muescas en su mapa mañanero, la marca El Rincón de Alaia, donde su pan de obrador y sus creaciones con chocolate de 'Dubai', son un sueño. Sus 'Yasmines' también son bocados irresistibles y su arepa, la favorita de Yessica.

El rincón de Aalia

Si pone rumbo al norte de la isla, la encontraremos en Agaete, en Hondo Café, donde el tamaño de sus tostas, sus huevos revueltos y su terraza lo convierten en un lugar absolutamente perfecto.

Hondo Café

Si marca la brújula hacia el sur a Yessica la podremos ver en Paneri, su local favorito entre los favoritos.

Paneri

En Calma Café, un alegre local regentado por noruegos donde le elaboran un triasán con relleno de todo lo que a Yessica le gusta dentro.

Calma Café

En The Bistró, disfruta de los mejores huevos revueltos del mundo a los que no les falta de nada como un buen bacon. Su terraza también suma a los encantos del local.

The Bistró

Como último descubrimiento en materia de desayunos, nos confiesa que se ha enamorado de Un cerdo volando, donde sus elaboraciones destacan por ser súper sanas y equilibradas y donde el bocata de jamón lo bordan.

Un cerdo volando

Y, si algo destaca de cada uno de estos lugares, es que ella es fiel seguidora de todo lo artesanal y de lo que se hace en casa y todos y cada uno de los locales anteriores, cumple esta máxima.

Los almuerzos de Yessica

El Camino el Jamonal es su local preferido sonbre todos los demás, su montaditos, sus huevos, su ensaladilla caramelizada y su ensalada de tomate y aguacate conforman su universo de antojos. Y por supuesto todo esto acompañado de una buena copa de vino.

Camino al Jamonal

La botavara en el barrio de San Cristóbal, por el amor y la creatividad que su chef pone en cada una de las elaboraciones. Un lugar, nos cuenta Yessica, del que siempre sale contenta y feliz.

La Botavara

Si sale de la capital, le encanta ir a El Guachinche Manicomio, uno de los lugares que Yessica contribuyó a que se 'viralizara' y donde siempre se le antoja disfrutar de la cocina canaria.

Guachince El Manicomio

El Dedo de Dios, en Agaete, otro de los lugares donde disfruta de un buen pescado y del entorno de este maravilloso municipio.

Dedo de Dios

Uno de sus últimos descubrimientos el Restaurante Roque Nublo, en La Culata, un local en la misma falda del roque, con unas vistas impresionantes y donde elaboran una deliciosa cocina canaria tradicional.

Ampliar

En el precioso barranco de Guayadeque, se queda con el primero de todos, Guayadeque por sus chipirones con mojo de cilantro y sus papas arrugadas con mojo. También aquí podremos encontrarnos a Yessica en El Centro Guayadeque por su cochino negro, para ella, el mejor de la isla.

Ampliar

Otro de sus lugares por sus elaboraciones caseras lo encontramos en Firgas, en el mítico Mesón Grill Los Chorros donde un picoteo de comida canaria es su plan favorito.

Mesón Grill Los Chorros

Las dulces meriendas o desayunos dulces de Yessica

Si bien tiene un paladar de aprecio salado, no por ello renuncia a los mejores locales que ofrecen 'delicisos pecados dulces'. El primero de ellos, Ave Pastelería Artesanal, por sus cruasanes y su café.

Ave Paetelería Artesanal

Truffles, porque todo lo hacen en su propio obrador y siempre guardan la esencia de negocio familiar.

Truffles

Yeray Reyes, donde Yessica disfruta mucho con cualquiera de sus postres como sus 'eclair' o cualquiera de sus elaboraciones con chocolate de Dubai.

Yeray Reyes

Las cenas de Yessica

Le encanta disfrutar de este momento del día en La Jícara Tasca, en Ingenio, por su chef y cualquiera de sus elaboraciones fuera de carta.

La Jícara Tasca

En el Centro Comercial Las Ramblas podremos encontrala en Palique y Enyesque, un local ideal y acogedor donde disfruta con sus huevos rotos y su barra de pinchos.

Palique y Enyesque

Tres resturantes italianos también marcan sus cenas favoritas en Gran Canaria, el primero de ellos O´Sole Mío donde sus 'croquetas el forno' son un vicio para ella.

O´Sole Mío

Bella Ciao en Siete Palmas y Promenade donde la pasta y la pizza son un sueño.

Bella Ciao

Cuando quiere disfrutar de la mejor cocina nipona, Yessica sabe que el Fuji nunca falla y para ella este es un resturante de los que no se olvidan.

Fuji

En La Colonial de Fontales, disfruta de cenas únicas y su tabla de quesos, de las mejores de Gran Canaria.

La Colonial de Fontanales

Y como dato, dejarse querer con el 'chef en casa'Eleazar Miranda, una de las mejores experiencias gastro que Yessica ha vivido en toda su vida. 100 % recomendable cuando se quiera disfrutar de un plan único y extraordinario.

Eleazar Miranda

Dónde toma algo Yessica

Nereo, en el sur de Gran Canaria donde combinan a la perfección excelentes picoteos con coctelería de autor y unas vistas maravillosas. Un lugar para ella, increíble.

Nereo

Y otro lugar donde, además de disfrutar de elaboraciones de pasta únicas con coctelería de autor que adaptan al paladar más buena música con DJ, los fines de semana, es el Templo de Pandora lo convierten en un lugar súper especial.

Templo de Pandora