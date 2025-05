Dónde saborear Gran Canaria, según la gerente de Allende Restauración Najwa William

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 24 de mayo 2025, 18:15 Compartir

Najwa marca el punto de inflexión en el momento en que regresó a Gran Canaria desde Málaga. Las circunstancias no eran las mejores compañeras para emprender un negocio de hostelería porque una fuerte crisis financiera asolaba cualquier intento de emprendimiento, pero, lejos de asustarse, tiró junto con Jesús hacia delante.

Una calle que en aquel momento no era significativa ni mucho menos el mejor enclave para ello, fue donde se ubicó el primero de muchos Allende para venir a contar que el concepto de comer rico, variado, en un ambiente cuidado, con elaboraciones que hablaran del resto del mundo y, muy importante, a precio justo, era posible y plausible.

Allende C7

Sin bola de cristal en sus manos, Najwa y Jesús vieron recompensados con creces su sacrificio, su valentía y su empeño. Una especie de hilo que Allende ató desde las raíces de ambos: sangre libanesa por su cocina fresca y mediterránea, el espíritu malagueño de Jesús donde compartir platos variados de cocina más elaborada más allá de una simple tapa era práctica habitual en su ciudad y Gran Canaria como laboratorio donde llevar a la práctica toda esta conjunción que les llevó, desde el primer día a un éxito rotundo y sin precedentes que sigue tan vigente como en su apertura y desde donde no han parado de crecer y de sorprender al público.

Han pasado los años y el crecimiento controlado sigue siendo una constante. Tras el primero, hoy La Cecilia del Allende, llegó el de la otra zona porque como Najwa dice «teníamos que acercar nuestra propuesta a la zona de Triana porque en esta ciudad existe frontera entre ambas». Por cierto, un local que ya llamaba la atención de Najwa donde consiguió marcar una pauta bien diferenciada del resto de la propuesta en la zona: pasarlo bien, ambiente cuidado, personal entregado y comer rico y delicioso siempre que se tome asiento en el local.

Con dos locales ya en su haber, tocaba cambiar el pie, sobre todo porque empezaron a proliferar también en la isla otros conceptos como los gastrobares o locales con propuestas más sofisticadas, pero ellos siempre buscaron la diferencia en los matices, así que, antes de emprender en Allende Muelle, tocaba parar, consolidar equipo y, a partir de ahí construir, porque, si hay algo que Najwa repite una y otra vez es la importancia del equipo humano que rodea a Allende Restauración, «las personas siempre han sido y son lo más importante», de hecho, todavía hay personas dentro de Allende que empezaron con ellos el primer día, sobre todo porque, en los inicios, el panorama no era alentador y se valieron de amigos y conocidos para conformar ese 'alma Allende'. Una filosofía y una forma propia de hacer las cosas que hoy siguen llevando a la práctica: «cuando tocó abrir el tercer local ya no podíamos repartirnos Jesús y yo en uno u otro, tocaba confiar y delegar» y a la vista está que el equipo respondió y sigue respondiendo porque, tras este llegaron otros tantos: El Taller del Allende con sus concepto de comida preparada para llevar, como el novedoso, en aquel momento Allende Fiesta & Picnic, donde sirven todas esas cositas ricas que preparan en cajitas listas para llevar, presentar y disfrutar.

Allende Restauración C7

También Allende 22º mirando con la brújula hacia el sur, demostrando que, lo que juntos crearon sorprende y encanta más allá de la capital y de su público. Y otros que se han ido transformando hacia nuevas propuestas y que están marcando el futuro de este grupo imparable, del que Najwa nos adelanta dos primicias: proyecto formación, donde contarle al resto cómo lo han hecho, cómo resolver toda clase de dudas y cómo profesionalizarse es básico y vital para seguir adelante. Y el segundo, una finca que dará mucho que hablar, donde saben que volverán a sorprender con una propuesta de 360º y donde los días con su luz, serán el escenario perfecto donde pasarlo bien.

Hoy también Najwa, generosa, nos comparte dónde le pone sabor a su día a día e indudablemente, toca seguirle los pasos.

Dónde desayuna Najwa William

Lo tiene claro, Bachaco es su desayuno favorito por sus tostas y por cualquiera de los postres de su carta, además de Vivi quien es un plus en atención.

Ampliar Bachaco C7

El momento de disfrutar de una Dorada Especial 0,0 Tostada y Especial Tostada

Dorada Tostada 0,0 C7

Le proponemos un plan a Najwa, si tuviera un ratito para disfrutar de una Dorada Especial 0,0 Tostada o de una Dorada Especial Tostada, la primera, por su perfil suave de caramelo de malta y toques dulces y afrutados, y la segunda, porque siempre se hace irresistible una Dorada Especial Tostada por su intensidad, cuerpo generoso y sus marcados sabores a malta tostada y caramelo, queremos saber qué plato o aperitivo las recrea aún más y lo tiene claro, en ambos casos la elaboración con la que el ratito se convierte en algo superlativo son los arenques que desde los inicios se sirven en Allende. Una recomendación que no hay que dejar pasar por alto. Tomamos nota.

El almuerzo de Najwa

Para este ratito, nuestra protagonista nos regala otra primicia, un nuevo concepto de Allende junto con otro socio donde la cocina italiana es la espina dorsal de la propuesta: Mamma Rosetta. No lo busquen porque acaba de abrir sus puertas y su oferta no puede ser más atractiva: auténtica trattoria italiana, con pizzas de masa fina, pasta fresca y carnes y pescados a la brasa y todo desde las manos de cocineros italianos, mientras las vistas a la Playa de Las Canteras enmarcan la velada.

Pizza C7

Si quieren saber dónde se ubica, antes estaba Basal, también de Allende Restauración.

Las cenas, siempre en casa

Nos confiesa que no suele salir a cenar, prefiere quedarse en casa con los suyos y disfrutar de algo muy ligero. Eso sí, cuando entre antojo de comida libanesa o coreana por sus hijos, piden a domicilio cualquiera de las dos.

Ampliar Comida libanesa C7

La copa, solo en tardeo

Al igual que no frecuenta la noche para salir a cenar, tampoco es de copas nocturnas, ahora, eso sí, jamás dice que no a un tardeo si es con amigos en The Block Café en el Paseo de Las Canteras. Un plan perfecto para ello y con las mejores vistas de la ciudad donde Mathias les hace sentirse como en casa.