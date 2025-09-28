Dónde saborear Gran Canaria, según Eva Molina, directora Comercial y de Marketing del Grupo HPS y gerente de Kala by HPS Su día a día es intenso y variado, pero a nivel gastronómico tiene claro «que lo más importante no es solo lo que comes, sino con quién lo compartes», resaltando que «es un orgullo ver cómo Gran Canaria se está posicionando como destino también por su cocina»

Ya suma 13 años en el Grupo HPS -Hospital Perpetuo Socorro-. Conocedora de sus entrañas, ya que ha estado en todos sus departamentos, Eva Molina destaca que ahora mismo se encuentra en una etapa profesional muy ilusionante, reconociendo que la gestión de un hospital es muy compleja y que supone un reto diario. Su día a día es muy variado, pero recalca que «como bien dice mi jefe, Jorge Petit, ese reto tiene momentos complicados pero otros muy divertidos, y en ello estamos».

Eva Molina, directora Comercial, Marketing y Comunicación del Grupo HPS y gerente de Kala by HPS, es una mujer llena de energía y amante del deporte. Ahora mismo, el Grupo HPS «está en plena expansión, tanto a nivel asistencial como en proyectos innovadores, y es un lujo formar parte de esa evolución. Me ilusiona ver cómo desde el hospital impulsamos proyectos nuevos en distintas áreas, todos con la misma esencia: máxima calidad, innovación y profesionalidad. Es un orgullo no solo atender la salud, sino también innovar con proyectos como Kala by HPS o los que están por venir, que son muchos y los veremos muy pronto. El Grupo HPS está en una etapa de crecimiento preciosa, con liderazgo y visión de futuro. Un crecimiento estratégico muy pensado, con un extraordinario personal«.

Habla con pasión de Kala by HPS, un proyecto que se inició hace tres años y que está cumpliendo con creces todas las expectativas. «Kala by HPS nació como un proyecto para llevar la cirugía y la medicina estética al siguiente nivel, con seguridad hospitalaria, tecnología de vanguardia y los mejores profesionales médicos. Hay una conciencia social nueva, en la que como nosotros destacamos es muy importante verte como realmente te sientes«.

En su ajetreo profesional diario, el deporte juega un papel fundamental para ella. Combinando gimnasio, rutas en bici, carreras o paseos por la montaña, Eva Molina se mantiene muy activa físicamente, y la alimentación también tiene su importancia. «Me encanta comer de todo y no soy nada estricta. Pero sí debo decir que al comer me gusta hacerlo con cabeza«, afirma. Y sus principales gustos son claros: pescados y verduras, con el atún como su manjar preferido.

Sus desayunos, en casa

A nivel gastronómico, Eva Molina pone en valor «que Gran Canaria está en un momento espectacular y es un orgullo ver cómo la isla se está posicionando como destino también por su cocina». Los desayunos son muy importantes para ella y los disfruta en casa. «Me encanta ese momento. Me preparo un buen desayuno, potente y rico, para arrancar el día, pero aprovecho ese ritual para informarme de la actualidad y también para organizar la agenda del día. Es un momento que me gusta disfrutar«.

A la hora de la comida, Eva Molina suele dividir esos momentos, ya que en muchas ocasiones, de lunes a viernes, «el almuerzo se convierte en una extensión del despacho, donde las reuniones continúan cuando se alargan más de lo previsto», resalta. Y para esos días, apunta como restaurantes el Ribera del Río Miño, Gambrinus y Rías Bajas. «Son mis clásicos de trabajo».

En un aspecto más informal, sus preferidos son: Llévame al Huerto y Mr. Kale. «Me gustan porque combinan cercanía con buena cocina, producto fresco y saludable. Son perfectos para una pausa rápida e incluso para una reunión más ligera entre compromisos«.

Lugares de desconexión

Pero cuando ella disfruta son los fines de semana, con su inseparable Taco, su mascota, un chihuaua de 4 años que es la alegría de la casa. «Los fines de semana busco desconectar y el mejor plan es deporte al aire libre y luego una buena comida fuera de la ciudad. Y como no paso tanto tiempo con Taco entre semana, es imprescindible llevarlo conmigo», advierte. Sus restaurantes preferidos para este plan son: Restaurante Bentayga, Parador Cruz de Tejeda, Casa Romántica, Las Nasas y El Senador.

El Fuji, su favorito

Pero su favorito, sin duda, es Fuji. «Me encanta su cocina. El Fuji es un japonés top. Del Fuji me gusta todo«, afirma sonriendo. Siente devoción por el pescado, y en especial por el atún. Eva Molina no es de destacar ningún plato en sí, porque para ella «lo importante no es solo lo que comes, sino con quién lo compartes. Una buena mesa con la gente que quieres lo es todo. Ya no se trata solo de disfrutar de un buen plato, es la experiencia completa. Compañía, entorno y, por supuesto, los sabores. Lo bonito de la isla es que puedes desayunar en la ciudad, comer en la Cumbre y cenar en el Sur. Pocos lugares te dan tanta diversidad en tan poco tiempo. Gran Canaria es, sin duda, un continente en miniatura».

Y al margen de Fuji, a Eva Molina también le gusta la cocina del Segundo Muelle y Deliciosa Marta. «Al final lo que nos gusta de un lugar es autenticidad, que tenga alma».

Terraza con buenas vistas

En cuanto a tomarse una copa, reconoce que no es algo que le llame mucho la atención, pero destaca que «cuando surge la ocasión disfruto mucho de una terraza con buenas vistas y buena música», y en este apartado sus favoritos son: Alis Rooftop (Hotel Santa Catalina, Royal Hideaway), Blue Marlin y Café del Mar.

Eva Molina intenta disfrutar de cada momento y a nivel gastronómico la buena compañía juega un papel fundamental para que esa experiencia sea completa.