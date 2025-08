Dónde saborear Gran Canaria, según la economista Vanessa Marrero

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 2 de agosto 2025, 21:14 Compartir

Vanessa es economista licenciada por la Universidad Europea de Madrid además de añadir a su currículo varias formaciones de post grado que la llevaron a convertirse en especialista absoluta en la materia.

Sus primeros pasos profesionales los dio en la empresa familiar y con 30 años vivió en primera persona el azote de una administración concursal. Fue entonces cuando todo se llenó de nubes densas y complicadas que dieron por resultado consecuencias muy duras que traspasaron lo meramente económico o mercantil, porque, de todo aquello, Vanessa incluso llegó a enfermar.

Lo que no sabía el destino era que nuestra protagonista se iba a convertir en la escritora del relato de su vida y que, a ella, lo que más le importaba y le importa hoy por hoy, son las personas.

De todo lo vivido se queda con el aprendizaje porque su naturaleza la lleva, una y otra vez, a guardarse la experiencia y convertirla en conocimiento positivo, toda una habilidad que la llevó a crear su propia marca: Rentabilidad Expansiva donde hoy, desde su refugio en Lanzarote llega a cualquier parte del mundo asesorando y acompañando a todas aquellas personas, sobre todo a mujeres, que deseen emprender, borrándoles del horizonte el vértigo que ello supone, acompañando desde la premisa cierta que nadie nunca nos contó: «la tranquilidad económica sí existe y sí es posible».

Toda una coctelera en la que Vanessa vertió todos sus conocimientos económicos y financieros añadió también la experiencia vivida en la empresa familiar y aderezó con su visión de la vida, porque, lo que sí tiene claro es que existe otra manera de hacer las cosas y nunca nadie nos las enseñó.

Rompió techos de cristal, escribió cuentos con finales felices y reales, desató los fuerte nudos de los estereotipos y colocó a las personas en el centro de sus vidas.

Toda una estrategia financiera como fórmula que solo ella ha perfeccionado sumándole bienestar y propósito de vida y que ha dado como resultado un negocio adaptado a la vida de las personas y no a la inversa, sobre todo, como ella destaca, en lo que a mujeres se refiere cuando quieren emprender.

Con ella, los sueños pasan a hacerse realidad y no se cuelan las pesadillas de la culpa cuando eres mujer y sientes que no llegas a todo porque un negocio propio te consume la vida, la familia, el tiempo libre o las diferentes actividades que reportan bienestar.

Desde entonces hasta ahora han pasado 13 años, ayudando a crear negocios que van más allá del dinero, pero donde no se pierde de vista en ningún momento, generando toda una red de seguridad o tranquilidad como a Vanessa le gusta denominarlo y donde, por encima de todo se tienen en cuenta premisas básicas y esenciales: economía, aspectos físicos y emocionales, propósitos, sociabilidad y relaciones, porque, a Vanessa, después de todo lo vivido y lo aprendido no le cabe duda alguna que cualquier empresa transciende mucho más allá de lo meramente económico.

Un trabajo profundo que toca todas las índoles de la vida y que Vanessa lo ha convertido en un 'despertador' con un claro fin social que la han llevado a recibir el reconocimiento de Economista de Honor por el Colegio de Economistas de Las Palmas por su contribución al desarrollo de la educación financiera en 2024, además de crear y conducir Rentabilidad Expansiva: El Podcast, fundar la Escuela de Tranquilidad Económica, ser cofundadora de la Escuela de Jóvenes Emprendedores, un proyecto pionero destinado a los jóvenes para inculcar la importancia de desarrollar una actitud emprendedora ante la vida y de basar su día a día en acompañar a mujeres emprendedoras que ya tienen un negocio en marcha, pero que no viven con la tranquilidad económica que desean, ayudándolas tomar el control de sus finanzas, ordenar su empresa y construir un negocio rentable que se adapte a su vida y no al revés, para que puedan ganar el dinero que quieren con claridad, libertad y coherencia.

Una propuesta transformadora capaz de conciliar el dinero, el negocio y la relación con una misma, porque, lo mejor de todo esto es que sí se puede conseguir es real y alcanzable y ella se encarga y se empeña, cada día de su vida en enseñar y acompañar en cómo hacerlo.

Hoy, aprovechamos un paréntesis en una visita de Vanessa a su Gran Canaria natal desde donde nos comparte, con el mismo entusiasmo con el que disfruta de la vida, los locales que siempre visita cuando pisa la isla que la vio nacer y convertirse en referente para todas aquellas personas, sobre todo mujeres, que deciden mirar a la vida directamente a los ojos.

Dónde desayuna Vanessa Marrero

Mr. Kale es el lugar perfecto para tomarse un brunch y aprovechar el ratito para disfrutar con y de sus amigas. Parada imprescindible.

Ampliar Mr. Kale C7

El segundo de ellos, +Q Churros, una churrería que ha revolucionado el concepto tradicional y en donde encierran mucho valor porque elaboran churros sin gluten y allí puede disfrutarlos con su hija celíaca.

+ Q Churros C7

A la hora del almuerzo

Cuando Vanessa regresa 'a casa', se le hace inevitable disfrutar de los locales de siempre, esos que permanecen a lo largo de los años y a los que recuerda desde Lanzarote.

El primero de ellos, Casa Carmelo, en el mismo Paseo de Las Canteras, un local de valor seguro donde siempre come bien mientras se recrea con las vistas a la playa que ama: Las Canteras.

Ampliar Casa Carmelo C7

El Churrasco, otro 'local-valor' para ella porque sabe que todo irá bien y que seguirá permaneciendo en su recuerdo cuando regrese a Lanzarote.

Ampliar El Churrasco C7

Las cenas de Vanessa Marrero en Gran Canaria

El primer local no podía ser otro que Muxgo porque, para quien no lo sepa, ella es hermana y socia del laureado chef Borja Marrero y seguro que muchos tendrán en la retina el abrazo de ambos cuando Borja recibió la estrella Michelín en la última edición de los premios. Como no podia ser de otra manera, en Muxgo, Vanessa disfruta de un auténtico homenaje a sus raíces, a su niñez y a su tierra.

Ampliar Borja Marrero en Muxgo C7

Y, como cierre de lista, El Senador, un local para ella absolutamente entrañable porque está lleno de preciosos recuerdos.

Ampliar El Senador C7

La última antes de volver a casa

Lo tienen claro, cuando surge la oportunidad de estar en Gran Canaria unos días, qué mejor que disfrutar del ambiente único en la terraza más espectacular de la capital: Alis Rooftop en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Ampliar Alis Rooftop C7