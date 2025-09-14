Dónde saborear Gran Canaria, según el economista Pedro Cubas Todo el que lo conoce le reconoce sus habilidades analíticas y financieras, pero, quizás no todos sepan que tiene un paladar excepcional y una ruta perfecta por los rincones más sabrosos de Gran Canaria

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:20

Se podría decir de Pedro que nació en la misma orilla de la Playa de Las Canteras y que el romper de las olas fue su primera nana. En el barrio de Guanarteme fue creciendo y jugando ese niño que iba al Colegio del Cristo caminando por la arena hasta llegar a las aulas con los pies llenos de 'pichi' y de regreso a casa, kilos de arena en los zapatos y el uniforme tras pasar la tarde jugando al fútbol en la misma playa.

Durante un año se trasladó con su familia a la isla de Fuerteventura y de aquellos días, Pedro recuerda las salidas a pescar con su padre en donde, muy probablemente y también por ascendencia de su abuelo, Pedro se convirtió en todo un experto en materia y es de los que sabe oler un buen pescado a kilómetros de distancia.

Por reemplazo, a Pedro fue de los que le tocó cumplir con el servicio militar antes de entrar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Primeramente, para culminar lo que en aquel entonces se denominaba Diplomatura en Empresariales y, nada más terminar esa primera fase, entró a formar parte del Grupo Anfi a la vez que simultaneaba su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Idas y venidas de hora y media de trayecto diarias, desde el sur hasta el campus de Tafira para culminar sus estudios, en su caso absolutamente vocacionales porque, si de algo sabe, es de números y de empresas.

El gusanillo por la auditoría le picó mientras trabajaba en Anfi y tan pronto como se licenció, entró a formar parte de Price Waterhouse Coopers, colocándose en el camino más directo de lo que había proyectado para sí mismo.

Dos intensos años de revisiones, cuentas y trabajo hasta que llegó a jefe de equipo y corrían por aquel entonces los años 90 y, como sucede en las grandes corporaciones, Madrid era la mejor escuela y a Pedro le tocaba vivir allí la mitad de la semana con el resto de los compañeros. Aprendizaje constante y diario hasta que, a mitad de los 90 se examina, y aprueba el denso y nada fácil examen ROAC y pasa a ser oficialmente, Auditor de Cuentas.

Entre tanto, en aquellas idas y venidas a la capital del reino, Pedro también fue educando su paladar subiéndolo de nivel de exigencia, gracias, sobre todo, a compañeros de trabajo como el también auditor, Javier Álvarez (En Boca del sibarita en Canarias7 y @gastrocanario) y repasando los clásicos madrileños, quizás por eso, Pedro sienta especial devoción por los guisos y los platos de cuchara más auténticos y tradicionales, aunque de todos los platos que ha probado Pedro a lo largo de su vida, él se queda con la cocina de Mari Cruz, su madre, única e inigualable, como esta receta que ya se publicó en Canarias7 de atún con berenjenas.

Una llamada de un compañero de facultad le hace a Pedro cambiar de rasante y aceptar el puesto como director financiero del grupo FSM, una gran empresa canaria con múltiples y diferentes actividades económicas a donde llegó para organizar y de donde se queda, sobre todo, con la estrecha relación con la familia y con todo lo que aprendió en los 21 años de trayectoria, para Pedro, la mejor escuela que ha tenido en su vida, porque, tras este largo período a nuestro protagonista no hay sector que le guarde secretos.

Pero, si algo define a Pedro es la actividad y la curiosidad en tándem así que explorar otros sectores se convierte en un reto al que le es difícil decir que no. Desde ese impulso, pasó a formar parte de otra empresa vinculada directamente con el sector de la pesca durante dos años y en donde conoció profundamente otros mercados del vecino continente africano.

Con tantas líneas en su currículo, Pedro decidió hace algunos años establecerse por sí mismo y, desde entonces, asesora, organiza, controla o gestiona un considerable número de empresas, de distinta índole y actividad que el resume así: «Ayudo a las empresas a entender mejor la información que manejan».

Hoy, tras dar ese paso como 'autónomo', Pedro sigue aprendiendo y afianzándose en su cambio de tercio y cada día más satisfecho de su decisión porque qué duda cabe que hoy representa esa figura que no todas las empresas pueden permitirse de manera permanente en sus organizaciones y, de manera externa y absolutamente experta y experimentada la cubren con sus servicios.

Y, por si todo esto fuera poco, en paralelo, practicar deporte a diario, sobre todo natación, es su gasolina y la buena mesa, su afición favorita y hoy nos cuenta en exclusiva para nuestros lectores, los locales grancanarios donde mejor desayuna, almuerza y cena.

Los desayunos de Pedro Cubas en Gran Canaria

Lo que Pedro busca cada mañana para despertarse es un buen café de especialidad, como los que sirven en Caracolillo Coffee acompañado de cualquiera de sus tostas.

Caracolillo Coffee C7

Exactamente lo mismo, lo encuentra en Kafema, de donde tampoco perdona su tosta de salmón y aguacate.

Kafema C7

Cada vez que puede se deja caer por Ave Pastelería Artesanal, porque cualquiera de sus bocados salados en panes brioches, están deliciosos y también sirven un café excepcional.

Ave Pastelería Artesanal C7

Aunque Pedro también nos confiesa que padece de desayunos antojo donde no falta la tortilla del Midway y el mejor bocadillo de pata de la ciudad, el que prepara Delia en el Bar Correos.

Ampliar Bocadillo de pata del Bar Correos C7

Ahora, si toca desayunar en casa, Pedro se prepara unas buenas tostas con aguacate, jamón y huevo siempre que sea con pan de Panalogia.

Panalogía C7

Por toda la isla para almorzar y cenar

Comienza su ruta partiendo desde la capital grancanaria y primera parada, el delicioso tándem La Bodega de la Avenida y El Ronqueo, de donde nos destaca, siempre tienen en su carta exquisitos platos de cuchara.

Ampliar Alcachofas en La Bodega de la Avenida C7

Otro plan gastro indispensable para Pedro, Majuga por la atención de José Luis por cualquiera de los arroces de Braulio, así como por una buena cuenta de platos que borda como pocos: garbanzos, chipirones, lámina de vaca con ajos dulces y las alcachofas. Además de tener una bodega de lo más original.

Ampliar Majuga C7

En Qué Leche! También podremos verlo a menudo porque es fan de la cocina de Yeanisse Ferrari.

Ampliar Qué Leche! C7

De las novedades capitalinas, se queda con la propuesta de la tasca Verode de Abraham Ortega, sobre todo, con su ensaladilla.

Ampliar Ensaladilla de Verode C7

De los que más retiene, aunque nos reconoce que solo ha conseguido mesa en una ocasión, Camino al Jamonal y la excelente cocina que elaboran y que sirven en esa barra mágica.

Ampliar Camino al Jamonal C7

Deliciosa Marta es para Pedro, el mejor local de la capital grancanaria en materia gastronómica y cada plato que elaboran se convierte en inolvidable como sus ñoquis o su ensalada de higos.

Ampliar Deliciosa Marta C7

A La Travesía de Triana acude cada vez que tiene antojo de garbanzos, porque este guiso allí lo elaboran de manera excepcional.

La Travesía de Triana C7

Cuando le entra antojo de cocina italiana, Il Raviolo es su elección, lo mejor de la capital grancanaria.

Ampliar Il Raviolo C7

Nos reconoce también que siente auténtica admiración por la cocina de Carmelo Florido en El Equilibrista, porque es un chef incomparable y porque cocina un potaje de berros con gofio impresionante.

Ampliar El Equlibrista 33 C7

Otro de sus locales favoritos e infalibles, Embarcadero y su fórmula magistral para el tratamiento de cualquier pescado, otra de las debilidades de Pedro.

Ampliar Embarcadero C7

Si se trata de comer una buena tortilla, una deliciosa ensalada y un excepcional embutido solo lo encontraremos en Bodega Extremeña, un local único en la capital.

Ampliar Bodega Extrtemeña C7

Cuando decide que el día pide buen pescado fresco y cocina tradicional canaria, Pedro llega hasta Las Coloradas para tomar asiento en El Padrino.

Ampliar El Padrino C7

Y cuando se trata de disfrutar de excelente cocina y ambiente, dos son los locales en Las Palmas de Gran Canaria donde se garantizan ambos: el primero de ellos, el Bodegón del Pueblo Canario y porque José Rojano todo lo cocina a la perfección y el segundo, Karbón Kale, por sus excelentes platos de cuchara y sus alcachofas con puerros.

Ampliar Bodegón del Pueblo Canario C7

Si toma ruta norte, una zona muy conocida para él, primera parada La Locanda El Roque, un rincón magnifico donde Pedro ha disfrutado en incontables ocasiones y de donde siempre recuerda su steak tartar, su tabla de embutidos y quesos, su pescado, su ceviche y su risotto.

Ampliar La Locanda El Roque C7

Un leve desvío hacia Arucas para disfrutar de otro templo gastronómico en la isla de Gran Canaria: Casa Brito y su siempre excepcional propuesta.

Ampliar Casa Brito C7

Y la última parada en el norte de la isla: La Pizarra Sabores del Mar en Sardina de Gáldar, porque es casi lo mismo que comer buen pescado sobre el mar.

Ampliar La Pizarra Sabores del Mar C7

Si se trata de visitar el centro de la isla, Bar Ca' Manolo, por ser fiel a las recetas más tradicionales y auténticas de la cocina canaria.

Ampliar Bar Ca' Manolo C7

Tomando rumbo al sur, la primera parada Telde, por la espectacular cocina nipona que elaboran en Yoshihiro, probablemente el mejor restaurante japonés de la isla.

Ampliar Yoshihiro C7

Siguiente parada restaurante Nelson, porque su salpicón de vieja es único y sabe tratar el pescado como pocos en la isla.

Ampliar Nelson C7

Y tocando la zona sur, como destino final de su ruta, dos son los locales donde podremos encontrarnos con él. El primero de ellos, La Palmera Sur, por su bocadillo de calamares, por sus berenjenas, por sus gambas al curry rojo y por sus tacos de vieras.

Ampliar La Palmera Sur C7

Y como cierre a su lista, no podía faltar El Senador, por ubicación y por su plato con el que han creado moda y tendencia en Gran Canaria: langosta, huevos fritos y papas fritas.

Ampliar El Senador C7

La última en la capital grancanaria

No es de frecuentar la noche, pero si es amigo de la sobremesa, sobre todo si se trata de tomar asiento en Bar Carabela en la entrada del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Bar Carabela C7

En el mismo hotel, se queda con las vistas y el ambiente de Alis Rooftop para disfrutar de un buen ron, el único destilado que le gusta porque Pedro es más de un buen vino.

Alis Rooftop C7

Y como no, no podía faltar en su lista el bar más bonito de la capital: Carlichi Copas porque las referencias y el ambiente de este bar, no lo tiene ningún otro en la isla.

Ampliar Carlichi Copas C7