Dónde saborear Gran Canaria, según el deportista y empresario Juan Espino No existe quien no le conozca y no por un solo nombre, 'el guapo' o 'el trota' ha llevado la bandera de Canarias a dar varias veces la vuelta al mundo y hoy se sienta con nosotros para contarnos cuáles son sus locales favoritos, los que recuerda siempre, esté donde esté

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de abril 2025, 23:22 Compartir

Muchas veces han sido las que Juan ha conquistado la gloria, desde la arena, desde el octógono, desde el tatami o desde donde sea porque, hoy en día, nadie ha logrado superarle y él mismo ha escrito, golpe a golpe, su propio relato, convirtiéndose en todo un símbolo en cada terreno pisado.

Aunque muchos piensen que solo se trata de fuerza o habilidad, Juan llegó a la lucha canaria con tan solo 13 añitos buscando el hueco dónde encajar y buscando la aceptación de los demás, esa que todos nos afanamos por encontrar cuando empezamos a transitar por la vida.

Todo ese calor lo encontró en el terrero de lucha, no era el deporte, era estar entre iguales, no era ganar o llegar a puntal A, era crecer en una familia, no era colgarse medallas, era el camino hasta conseguirlas.

El resto se lo impuso a sí mismo, porque se reconoce autoexigente y competitivo hasta rozar la obsesión.

25 años compitiendo al más alto nivel, 25 años de incontables horas de entrenamiento diario en auténticas «jaulas de leones» como Juan lo denomina, acumulando dolores crónicos y lesiones irreversibles que no se curaban «poniendo hielo en una rodilla», porque, tan pronto como conseguía un nuevo objetivo y una nueva marca en su palmarés, continuaba hasta conseguir el siguiente y, a poco que hagamos un ligero recorrido por su trayectoria, no hay que ser muy listo para saber que no se trata solo de musculatura. Juan es inquebrantable, Juan es voluntad y Juan jamás aprendió a rendirse.

De paso, rompió barreras culturales y sociales lejos de su casa, como primer luchador blanco en la lucha senegalesa, donde, a día de hoy, sigue siendo todo un héroe. De hecho, si tropieza con cualquier senegalés, en cualquier parte del mundo, del 'selfie' y del autógrafo, no se escapa. Porque, quién le iba a decir que lograría hacer de sí mismo un héroe, como aquellos que veía en los cómics siendo niño, buscando ser admirado como ellos.

Otras barreras altísimas y aún más lejanas, como la exigente UFC también supo derribarlas, con su cuerpo, pero también con determinación, con valentía y con el legado de la lucha de su tierra como equipaje. Y, si siguiéramos haciendo un repaso por toda su trayectoria, llenaríamos páginas, entre medallas y anécdotas y entre millones de kilómetros recorridos dando la vuelta al mundo en incontables ocasiones con más de 200 chinchetas clavadas en su mapa mundi.

Fuerza, técnica, cabeza, alma y corazón lo han llevado a lo más alto, peleando contra sí mismo antes que contra el adversario, haciendo cada sueño realidad, pero hoy, nos cuenta que ya se sacudió la arena, que los entrenamientos y la práctica de otras disciplinas deportivas solo las lleva a cabo para sentirse en forma y que su actividad mira hacia otros terrenos.

Hoy Juan, vuelve a proyectar de sí mismo lo que sueña, un empresario dedicado a los negocios inmobiliarios, dándole un enfoque y una gestión social, llenando el vacío que nadie se está encargando de dar contenido porque, tratándose de Juan, si no existe nobleza en el fin, no sabría hacerlo. Miles de proyectos, nos cuenta, que poco a poco irán viendo la luz y para una persona que, como él, se ha pasado la vida luchando, esta 'batalla' también la está ganando.

Incluso, nos cuenta que, cuando decidió parar y antes de iniciarse en esta actividad que ahora le apasiona, pensó en volver a la estiba, porque pocos saben que Juan es estibador y por su sangre, como nieto y sobrino de estibador, también corre esa fuerza.

Hoy, desde la premisa de buscar soluciones sociales al problema de la vivienda, desde un crecimiento controlado y pensando en los demás antes que en sí mismo, Juan reconoce que su principal cualidad y su auténtica fuerza siempre ha sido y sigue siendo la de ser un soñador. Así que Juan sigue transitando un camino no exento de desniveles, de sacrificio y de dificultades, pero, qué duda cabe que lo conseguirá y que seguirá siendo inspiración para muchos.

Si se trata de ponerle sabor a su día a día, ahora que ha decidido parar de viajar y ha elegido Gran Canaria como su lugar en el mundo, nos cuenta dónde podremos encontrarle saboreando la isla que lo vio nacer y hacerse un héroe.

Los desayunos de Juan Espino

Nos empieza hablando desde la nostalgia porque, el local en dónde más disfrutaba del desayuno era Zumolandia en la avenida de Mesa y López. Recuerda cada zumo, cargado solo de frutas naturales, así como cualquier bocadillo de los que preparaban. Hoy que Zumolandia ya no existe, Juan desayuna en casa y la fruta sigue siendo su toma de energía para arrancar el día.

Ampliar Zumos de frutas naturales C7

Desde almuerzo hasta la cena con Juan Espino

Lo primero que Juan nos reconoce es que le gusta comer de todo. La pirámide alimenticia al completo no se le resiste así que, sus locales favoritos a la hora del almuerzo o de la cena, dependen más del lugar que de la propia comida.

Su local infalible, que lo tiene todo y que le hace sentirse como en casa es O´Sole Mío La Casa Roja y, por si todo esto fuera poco, Gero y Carmelo son familia y todo lo que se cuece en esa cocina, está siempre delicioso, desde la pasta hasta las pizzas. Y todo ello aderezado con las vistas únicas a la Playa de Las Canteras.

Ampliar Pizza de O´Sole Mío La Casa Roja C7

Cuando tiene el día de antojo por la comida oriental, podremos encontrarnos con Juan en el restaurante coreano Ginza, sobre todo, por su bulgoki y su cerdo agridulce.

Ginza C7

El segundo en esta lista, lo ocupa el Fuji, porque para Juan, la versión de cocina nipona de Miguel es magnífica.

Ampliar Fuji C7

Cuando se trata de comer bien la comida tradicional y llena de fundamento y sabor, Juan siempre acude al Bodegón del Pueblo Canario a dejarse llevar por José Rojano por quien siente admiración por todo lo que hace.

Ampliar Bodegón del Pueblo Canario C7

Si tiene el día de comida canaria, una de sus paradas esté en el Mesón Grill Los Chorros en Firgas donde le encantan sus platos de cocina tradicional y el ambiente que se respira.

Ampliar Potaje de berros en Los Chorros C7

Otra parada obligada para comer cocina canaria auténtica y tradicional está en la capital y concretamente en El Padrino donde todo siempre está bueno.

Ampliar El Padrino C7

Casi para lo mismo, pero mirando hacia el norte con la brújula, Juan nos desvela un lugar poco conocido en nuestras listas, La Cueva en Playa de Sardina donde los pescados frescos y los calamares son únicos.

Ampliar La Cueva Restaurante C7

Cuando se trata de comida rápida, Juan huye de las cadenas comerciales, buscando siempre el sabor más auténtico y dos son los lugares que se marcan en su ruta. El primero de ellos, Kebab Las Palmas Guanarteme, donde los kebabs, elaborados de manera artesanal son impresionantes, además de estar regentado por una familia originaria de Sri Lanka. Un local que nos dice Juan, que nadie se lo debería perder.

Ampliar Kebab Las Palmas Guanarteme C7

El segundo lo encontramos en el corazón de La Isleta, Hamburguesería La Piscina, un local genuino donde, además, la hamburguesa El Trota le hace honores a Juan. Habrá que ir y probarla y ver quien puede con ella.

Hamburguesería La Piscina C7

Para cuando el día le pide sabores naturales, Juan sabe que los encontrará en Ensaladonia, un local donde el producto fresco manda y donde al gusto del comensal se montan ensaladas al momento.

Ampliar Ensaladonia C7

Si esta vez apuntamos la brújula hacia el sur, a Juan lo podremos encontrar en cuatro locales, el primero de ellos, La Palmera Sur, sobre todo por su inigualable bocadillo de calamares.

Ampliar Bocadillo de calamares de La Palmera Sur C7

El segundo, un lugar donde siempre se encuentra a gusto y donde la cocina y el ambiente son absolutamente sobresalientes: Café del Mar.

Ampliar Café del Mar C7

El tercero de ellos, por producto y ejecución perfectas, el O´Canastro en la Playa de Las Burras.

Ampliar O´Canastro Gallego C7

Y, como cierre de lista, La Punta Yatch Club en Pasito Blanco y prácticamente por lo mismo que le gustan el resto: ambiente y cocina ideales.

Ampliar La Punta Yatch Club C7

A la hora de tomar algo

Jamás nadie nunca habrá visto a Juan tomar alcohol ni nada que se le parezca, eso sí, si se trata de hacer sobremesa, aperitivo o merienda, su lugar favorito es el Bar Carabela en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Y si toca estar en el sur, repite favorito en Café del Mar, un lugar en el que siempre tiene ganas de estar.

Ampliar Bar Carabela, en Santa Catlina a Royal Hideaway Hotel C7