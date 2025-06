Dónde saborear Gran Canaria, según el creador de la web Gastronomía Accesible, Borja González

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 7 de junio 2025, 21:35 Compartir

Para Borja se trata de aplicar el sentido común que, dicho sea de paso, es el menos común de los sentidos. Para el resto, con pararnos y analizar algunos detalles no nos sería difícil darnos cuenta de la cantidad de trabas y obstáculos que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de disfrutar de algo tan sencillo como sentarse a tomar un café.

Borja hizo este ejercicio, hace ya algunos años porque su sensibilidad y su capacidad de empatizar con los demás, lo llevó a formarse y a dedicarse profesionalmente como técnico en integración social. A partir de ahí no ha dejado de remover conciencias, de intentar hacer ver a los demás, porque nos confiesa que no siempre lo consigue, que la compasión no es el camino, muy al contrario, se trata de aplicar la normativa existente que muchos la pasan por alto o ni tan siquiera la consideran, se trata de adecuar los espacios para que todos podamos disfrutar del ocio en el sentido más amplio de la palabra, porque, tal y como Borja apunta «ya de por sí cualquier persona con discapacidad lleva las dificultades consigo mismo como para que la sociedad se lo ponga aún más complicado».

Discapacidades que no solo abarcan el hecho de padecer movilidad reducida, a poco que nos paremos y analicemos, cualquiera de nosotros, de manera permanente o transitoria podríamos encontrarnos con algún tipo de discapacidad, ya sea sensorial, intelectual o motora porque, como apunta Borja, «¿Qué sucede cuando nos luxamos un hombro o nos partimos una pierna?, Quizás no seríamos capaces de valernos por nosotros mismos a la hora de abrir el grifo para lavarnos las manos en el baño de un restaurante».

Reflexiones como estas, a Borja lo llevaron desde hace algunos años a recorrerse la isla de Gran Canaria, de norte a sur, de este a oeste, sin dejar de 'patear' ni uno solo de los municipios de la isla de Gran Canaria y otras islas del archipiélago, simplemente 'por amor al arte', sin ayudas y sin financiación, acercándose a cada establecimiento para hacerles ver la cantidad de oportunidades y de clientela que pueden estar perdiendo y de paso, la cantidad de dificultades que generan porque muchos de estos establecimientos ni siquiera se acogen a la normativa actual.

Todo un agitador de conciencias que no pide a cambio más que el hecho de que nos calcemos los zapatos del otro e intentemos transitar su camino. Quizás, tan solo 5 minutos de trayecto serían suficientes para reparar en las piedras que encontraremos en ese corto sendero porque, la mayoría de las veces no somos capaces de verlas hasta que no nos toca sortearlas.

Años de trabajo de campo que, a más tardar este verano, verá la luz con una guía que recogerá no solo restaurantes, sino también hoteles y centros de ocio donde, una evaluación exhaustiva realizada de primera mano por el propio Borja, todo un experto, dejará constancia de todos esos locales donde las personas con cualquier tipo de discapacidad pueden disfrutar sin que ello les genere más problemas a ellos mismos o a sus familiares. «Se trata de llegar a un local, saber que vas a tener la carta en braille, que al baño podrás acudir en silla de ruedas sin que te encuentres que el pasillo de acceso está usándose como almacén improvisado, se trata de una pequeña luz cuando el baño esté ocupado para que personas con discapacidad auditiva no tengan que tocar a la puerta y que la suerte los acompañe si fuera el caso de que estuviese ocupado, se trata de una señalética clara y no de una papaya y un plátano para saber cómo se reparten los baños, porque, con cosas así, como el propio Borja apunta «se aplaude la creatividad pero ¿qué pasa cuando un persona con discapacidad intelectual se encuentra con eso?. Puede pasar que no sepa que puerta abrir».

Una guía que hoy en día no ha encontrado 'padrinos ni madrinas' que apoyen algo tan esencial, algo que nos diferenciaría como sociedad y que solo reportaría beneficios para todos. Y lo que menos se comprende: se trata de un derecho por parte de las personas que padecen algún tipo de discapacidad y en frente, se trata de una obligación regulada que en la mayoría de los casos se incumple y en un número considerable, de manera flagrante.

Nos reconoce que muchas veces ha querido tirar la toalla, pero le puede el enorme corazón y la potente mochila cargada razones y evidencias que se encerrarán en esta guía. El camino, nos reconoce, no ha sido fácil ni bonito la mayoría de las veces «muchos propietarios de los locales me ven como una amenaza cuando les pregunto por la adecuación de sus locales», es más, muchas veces el propio Borja, acostumbrado a bregar con sus alumnos, no entiende como están perdiendo clientela y negocio, si lo llevamos a términos económicos. De hecho, han sido incontables las veces en que Borja se ha visto celebrando cumpleaños en garajes porque no existen otras opciones para el grupo al que acompaña.

Una guía que, sin duda, marcará un antes y un después, única en las islas y que será una ayuda de valor incalculable para quienes padecen algún tipo de discapacidad, no olvidemos el apunte de Borja porque cualquiera puede verse en esas circunstancias en algún momento de su vida pero que también ayudará a remover conciencias, a activar la empatía, a generar un potente debate reflexivo, porque, como nos repite Borja una y otra vez a lo largo de la entrevista, «se trata de un derecho que, hoy por hoy, parece que poco importan a la sociedad las trabas del camino para que sea efectivo».

Hoy, su ruta, absolutamente accesible, nos lleva en primera persona y contada por el propio Borja por esos locales de Gran Canaria donde todos podríamos disfrutar sin que nada nos empañe la velada.

Dónde desayuna Borja González

Ampliar La Boheme C7

Empezar la mañana con un buen desayuno en la Ciudad de Telde, concretamente en el bonito barrio de San Juan, a escasos de metros de la Basílica y la plaza, donde se encuentra La Boheme, un espacio donde se respira tranquilidad.

Su entrada principal es accesible, cuenta con espacio entre mesa y mesa y su baño es adaptado. Cuenta con una terraza en el interior que hace aún más agradable su visita. Un espacio amable para las personas con Tea, ya que se respira calma y no es nada ruidoso.

A la hora del almuerzo

Ampliar Mar Gastrotasca C7

La Playa de Las Canteras es el pulmón de la ciudad, un lugar que no deja indiferente a nadie, con un ambiente maravilloso, desde la avenida hasta la misma playa.

En esta auténtica joya de Gran Canaria Borja hace su parada para el almuerzo en Mar Gastrotasca, un establecimiento que cuenta con una amplia terraza, donde se disfruta de las vistas a la Playa de Las Canteras, pero donde también cuentan con un salón interior muy acogedor y donde la peculiaridad es que disponen de un ascensor completamente accesible, con baño adaptado y con señalética sonora y visual. Además de múltiples detalles, como algunas de las mesas mesa redondas que disponen en el salón y que facilitan la comunicación y la lectura labial de las personas con discapacidad auditiva.

Como ejemplo perfecto a todo lo que ofrecen y que sin duda ya les diferencia, su página web es accesible lo que permite que las personas con problemas de lectoescritura o personas ciegas puedan escuchar la carta sin problema ni obstáculos.

Y por si todo ello ya no fuera más que suficiente, el trato del personal de Mar Gastrotasca es cercano y amable con lo que siempre resulta el local ideal y perfecto para disfrutar sin cortapisas.

La cena de Borja González

Ampliar Greek Taverna C7

Para disfrutar de la cena, Borja nos lleva hasta el sur de la isla, concretamente has la zona de San Agustín donde el restaurante griego, Greek Taverna quienes llevan ya 20 años, también es un local tranquilo (amable para las personas con TEA), con su entrada principal totalmente accesible, con holgado espacio entre mesas y con baño perfectamente adaptado y aparcamiento, si hay plazas, a las puertas del restaurante. Como detalle, su web también es accesible.