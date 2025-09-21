Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro Convirtió una obsesión en la profesión que lo catapultó por y para siempre como el único canario en conseguir los reconocimientos más destacados que existen en el difícil arte del corte de jamón

Cuando la vida y su madre le propusieron elegir entre estudiar y trabajar, Aníbal optó por lo segundo. El destino lo llevó a trabajar en una empresa de distribución de productos alimenticios, con los siempre irresistibles jamones en su porfolio.

Enseguida se dio cuenta de que otros productos más populares tenían mejor salida que los jamones y se dedicó, desde el empeño, en darlos a conocer y a poner en valor. Él, valiente y decidido, se aventuró incluso a cortar en vivo, sin tener mucha idea por aquel entonces, a cortar un jamón en un importante evento capitalino y, en palabras del propio Aníbal, tal fue el desastre que aquella «vergüenza» que pasó, sembró la semilla de un propósito que tiempo después, se convirtió su razón de vivir.

«Nunca pensé que tenía que demostrarle nada a nadie sino a mí mismo». Eso sí, si quería aprender a cortar bien un jamón, tenía que ser en las mejores plazas donde aprendiera, así que comenzó a cortar jamones como si no hubiera un mañana, por 50 euros de servicio, un precio regalo que él iba atesorando en su mesa de noche hasta hacerse con un jamonero profesional, que aún hoy sigue a su lado , y hasta que, con 700 euros en el bolsillo se fue a la capital del reino a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir trabajando en un oficio que mucho tiene que ver con el arte y con el único equipaje de su jamonero, unos buenos cuchillos y la ropa que exige la puesta en escena. Y desde el primer día que partió tuvo claro que no volvería hasta conseguirlo, «regresar antes de conseguirlo era un fracaso para mí mismo».

Cuatro noches al aire, con todas sus horas, fueron su cama hasta que consiguió hacerse con el primer sueldo y, a partir de ahí, práctica y teoría, a diario y sin cesar y regalando su admiración por figuras de este particular y exquisito mundo se convirtieron en su religión hasta que llegó la mudanza a Salamanca (Guijuelo), cuna productora en donde, durante nueve años no hizo otra cosa que cortar y empaparse de toda la cultura del jamón, empezando por la crianza del cerdo y hasta que la loncha llega al plato.

Un jamón tras otro hasta que se presentó la primera oportunidad de competir, por aquel entonces ya mudado a Valencia donde vivió durante 3 años y el gusanillo le picó fuerte y profundo. Primera competición, en Estepona: «Llegué allí pensando que iba a ganar y quedé último». Con el alma en los pies salió de su primer certamen, pero días después convirtió la experiencia en energía y aprendizaje: ya Aníbal sabía lo que era competir en este campo.

Del gusanillo pasó a la obsesión en el sentido más amplio y puro de la palabra, y fue entonces cuando cada corte de jamón dejó de ser una práctica para convertirse en un arduo entrenamiento o, como Aníbal lo llama: «trabajar sin parar porque nunca me ha gustado perder».

Llegó la siguiente competición en Jerez de los Caballeros, Badajoz y en aquel certamen oficial quedó en segundo puesto y se dijo, «ya tengo algo que colocar en la vitrina» aunque no tuviera vitrina porque, si tocaba dormir en hostales, lo hacía. Eso sí, volvió a exigirse porque pocas horas después ya Aníbal se estaba recordando a sí mismo la frase de Ayrton Senna (piloto de Fórmula 1): «El segundo es el primero de los perdedores».

Tocaba seguir mejorando, tocaba seguir exigiéndose, tocaba seguir intentando, ser el mejor. Y ya en 2013 se alza con el primer puesto en IFEBA, Ciudad de Badajoz porque Aníbal tenía como objetivo no abandonar jamás la partida hasta que no la ganara.

Años de lucha y de imposiciones contra sí mismo, en lo que él denomina «una adorable obsesión» por todos y cada uno de los detalles que este arte/oficio exige: velocidad, estilo, emplatado, creatividad y un gran etcétera que, al común de los mortales se nos escapan, pero que, a partir de ahora, podrán valorar cuantas prerrogativas se esconden tras una loncha de jamón.

Con todos los circuitos requeridos, a lo largo y ancho de España, todos oficiales y reconocidos por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, Falcón es el único cortador canario que ha llegado hasta cinco finales del Campeonato de España absoluto de corte de jamón (el único con carácter oficial y reconocido) y, a cada una de ellas siempre llegó como favorito aparte de tener que apartarse un año de la competición porque un cuchillo, jamonero, cómo no, le atravesó la mano de lado a lado y, sin duda, no existe mejor cicatriz para recordarle el duro camino en el que se autoimpuso transitar hasta alzarse como Campeón de España absoluto de corte de jamón y aquello no pudo ser en otro lugar que en Jabugo. «A veces he pensado que ganarlo precisamente en Jabugo no fue fruto de la casualidad, mi consagración, tenía que ser allí», porque quizás pocos sepan que solo se puede ser Mejor Cortador de Jamón de España, una única vez en la vida y que no llega a una veintena quienes lo han conseguido.

A la pregunta de cómo se sintió cuando lo consiguió Aníbal nos cuenta que fue una sensación de absoluta liberación. Por fin lo había conseguido, por fin podía regresar con el objetivo cumplido, por fin podía mirarse en el espejo y reconocerse y aplaudirse a sí mismo los años de constancia, de sacrificios, de subidas, de bajadas, de idas y venidas sin más público que el propio Aníbal porque siempre fue su principal adversario.

Pero no todo quedaba aquí, otro reconocimiento había llegado unos meses antes, para Aníbal incluso mucho más emocional y emocionante que el anterior, el Cuchillo de Oro de en Monesterio, Badajoz, hito que apuntó en su libreta en el año 2018, apenas unos meses antes de alzarse como el mejor de España.

Dos logros que aún recuerda y rememora y de los cuales destaca, sobre todo, la oportunidad de haberse conocido a sí mismo: sus miedos, sus debilidades también sus fortalezas, sus ansias, sus luces y sus sombras, mucho más allá de los incontables premios y reconocimientos que hoy sí lucen en vitrinas y que llegan mucho más lejos del continente europeo porque, en países como Corea lo reciben como chef del jamón y no se extrañen si encuentran carteles con su cara por las calles de Seúl.

Si toca resumir lo vivido, Aníbal lo hace así: 40 primeros puestos, 18 segundos y cuatro terceros y precisamente el número 40 fue su consagración como Mejor Cortador de Jamón de España y como él dice «Ese día me corté la coleta»

Hoy por hoy, Aníbal sigue dedicando su vida por y para el jamón, también como jurado en los certámenes oficiales que se disputan cada año y también como organizador de eventos únicos y que están dentro del circuito oficial, como el que se celebrará en su Arucas natal los días 26 y 27 de septiembre: III Concurso de Cortadores de Jamón Arucas «Aníbal Falcón Morales».

Además, Aníbal es jefe ventas curados en Frimancha Vallcompanys group y 'apadrina' a un equipo de profesionales que llevan por bandera todo su rigor y aprendizaje en el corte del jamón.

Y, de una persona como Aníbal, quien ya todo lo ha hecho y quien ya todo lo ha conseguido, nos sorprende escuchar que sigue aprendiendo, que se sigue formando, que sigue descubriendo todas las maravillas que puede encerrar cada pata de jamón, «porque no existen dos patas iguales» y al servicio, desde su trabajo y desde su propia historia de quien quiera dedicarse a este mundo. «Si mi historia y mi trayectoria sirven de inspiración a alguien, entonces ya me sentiría en paz conmigo mismo porque no hay nada como la motivación y la perseverancia para convertirte en lo que quieras ser». De hecho, su propio hermano Josué está siguiendo sus pasos, pero, como Aníbal nos cuenta, «él tendrá que andar su camino y siempre tendrá mi apoyo, pero, llegar a ser el mejor, solo depende de uno mismo».

Hoy, desde su 'picofino' y entrenado, paseamos con Aníbal por los locales de Gran Canaria donde disfruta de su gastronomía y, como no podía ser de otra manera, el jamón está presente desde el desayuno y hasta la cena.

Los desayunos de Aníbal Falcón en Gran Canaria

Arrancar el día en cualquier Café Regina sus desayunos favoritos y siempre con el buen jamón que ofrecen como protagonista.

Café Regina

Como uno de los locales que ha descubierto últimamente, Vinoteca 11eleven en su Arucas natal, un lugar encantador para desayunar.

Vinoteca 11 Eleven

Y no podían faltar otros dos locales donde el buen jamón es condición imprescindible: La Jamonería de Mesa y López y Descórchame, en el centro Comercial La Minilla.

La Jamonería de Mesa y López

Los almuerzos de Aníbal Falcón en Gran Canaria

Primera parada El Churrasco, local del que le gusta todo.

El Churrasco

Como local muy 'top', Casa Brito en Visvique, Arucas, para de nuevo volver a la capital y tomar asiento en Gambrinus, templo de la buena cocina en Gran Canaria.

Casa Brito

Si toma ruta hacia el sur de la isla, lo podremos encontrar en El Poncho Asado Steakhouse, sobre todo por elaboraciones a la brasa.

El Poncho Asador Steakhouse

Y no puede cerrar esta parte de su lista sin La Bodega de la Avenida por toda su carta de principio a fin y si el cuerpo le pide arroz: El Ronqueo.

Bodega de la Avenida

A la hora de la cena

Le gusta comer bien y comer de todo, así que cuando quiere disfrutar de un atardecer único seguido de un buen pescado a la hora de la cena, Aníbal pone rumbo al norte hacia La Marisma.

La Marisma

Cuando le apetece un plan más desenfadado, pero sin renunciar a la buena cocina, Bodega Extremeña es su local y si toca acercarse más a la Playa de Las Canteras llegará hasta la zona de La Puntilla para disfrutar de las brasas de Casa Carmelo.

Casa Carmelo

Cuando le entra antojo de comida italiana, O´Sole Mio, La Casa Roja y cuando busca tradición y producto en mesas de excelencia: Ribera del Río Miño y El Pote, dos locales infalibles.

El Pote, O´Sole Mñio y Ribera del Río Miño

La copa, con un buen jamón

No es de salir mucho de noche ni especialista en destilados, pero nunca dice que no a un buen cava siempre que lo acompañe de un buen jamón porque, como dice Aníbal, ambos se pueden disfrutar a cualquier hora del día.

Su primera parada, un clásico en la diversión de la capital: El Viajero.

El Viajero

Si toca zona norte, la zona chill-out de La Marisma, un plan con vistas espectaculares.

Chill Out La Marisma

Aníbal tampoco dice que no a un ratito en el buen ambiente de Carlichi Copas y, como últimos descubrimientos en su lista, El Rincón del Bolero.

Carlichi Copas