Ocho preguntas y respuestas sobre las Elecciones Europeas 2024

Del 6 al 9 de junio los ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea examinarán en las urnas la gestión del club comunitario a crisis como la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y las recetas económicas para combatir la inflación. Pero en un contexto marcado por la polarización y el aumento de casos de violencia política, como el intento de magnicidio en Eslovaquia, estos comicios no serán solo un plebiscito para las amenazas externas -la injerencia política de Moscú, entre otras - e internas -el auge de la polarización y del euroescepticismo- de la Unión, sino también para muchos ejecutivos nacionales.

«Estas elecciones servirán para decidir en qué Europa queremos vivir» Roberta Metsola Presidenta del Parlamento europeo

Con los sondeos apuntando a un debilitamiento del bloque tradicional (conservadores, socialdemócratas y liberales) y con la extrema derecha al alza dividida en dos familias políticas, la conformación del nuevo hemiciclo será clave para afrontar los retos más inmediatos: la defensa, la inflación, la transición ecológica y digital, la inmigración y la ampliación de la Unión a más países entre los que se encuentra Ucrania. «Estas elecciones servirán para decidir en qué Europa queremos vivir», avisó a principios de mayo la presidenta del Parlamento, Roberto Metsola.

Repasamos los 8 datos clave de cara a estos comicios:

1. Qué se vota

El Parlamento Europeo es la única institución de la UE que los votantes eligen directamente. Los otros dos órganos principales, la Comisión Europea y el Consejo europeo, son de elección indirecta.

61 Eurodiputados Este es el número de parlamentarios que le corresponde elegir a España, cuatro más que en las anteriores elecciones

¿Para qué sirve el Europarlamento? Los eurodiputados junto a los representantes de los gobiernos de los países de la UE elaboran y aprueban nuevas leyes que influyen en todos los aspectos de la vida en la UE. En Estrasburgo, sede de esta Cámara parlamentaria, se aprueba el presupuesto comunitario y elige al presidente de la Comisión Europea, nombra a sus comisarios (como Colegio) y les obliga a rendir cuentas.

La composición numérica del Europarlamento se evalúa antes de cada elección, de acuerdo con los principios establecidos en los Tratados: un máximo de 750 diputados al Parlamento Europeo más el presidente o presidenta, no menos de 6 y no más de 96 escaños por país de la UE, y respondiendo al principio de «proporcionalidad decreciente», según las cifras de población más recientes.

En los comicios del 9 de junio se elegirán 720 diputados, quince escaños más que en las anteriores, para adaptarse a los cambios demográficos en varios Estados miembros. España, el cuarto país con más europarlamentarios, elegirá 61 representantes en 2024, dos más que en 2019.

2. Cuándo se vota

A diferencia de las elecciones generales, municipales o autonómicas, las europeas se celebran cada cinco años. La última vez que votamos en España fue el 26 de mayo de 2019. En 2024 los europeos votarán entre el 6 y el 9 de junio según las normas electorales de cada Estado miembro. España irá a las urnas el domingo 9 de junio de 2024.

Fechas clave de las elecciones 24 de mayo 25 de mayo Comienza la campaña electoral Último día para depositar el voto C.E.R.A. por correo certificado o en el consulado del país en el que residan 30 de mayo Último día para solicitar el voto por correo 6 de junio 9 de junio Último día para depositar el voto por correo Celebración de las elecciones europeas en España 29 de junio Último día para proclamar los resultados definitivos de las elecciones 16 de julio Inicio de la X legislatura Fechas clave de las elecciones 24 de mayo 25 de mayo Comienza la campaña electoral Último día para depositar el voto C.E.R.A. por correo certificado o en el consulado del país en el que residan 30 de mayo Último día para solicitar el voto por correo 6 de junio Último día para depositar el voto por correo 9 de junio Celebración de las elecciones europeas en España 29 de junio Último día para proclamar los resultados definitivos de las elecciones 16 de julio Inicio de la X legislatura Fechas clave de las elecciones 24 de mayo 25 de mayo Comienza la campaña electoral Último día para depositar el voto C.E.R.A. por correo certificado o en el consulado del país en el que residan 30 de mayo Último día para solicitar el voto por correo 6 de junio Último día para depositar el voto por correo 9 de junio Celebración de las elecciones europeas en España 29 de junio Último día para proclamar los resultados definitivos de las elecciones 16 de julio Inicio de la X legislatura Fechas clave de las elecciones 25 de mayo 6 de junio 29 de junio Último día para depositar el voto C.E.R.A. por correo certificado o en el consulado del país en el que residan Último día para depositar el voto por correo Último día para proclamar los resultados definitivos de las elecciones 24 de mayo 30 de mayo 16 de julio 9 de junio Último día para solicitar el voto por correo Comienza la campaña electoral Inicio de la X legislatura Celebración de las elecciones europeas en España

Al igual que en otros comicios, se puede votar por correo (previa solicitud), o también en persona en la mesa electoral que corresponda según el censo electoral, que se basa en el lugar de empadronamiento. Los españoles que residan en el extranjero de forma temporal deberán enviar su voto antes del 22 de mayo. Los residentes habituales (C.E.R.A.) podrán hacerlo por correo certificado hasta el 25 de mayo o en el consulado español del país en el que residan. El último día para solicitar el voto por correo es el 30 de mayo.

3. Quién puede votar

Los requisitos para votar en España son los siguientes:

Tener 18 años cumplidos el día de la votación

Tener la nacionalidad española y residir en España o en el extranjero (salvo si optas por votar en tu Estado miembro de residencia)

Ser nacional de otro país de la UE residente en España siempre y cuando se esté empadronado en un municipio español y se haya manifestado la voluntad de votar aquí

Las elecciones de la UE llevan décadas lastradas por bajos índices de participación. En 2019, la cifra se situó en el 50,66%, la primera vez que superó el umbral del 50% desde 1994.

Por esta razón, algunos países han optado por rebajar el umbral de edad para aumentar la participación. En Grecia pueden votar los mayores de 17 años. Y en Bélgica, Alemania, Malta y Austria, la edad mínima se ha fijado en 16 años. En España el voto no es obligatorio como sí lo es en Bélgica, Bulgaria, Luxemburgo y Grecia, pero la participación superó el 60% en 1987, 1999 y 2019.

4. Cómo se elige a los eurodiputados

Los votantes europeos elegirán a los representantes de su país en listas abiertas, semiabiertas y cerradas ya que la propuesta de introducir listas transnacionales no prosperó. España aplica un sistema de listas cerradas, por lo que los electores no pueden cambiar el orden de preferencia de los candidatos en la lista.

En nuestro país no existe un mínimo umbral electoral para las elecciones europeas y la circunscripción electoral es única: abarca todo el territorio nacional. Esto significa que los electores votan a las mismas listas de candidatos.

5. Quiénes son los candidatos españoles

La edad mínima para ser candidato al Parlamento oscila entre los 18 años, en países como Alemania, Francia y España, y los 25 años en Grecia e Italia.

A los comicios concurren partidos políticos nacionales, pero una vez elegidos los eurodiputados, la mayoría opta por integrarse en grupos políticos transnacionales. La mayoría de los partidos nacionales están afiliados a un partido político de ámbito europeo.

33 Candidaturas Este es el número de candidaturas que presenta España después de que la Junta Electoral Central haya excluido a seis por no cumplir los requisitos.

En esta convocatoria España presenta 33 candidaturas después de que la Junta Electoral Central excluyese a seis por no cumplir con los requisitos exigidos. Además de las conocidas, como PP, PSOE o Vox, se han registrado algundas denominaciones curiosas como Escaños en Blanco, Feministas al Congreso o Se Acabó la Fiesta.

6. Cuáles son los grupos políticos del Parlamento

Aunque los diputados se presentan por partidos políticos, una vez elegidos no se agrupan por nacionalidades sino en grupos en función su afiliación política. En la actualidad hay siete familias políticas en el Parlamento Europeo. Para constituir un grupo son necesarios 23 miembros y en cada uno debe estar representado al menos la cuarta parte de los Estados. Algunos diputados no pertenecen a ningún grupo político; forman parte de los no inscritos pero está prohibido adscribirse a más de un grupo político.

El hemiciclo saliente está conformado por siete grupos: el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), Renovar Europa, Los Verdes/Alianza Libre Europea, Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Identidad y Democracia (ID) y La Izquierda.

7. Cuándo se conocerán los resultados

Los europeos comenzarán a votar el jueves 6 de junio pero los resultados no se conocerán hasta que todos los colegios electorales hayan cerrado sus puertas con el fin de evitar que los países que voten antes influyan en el resultado de los que voten después. Los últimos son los de Italia que lo harán el domingo 9 a las 23.00 horas.

Los servicios del Parlamento Europeo tienen previsto publicar las primeras estimaciones parciales a las 18:15 del domingo y la primera proyección del hemiciclo completo a las 20:15. Estos datos combinarán las estimaciones de voto y los sondeos de opinión previos a las elecciones.

A las 23:00, una vez hayan cerrado todos los colegios electorales en todos los Estados miembros, tendremos una visión fiable y completa de la composición del próximo Parlamento Europeo.

Los resultados de las elecciones se publican en directo en la web https://results.elections.europa.eu/es/

8. Qué pasa después

Los diputados tienen que organizarse en grupos políticos según su ideología y sus prioridades. Estos grupos tienen que incluir un mínimo de 23 legisladores de al menos siete países. La 10ª legislatura comenzará el 16 de julio, fecha de la primera sesión plenaria. Ese día, los 720 eurodiputados elegirán al Presidente del Parlamento, a 14 Vicepresidentes y a cinco cuestores encargados de los asuntos administrativos y económicos de los eurodiputados.

La primera sesión durará hasta el 19 de julio y en ella se elegirán las comisiones y subcomisiones. Los cargos de presidencia se anunciarán en los días posteriores al pleno.

