«Esta Semana Santa no damos abasto, hay mucha gente y no escatiman en nada»

Esta Semana Santa esto es un no parar; no damos abasto». Así de contundente se muestra Jorge Sánchez, responsable del restaurante 'La Piazza' ubicado en la entrada a Playa del Inglés. Buen clima, playa y tranquilidad convierten al sur de Gran Canaria y, en general a todas las Islas Canarias, como uno de los centros neurálgicos del turismo en el archipiélago. Nada más emprender camino al sur se percibe el repunte turístico. En la GC-1, autopista que une la capital grancanaria con San Bartolomé de Tirajana, infinidad de coches de alquiler dirección sur ya reflejan lo que allí se ve.

Muchos turistas llegan a la isla buscando el sol. Y estos días lo están encontrando, con unos 25º centígrados a las 11.05 de la mañana, en las terrazas y en el paseo de Playa del Inglés no cabe ni un alfiler.

«Las previsiones son bastante buenas, hemos tenido que incrementar la plantilla para estas fechas porque no llegábamos para atender a la cantidad de turistas que están viniendo al restaurante», afirma el responsable del local bajo un sol radiante. «Si esto sigue así tendremos que incorporar más personal», cuenta con apuro y optimismo. Sin embargo, sus intenciones 'a priori' no parecen fáciles de cumplir puesto que el sector de la hostelería es uno de los que tiene más dificultades para encontrar personal y todo, pese a que hay 24.880 desocupados (datos del Obecan).

Pero el día a día y más en Semana Santa es «un no parar». Con un tipo de turista que, según Jorge, no se priva de absolutamente nada: «Los extranjeros, sobre todo, no escatiman en nada. Ellos gastan muchísimo en bebida, en cambio el turista nacional sí se sienta a almorzar».

En esta misma línea y con el mismo buen presagio se mantiene Antonio Rodríguez, encargado de 'Cocktails Mozart': «Estamos notando una mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, pero también noto muchísimos peninsulares».

En este caso han incrementado en una persona más la plantilla. «Hemos tenido que meter un trabajador más para cubrir estos días», cuenta Antonio desde su bar ubicado en la calle Las Dunas en Playa del Inglés. «Aquí despachamos de todo pero lo que más piden los turistas es su característico desayuno con sandwiches, café con leche...», afirma el encargado de la cafetería.

No solo los restaurantes se llenan de turistas en estas fechas, también los supermercados locales se ven beneficiados. «Vemos mucho movimiento y esperamos que en este final de semana haya más turista aún».

Kiara Monzón es la responsable de la cadena de supermercados 'Solkisemar' ubicada también en el Anexo II de Playa del Inglés. Tiene 22 años y con el nerviosismo de muchos jóvenes que empiezan en cualquier empresa afirma que esta semana siempre es «movidita». El pequeño supermercado está situado prácticamente en la playa y multitud de turistas se agolpan para comprar todo tipo de productos de playa. «Desde flotadores, crema solar, palas, sombrillas hasta agua, cerveza o juegos para los niños en la playa, aquí compran de todo», explica Monzón.

Esta encargada y en la misma sintonía que los responsables de los anteriores dos restaurantes cree que reforzarán la plantilla: «Tenemos pensado aumentar el personal para estas fechas porque es posible que no lleguemos a la carga de trabajo que puede haber en los días fuertes de Semana Santa».

Unos días que el sector espera «con ganas y con mucho trabajo», pero con la sensación de mejorar los datos del 2023. Jorge Sánchez ya echó un vistazo a los números del año pasado y percibe el incremento. «Ya noto la diferencia con respecto al 2023 y esto no ha hecho más que empezar», apunta el responsable de uno de los restaurantes de esta concurrida zona turística de Gran Canaria.

Un lugar ideal por el buen tiempo durante prácticamente todo el año. Uno de los aspectos «fundamentales» para que haya trasiego de personas por los paseos, las terrazas se llenen y las playas luzcan hasta la bandera. «El tiempo está ayudando, es esencial para que el turista venga y se tome una cerveza o disfrute de un helado», comenta Antonio Sánchez desde la entrada de su restaurante y tras atender a una pareja de turistas que se acaba de sentar en la mesa. «La Dana ya la dejamos atrás, parece que no va a llover más y es una alegría para todos aquí en el sur de la isla», cuenta Antonio Rodríguez. No obstante, la Semana Santa haga frío o calor este comercial confía en «superar las expectativas otro año más».