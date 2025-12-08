Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Parque eólico marino en el Mar del Norte R.C.

Repsol y HitecVision fusionan sus negocios de petróleo y gas con TotalEnergies en Reino Unido

Para Josu Jon Imaz la operación encaja en la estrategia de la compañía para centrarse en proyectos de mayor margen y aumentar el valor para los accionistas

Cristina Cándido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

El sector energético del Reino Unido dará un salto relevante en 2026 con la creación de NEO NEXT+, una nueva gran empresa que nacerá de ... la integración entre NEO NEXT Energy -participada por Repsol y el fondo noruego HitecVision- y el negocio de petróleo y gas de TotalEnergies en aguas británicas. Esta alianza empresarial refuerza el papel del Mar del Norte como una fuente clave para el suministro en un momento en el que Reino Unido busca reforzar su seguridad energética y reducir dependencia exterior.

