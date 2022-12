Colas en los surtidores por el fin del descuento

El pasado 1 de abril Pedro Sánchez aprobaba un descuento de 20 céntimos de euro por litro repostado. 9 meses después, tras el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, el Presidente del Gobierno anunciaba el fin de la bonificación generalizada a todos los conductores.

A menos de tres días para que el descuento deje de estar en vigor, multitud de canarios han aprovechado estos días para llenar el tanque y aceptar el fin de la bonificación. «No valoro bien este final, pero también hay que entender que las cosas van cambiando», opina Juana, clienta que se encontraba repostando en una concurrida gasolinera de la capital grancanaria.

Las estaciones no paran de recibir a clientes, Manuel ha apurado para echar combustible « me habría gustado que hubiera durado más, pero hay que aprovechar antes de que lo quiten», afirma desde la cola de coches que se ha formado en un momento.

Con la estación repleta, Enrique confiesa que «todo lo que sea descuento viene bien, pero no es verídico, ganan más y podrían rebajar más», comenta a las afueras de la gasolinera. Por su parte, otro cliente piensa que « debería durar más la bonificación», cuenta Ricardo resignado en su coche. «Si camino mucho con el vehiculo, volveré a venir antes del 1 de enero, confiesa sonriendo.

En la misma sintonía, se manifiesta Manuel que le hubiera gustado que se hubiese ampliado más el descuento del combustible, «aunque es lo que hay, no queda otra». Sin embargo, al menos « el precio ahora mismo no está tan disparado, afortunadamente han bajado porque habían subido demasiado, esperemos que se mantengan», se sincera Manuel mientras espera para echar gasolina.

Las gasolineras de la capital grancanaria llenas de clientes. / Arcadio Suárez

En esta línea, Juana piensa que « no están tan caros como hace algunos meses, pero es cuestión de tiempo que vuelvan a subir», cree esta clienta mientras termina de repostar combustible en su vehículo. Al respecto de esto, Enrique comenta que «ahora están bien los precios, es buen momento para echar gasoil porque no están tan altos».

El trasiego de personas en las estaciones de la capital grancanaria es constante. Se suceden las colas de coches para repostar antes de que el 1 de enero de 2023 la bonificación se acabe, todos quieren llenar su vehículo antes de decir adiós a los 20 centímos. Un final que se da inmerso en un clima de incertidumbre ante la inflación y la guerra de Ucrania y Rusia.

Todos quieren llenar el tanque

Desde que Pedro Sánchez anunció el fin del descuento, los canarios no lo han dudado y están aprovechando estos últimos días para llenar el tanque. » Vengo a llenar el depósito porque encima me he quedado sin gasolina y así me aprovecho del descuento antes de que el 1 de enero ya no esté», se sincera una clienta en una soleada y ajetreada mañana en una de las gasolineras de El Sebadal.

Del mismo modo, Armando le ha llenado el depósito a su padre, Enrique. «No creo que vuelva a venir antes del 31 de enero, así que mejor llenarlo ahora». Enrique no usa mucho el coche, así que su hijo ha decidido llenarlo «vamos a aprovechar ahora, que luego saldrá mucho más caro», afirma Armando mientras coloca la manguera en el surtidor de una estación repleta de coches.

Arcadio Suárez

Asimismo, Carolina Ramírez es clienta habitual de una de las gasolineras de la zona de El Sebadal «veo negativamente que el descuento se acabe, deberían alargarlo». Además, sabe de gente que ha ido a las gasolineras con petacas y garrafas para tener suministros para más tiempo. « Sé de gente que va a comprar petacas de gasolina y las va a tener guardadas para el próximo año», comenta la clienta al salir de pagar de la gasolinera.

En esta línea, Carolina admite que volverá a venir a repostar antes del final de la bonificación. «Si no es para mi moto, es para el coche, las personas que tenemos dos automóviles lo notamos más», asevera la clienta al terminar ya de repostar su moto.

El descuento se alargará para profesionales

Tras el Consejo de Ministros, el presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado que, aunque los conductores particulares ya no tendrán ese descuento, si que habrá bonificaciones para el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores.

En uno de los surtidores de la capital, Alberto Caballero, que aprovecha para repostar en un hueco que tenía libre, entiende perfectamente que se dedique esta bonificación a sectores que lo necesitan más. «Nos aprovechábamos todos de esta ventaja, pero todo tiene su final y comprendo que se dedique ahora solamente para profesionales, agricultores y sectores que necesitan más el combustible», afirma Alberto que ha aprovechado para llenar el coche de su empresa antes de que se acabe el descuento.

El Consejo de Ministros ha acordado ampliar la bonificación a profesionales de carretera entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Después, se ha fijado una rebaja de 10 centímos por litro hasta finales del mes de junio.

No obstante, la forma de rebicir este descuento cambiará para los sectores directamente afectados por el combustible. Ahora se realiza de forma automática al pagar, pero en 2023 el descuento se obtendrá en las devoluciones que estos colectivos profesionales reciben a final de mes como parte de la subvención al gasóleo profesional.