Valladolid-UD Las Palmas, en directo: Kirian y diez más en el conjunto amarillo
Todo listo para el compromiso correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion en visitar al Valladolid en Pucela
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:29
La UD Las Palmas quiere seguir de dulce después de tumbar al líder, el Racing de Santander, y encadenar cinco fechas ligueras consecutivas sin perder. Lo que le toca ahora, en compromiso correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion en visitar al Valladolid en Pucela.
18:56
Igualdad de cara a portería
En el apartado estadístico, ambos equipos llegan con números bastante parecidos: promedian 1.15 goles por partido cada uno. La diferencia está en la solidez defensiva: la UD Las Palmas encaja 0.62 goles por encuentro, mientras que el Real Valladolid recibe 0.85. En cuanto a porterías a cero, también hay igualdad, con 5 partidos sin encajar para ambos conjuntos.
18:53
En febrero, en la última visita de los amarillos a Valladolid, el marcador terminó con empate a uno. El gol lo firmó Sandro Ramírez, que este curso todavía no ha podido entrar en las convocatorias.
18:49
Sonrientes y con buen ambiente, los jugadores amarillos ya han llegado al José Zorrilla
18:45
Luis García apuesta por la estabilidad en el once inicial. Las únicas novedad respecto al pasado domingo es la entrada de Kirian Rodríguez, que ocupa el lugar del sancionado Enzo Loiodice, y la de Marvin Park. Una oportunidad de oro para el tinerfeño, que vuelve al césped con ganas de demostrar su calidad y seguir mostrando su magia en el verde.
18:41
El once de la UD Las Palmas
🆙 ¡Aquí está nuestro XI para medirnos al @realvalladolid! ⚔️#RealValladolidLasPalmas#LaUniónHaceLasPalmas#SeremosMásUniónpic.twitter.com/NAp4jfvOjj— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) November 14, 2025
18:40
El once del Real Valladolid
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 14, 2025
¡Todos juntos en casa! ¡A por los 3 puntos!#RealValladolidLasPalmas#11RVpic.twitter.com/29adN7pujv
18:39
¡Atención! Ya tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos para este partidazo
18:38
Los de Luis García llegan todavía con la energía de la remontada frente al líder de la Hypermotion. Con 23 puntos y en la tercera posición, la UD Las Palmas está a un paso del liderato y mantiene vivo el sueño de volver a Primera División. El gol y la ilusión pasan por el canterano Ale García, que está deslumbrando a la afición con su talento con sus 5 dianas. Además, el José Zorrilla es un campo que trae buenos recuerdos: los amarillos no pierden allí desde 2012 y buscarán alargar esa racha positiva que mantiene esta temporada en sus partidos como visitante.
18:33
Por parte del conjunto pucelano, llegan con una racha de 2 victorias, 2 empates y solo una derrota en sus últimos 5 partidos. El gol está muy repartido, con Latasa, Amath y Chuki firmando 3 tantos cada uno. Situados en la séptima posición, los locales quieren cerrar la noche metiéndose en puestos de playoff y dar una alegría a su afición.
18:31
¡Hola, holaaaa!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del Real Valladolid frente a la UD Las Palmas. Nos espera un auténtico partidazo en esta decimocuarta jornada de la Hypermotion, con el conjunto de Luis García visitando el Estadio José Zorrilla en busca del liderato provisional.
