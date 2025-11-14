Valladolid-UD Las Palmas, en directo: Kirian y diez más en el conjunto amarillo

18:38

Los de Luis García llegan todavía con la energía de la remontada frente al líder de la Hypermotion. Con 23 puntos y en la tercera posición, la UD Las Palmas está a un paso del liderato y mantiene vivo el sueño de volver a Primera División. El gol y la ilusión pasan por el canterano Ale García, que está deslumbrando a la afición con su talento con sus 5 dianas. Además, el José Zorrilla es un campo que trae buenos recuerdos: los amarillos no pierden allí desde 2012 y buscarán alargar esa racha positiva que mantiene esta temporada en sus partidos como visitante.