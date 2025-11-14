El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas El de Barbate ajusticia con un solitario gol que catapulta a los amarillos a la primera posición tras asaltar Pucela y vencer al Valladolid

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:27 | Actualizado 21:41h.

Un líder para el líder. Pejiño, defenestrado el curso pasado —cedido al Elche tras no contar para Carrión ni Diego Martínez—, ajustició en Pucela con un solitario gol que catapultó a la UD Las Palmas a la primera posición de la tabla clasificatoria de la Segunda División. Renacido, el de Barbate demostró que puede volver a ser ese futbolista diferencial. Tuvo que esperar su oportunidad y ahora vuela. Uno siempre acaba encontrándose a sí mismo. Y la espera suele merecer la pena.

Y eso que saltó mejor el Valladolid, o al menos con más claridad y menos errores. Pero, entre las dudas, surgió la individualidad. Había avisado dos veces Peter Federico y Horkas había atajado ya dos balones mientras reinaban las imprecisiones en una UD Las Palmas que quería enseñar colmillos para hacerse con el liderato.

Mientras Amatucci intentaba conectar con Kirian, el tinerfeño, según encontró un balón bueno, vio el vuelo de Pejiño para meterle el balón al espacio. Ahí, el de Barbate, volvió a demostrar que es diferencial. Superó al rival con el control para ya adentrarse en el área y pegar un latigazo por el palo corto a la red. Era el minuto 13 y ya mandaba el conjunto amarillo (0-1) gracias a un futbolista recuperado para la causa y que es muy bueno. El Valladolid quiso responder pronto y, en un despiste defensivo de Mika, Amath se estrelló con un gigante Horkas casi que en un mano a mano.

Las Palmas empezó a bajar revoluciones, intentando arañar segundos también al reloj cada vez que la bola salía fuera de las líneas. Quizás algo chocante para los más románticos del balompié, pero algo imprescindible para fabricar un ascenso. La madurez, pese a la juventud del equipo, parece una virtud en esta UD de Luis García. Horkas apagaba los pocos fuegos que le llegaban, Pejiño se esforzaba en defensa y celebraba sus entradas exitosas, Amatucci se multiplicaba y Enrique Clemente metía un caño hasta sin querer. Lukovic, que no vio solo a Ale García a la izquierda al borde del descanso, desperdiciaba una ocasión para sentenciar la contienda.

Ampliar Lukovic dispara a portería. LaLiga

Tras el intermedio Luis García tuvo que mover ficha, ya que Ale García sintió molestias en la parte posterior de su muslo. Entró Iván Gil, que se colocó en la derecha, y Pejiño pasó al extremo izquierdo. La idea era la misma. Poco duró el gaditano, pues en el minuto 53 el técnico amarillo reforzó la banda con Viti Rozada. Estaba ya bastante cansado el de Barbate y necesitaba piernas frescas Las Palmas.

El Valladolid quiso apretar y, a la hora de juego, Luis García metió a Iñaki por Kirian, que ya estaba reventado. Le falta todavía al tinerfeño, pero ya en Pucela asistió a Pejiño en su gol y sigue acumulando minutos de competición. Mika comenzaba a erigirse líder de la zaga, achicando aguas y cortando cualquier pase peligroso.

Viera y Jesé intentaron ayudar con su experiencia. Entendió a las mil maravillas Las Palmas que tenía que ir a todos los choques como si no existiera un mañana. Fue con todo. Corazón y coraje. Pundonor y garra. Los golpes no dolían. Al contrario, eran sonrisas en las piernas. Hasta Viera sacó el látigo cuando la contienda lo exigió. Jesé taponó también un disparo que podría haber supuesto un susto. El oficio de los veteranos dio un plus para mantener el resultado. Iñaki ayudó en la contención también, como si llevase años siendo profesional. ¡Qué minutos del chaval!

Porque los últimos veinte minutos fueron un asedio vallisoletano. Pero ahí la UD Las Palmas exhibió el músculo que viene mostrando en estas primeras jornadas ligueras. Clemente y Horkas taponaron un misil de Alejo que se fue al palo, aunque el árbitro no concedió córner. En este equipo todos sudan sangre. Por eso es el conjunto más sólido de la categoría de plata. El menos goleado, con solo ocho tantos. Volvió a dejar su portería a cero, asaltando el liderato y siguiendo invicta lejos de Gran Canaria. Son 12 puntos de los últimos 15 posibles. La resurrección de Pejiño vino a confirmar la candidatura de la UD para el ascenso directo.

Ficha técnica

0 - Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Peter (Mario Domínguez, m.81), Juric, Ponceau (Lachuer m.81), Amath (Biuk, m.63); Marcos André (Arnu, m.71), Jorge Delgado (Chuki, m.46).

1 - U.D Las Palmas: Dinko Horkas; Marvin, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Ale García (Iván Gil, m46), Amatucci, Kirian (Iñaki, m.62), Pejiño (Viti, m.53); Manu Fuster (Jonathan Viera, m.75), Lukovic (Jesé Rodríguez, m.75).

Gol: 0-1, M.13: Pejiño.

Árbitro: Miguel González Díaz (Comité asturiano). Amonestó a los locales David Torres (m.52), Iván Alejo (m.78), Juric (m.83), y a los visitantes Mika Mármol (m.27). Mostró cartulina roja al ayudante de Guillermo Almada, Darwin Quintana (m.84)

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 14.894 espectadores.