La magia de Viera ante el colmillo de Rubén

Se espera que el capitán esté de vuelta en el once amarillo este sábado. / UD LAS PALMAS

La UD Las Palmas recibe al Málaga CF de Rubén Castro con la vista puesta en mantenerse en lo más alto de la tabla clasificatoria una semana más. Los grancanarios que llegan tras un empate que supo a poco en Andorra (0-0), son líderes en solitario, aunque con una exigua ventaja sobre sus rivales que pretenden conservar en este partido ante un equipo muy necesitado, basándose en su solidez defensiva tras haber encadenado seis partidos sin encajar ningún gol. Y es que para encontrar el último tanto recibido por Álvaro Valles hay que remontarse al pasado 20 de enero, con el golazo espectacular de Roberto López desde el centro del campo (Mirandés).

Las buenas noticias para Pimienta llegan en forma de altas. Jonathan Viera podría volver al once titular tras varias semanas ausente por enfermedad. El capitán amarillo está apercibido por lo que deberá tener cuidado si no quiere perderse el derbi en Tenerife. Al tiempo que Saúl Coco también vuelve a la titularidad tras cumplir partido de sanción. Con quien no podrá contar García Pimienta será con Marc Cardona, quien sigue tocado de sus molestias, ni Sandro Ramírez, que recayó durante un entrenamiento esta semana. Por lo que Loren Morón se postula como la referencia en ataque. Tampoco estará Víctor Machín, Vitolo.

El resto de la plantilla estará a disposición del míster para ganar este encuentro si quiere seguir peleando por un ascenso directo cada vez más igualado y exigente, en el que ninguno de los de arriba se rendirá hasta el final.

La vuelta de Rubén Castro

Por su parte, el cuadro malacitano llega en horas bajas. Un equipo muy necesitado que vive una situación muy delicada. A diez puntos de la salvación y tras caer en casa ante un rival directo como el Racing, el equipo dirigido por Sergio Pellicer, en el que milita un viejo conocido como Rubén Castro, aterriza en la isla con un solo objetivo: conseguir unos tres puntos vitales que sirvan para ver algo de luz al final del túnel. Aún quedan doce jornadas por delante, pero será un infierno si descienden a Primera RFEF. El exdelantero de la UD querrá llevar a cabo la ley del ex para poder dar un pasito hacia la una salvación, que ahora mismo queda muy lejos para los visitantes.