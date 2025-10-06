La ULPGC ficha por 150 minutos a tres profesores de alto rendimiento Victor García, Miguel Ángel Ramírez y Rubén Carreño participarán el jueves 9 de octubre en un simposium sobre deportes de equipo

Miguel Ángel Ramírez, Rubén Carreño y Víctor García ofrecerán sus conocimientos en el Simposium en Entrenamiento en Deportes de Equipos.

Aprender de quienes han sabido sacar partido de las enseñanzas recibidas y se han labrado su presente con trabajo serio y constante. La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige el decano Javier Chavarren, estrenará el próximo jueves 9 de octubre una clase que se podría denominar express para sus alumnos, y también abierta al público en general, con tres profesores de solvencia acreditada, cada uno en su peculiar oficina, una cancha de voleibol, y gimnasio, un campo de fútbol, y una pista de baloncesto. En esos tres lugares es donde desarrollan su profesión los tres profesores eventuales que intervendrán en la Sala de Grados de la ULPGC, Rubén Carreño, Miguel Ángel Ramírez y Víctor García.

Este primer Simposium en Entrenamiento en Deportes de Equipos contará con la presencia del mencionado Rubén Carreño San-Gil (Las Palmas de Gran Canaria, 1996), formado en la ULPGC, que, tras un paso por el fútbol, combinando su estancia en los filiales de la UD Las Palmas con el CV San Roque, fue reclutado por el laureado entrenador español Sergio Miguel Camarero, para poner a punto la maquinaria de los jugadores del Club Voleibol Guaguas. Cuando ya se encamina hacia su tercera temporada, acumula sendos tripletes de Liga, Supercopa y Copa del Rey. Y su buen quehacer le ha llevado a formar parte del equipo de trabajo de las selecciones masculinas Sub'22 y absoluta de España, con el entrenador francés Hubert Henno.

El preparador físico de los amarillos hablará sobre su día a día con deportistas de élite y las opciones de trabajo que se van generando en un deporte que está creciendo mucho en el pais, tercera modalidad de equipos con más licencias, alrededor de 126.000, y en las Islas Canarias, con quince clubes militando en las dos primeras categorías nacionales, siete de ellos en la élite y de manera exitosa, con los campeones de las dos últimas Superligas, masculina y femenina, son de Gran Canaria: Heidelberg Volkswagen y el CV Guaguas.

Un pasaporte trotamundo

La segunda conferencia, prevista para las 16.45, estará a cargo del entrenador de fútbol, Miguel Ángel Ramírez Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 1996) también formado en la ULPGC, y que comenzó en la cantera del Colegio Claret como entrenador, sumándose luego a los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas, antes de viajar a Grecia como alumno de Erasmus y poder aprender de los métodos de entrenamiento del técnico español, ex de la UD, en el AEK de Atenas.

Después comenzó un largo periplo, primero en España, concretamente en Vitoria, con el Deportivo Alavés, y de ahi se fue seis años a Qatar, donde trabajó en la Academia Aspire.

Siguiendo su trayecto, con el Independiente del Valle, de Ecuador, Miguel Ángel conquistó la Copa Sudamericana del año 2019, que le sirvió de aval para ir a Brasil para dirigir al Internacional de Porto Alegre. En Estados Unidos participó en el proyecto del Charlotte, antes de volver a Qatar y luego a España para ser el primer entrenador de dos clubes históricos como son el Sporting de Gijón y el Real Zaragoza.

De China a Alemania

A las 17.30 será el turno de Víctor García Guadarrama (Las Palmas de Gran Canaria, 1980). Allá por el año 2010 apareció su nombre como entrenador de baloncesto de un equipo infantil del hoy Dreamland Gran Canaria que ganaba un torneo internacional en la ciudad italiana de Roma. Desde entonces no ha dejado de progresar. Primero, aprendiendo al lado de históricos del baloncesto como Aito García Reneses, Pedro Martínez, Salva Maldonado y Luis Casimiro, en una buena ristra de nombres que se detiene en el esloveno Jaka Lakovic. Y su nombre está grabado en los dos trofeos que atesora el club amarillo, la Supercopa de España de 2016 y la EuroCup de 2023.

Los alumnos de la ULPGC que acudan a este Simposium compartirán un rato con un profesional del baloncesto, que gusta de ser meticuloso en cada tarea, un estudioso del complejo deporte del basket y cuyas dotes para buscar la acción correcta del próximo segundo y medio le abrió las puertas de la selección española absoluta, con Sergio Scariolo.

Siempre en un discreto, pero efectivo, segundo plano, Victor fue campeón del mundo en el año 2019 en Japón y repitió éxito resonante como campeón de Europa en 2022, en Alemania. Su participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 y de París 2024 es un bagaje de valor incalculable. Si al final de su charla, le preguntan como se maneja un profesional con jugadores de talla mundial, como por ejemplo, Rudy Fernández, Marc Gasol, Sergio Llul o Santi Aldama, entre otros, dará una clase magistral.

El programa de la primera edición

Jueves 9 de octubre de 2025

Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Las Palmas de Gran Canaria.

Campus Universitario de Tafira.

16:00 - La preparación física en el voleibol de élite (Rubén Carreño).

16:45 - Dirección de equipos de fútbol (Miguel Ángel Ramírez)

17:30 - Análisis del juego en baloncesto (Víctor García).

18:15 - Mesa redonda con los tres ponentes.