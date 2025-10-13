«Es mi primer título mundial y ha sido muy especial, sobre todo, por la gente con la que lo he conseguido»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 21:36 Comenta Compartir

–Paula Barceló y usted obtuvieron la medalla de oro en el Mundial de la clase 49er FX, celebrado el pasado fin de semana en aguas de Cagliari, al sur de Cerdeña, en Italia. ¿Cómo se siente? ¿Ya asimiló este gran éxito internacional?

–La verdad es que estoy súper contenta. Es la primera vez que consigo un Campeonato del Mundo y ha sido muy especial, sobre todo, por la gente con la que lo he conseguido. Estoy muy contenta por haber formado equipo con Paula Barceló como compañera y patrona y con Xabi Fernández como entrenador. Creo que estoy aprendiendo muchísimo porque también es un equipo que destaca por su calidad humana. Realmente estamos intentando hacer las cosas bien, con buena letra, con una base y creo que los resultados están cayendo un poco por su propio peso. Estamos muy motivados y emocionados por lo que queda por venir.

–¿De quién se acordó tras la victoria y su primera corona mundial? ¿Cuál fue la llamada o el mensaje más emotivo que recibió?

–Han sido millones de mensajes (risas) y emotivos un montón. No sé, me ha hecho muy feliz ver que hay mucha gente detrás de este proyecto, mucha gente con ganas y con la ilusión de que nos vaya bien. Realmente se siente muchísimo amor por todo el mundo, incluso por las propias rivales que están contentas de que Paula y yo hayamos formado equipo y que estemos en el podio esta vez. Lo hablaba con Paula cuando cruzamos la línea, la persona que ha creído en nosotras desde el principio ha sido Xabi, que fue quien plantó la semilla para que este proyecto se formara, y en todo momento nos ha transmitido muchísima confianza. Lo que nos dice siempre es que él ya lo sabía, que antes de que nos pusiéramos a navegar dijo que esto iba a ir bien y que simplemente teníamos que confiar en nosotras, en nuestro trabajo y en nuestro talento, y que era simplemente una cuestión de tiempo. Ha venido bastante pronto, pero no nos relajamos. Creemos que el nivel de la flota es bastante alto y no nos conformamos con esto, queremos estar a la altura el resto de años que vienen.

–¿Está de camino a Gran Canaria ya para celebrarlo?

–Sí, voy para la isla a celebrarlo -aterrizará este martes por la tarde en Gran Canaria-. Estoy con ganas de ver a la familia y a los amigos. Está todo el mundo muy contento porque sabe que llevo mucho tiempo detrás de esto, con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento, y, sobre todo, ahora disfrutándolo un montón. Me hace muy feliz poder compartirlo con todo el mundo en casa y con el resto de amigos que tengo en el resto del mundo. Estoy con muchas ganas de volver a Gran Canaria.

Ampliar Cantero y Barceló, en acción. Sailing Energy

–Fue el estreno de ambas como equipo en una competición de máximo nivel. Estuvieron en puestos de podio desde el principio. ¿Qué valoración hace de su participación como tándem?

–Creo que ha sido un golpe sobre la mesa para nosotras. Hemos tenido condiciones muy diferentes durante todos los días del evento y hemos sido el único equipo que ha estado en el podio. Realmente salimos el último día con la sensación de que nos merecíamos ganar y de que este campeonato tenía que ser nuestro. Salimos a por todas y sí somos una nueva tripulación, pero también somos dos regatistas que llevamos bastante tiempo compitiendo en el alto nivel. Paula es una persona con muchísimo talento y trabajo, y diría que es la única persona que ha conseguido este título como patrona y como tripulante. Creo que tiene mucho mérito y el equipo que estamos formando tiene potencial.

–Como indica, Paula Barceló debutó como patrona también. Ella fue campeona del mundo de esta clase como tripulante en 2020. ¿Qué destaca de la regatista balear dentro y fuera del agua?

–Ella y yo nos conocemos de toda la vida porque prácticamente somos de la misma edad. El mundo de la vela es pequeño y prácticamente nos conocemos todos. Estuvimos juntas en la Copa América que se celebró el año pasado y quedamos terceras. Ahí se empezó a forjar todo este nuevo proyecto. Lo que la hace muy especial a ella es que es una persona que siempre está mirando para adelante, no busca errores, siempre está buscando soluciones. Tiene la cabeza fría para tomar las decisiones que son necesarias y, sobre todo, tenemos una amistad que hace que los días sean muy fáciles. Pasamos 24/7 juntas, también con el entrenador Xabi. Lo más importante de esto no son los resultados sino un poco poder disfrutar del proceso, poder apretar cada vez más y estar motivados. Creo que es un poco lo que hace la diferencia con los equipos de alto nivel, poder mantener esa motivación y esa relación sana con las personas que trabajas es lo que hace que puedas exprimirte al máximo.

–La clase 49er FX será olímpica en Los Ángeles en 2028. Sería un sueño hecho realidad lograr la clasificación y poder competir ahí, ¿no?

–Sí, 49er FX es la disciplina olímpica femenina y fue por primera vez olímpica en 2016 y otra vez lo será en Los Ángeles 2028. Cuando hablamos de formar este equipo, teníamos claro que queríamos construir un equipo ganador y, si nos metíamos en esto, lo hacíamos porque iba a salir bien y porque queremos ir con todo. Esto es un pequeño paso o una pequeña confirmación de que vamos por el camino correcto. Para mí no se trata solo de ese gran objetivo final sino un poco de lo que estamos construyendo entre los tres y de poder disfrutar realmente de lo que hacemos cada día. No sé, es como que cada día es un logro, realmente estamos disfrutando mucho de lo que hacemos y eso es lo que nos llevará a los Juegos.

–¿Cuál es su próximo desafío en el calendario?

–No tenemos mucho tiempo para relajarnos porque el siguiente Mundial es en mayo en Quiberon, en Francia. Entonces, ya tenemos la cabeza puesta en nuestra preparación en invierno para la próxima temporada. Obviamente ahora vendrán una o dos semanitas de descanso, pero estamos todavía con la adrenalina y con el subidón. Creo que es que como disfrutamos tanto de lo que estamos haciendo, pues estamos con ganas ya de volver a ponernos a entrenar. Pensamos día a día, que es como hemos afrontado esta temporada, y pensando ya en el próximo Mundial y en los Juegos.