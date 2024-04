La odisea de Edu Blasco para entrar en Gaza a salvar vidas en el mar

La crueldad del ser humano en su máximo nivel. El conflicto entre Israel e Irán continúa y sigue muriendo gente inocente. Los últimos acontecimientos acentúan la masacre en la Franja de Gaza, donde el campeón del mundo de Salvamento y Socorrismo, Edu Blasco, vasco afincado en Fuerteventura, está intentando acceder para ayudar a salvar vidas. Estaba previsto que el nadador llegase a principios de abril, pero la situación actual ha negado ya dos intentos de incursiones.

«Después de Líbano e Irán, se ha ido todo al garete. Hemos intentado hacer ya dos incursiones y ha sido imposible», relata Edu Blasco a través del teléfono móvil desde Puerto del Rosario. No anda quieto y busca opciones para acudir cuanto antes en la que sería ya su sexta misión humanitaria. Y Argelia podría ser el nexo para llegar a Gaza. Lleva ya esperando más de tres semanas el conocido campeón de España, Europa y del mundo.

«Se está retrasando todo mucho y ya estoy de los nervios, pero mientras sigan cayendo las bombas por el conflicto en Cisjordania, es imposible. No están permitiendo ni acercarse. No hay billetes para ir. Y la gente se está yendo incluso», relata Blasco con la voz torcida, sabedor de que cada día que pasa sigue muriendo gente en el mar en busca de una segunda oportunidad para vivir.

La idea de Edu era acudir a través de puerto, pero cada vez cobra más porcentaje la posibilidad de llegar en un avión militar. «Hasta que los combates no cesen, no hay nada que hacer», añade, a la vez que expone que tal vez sea mejor hacer «una batida independiente» entrando por Argelia.

Mientras Blasco espera incrédulo poder llegar a Gaza para aportar su grano de arena en el mayor conflicto armado de la historias, sigue entrenándose y compitiendo para no perder la forma y, cómo no, seguir cosechando, de paso, más éxitos para su excelso palmarés. Días atrás volvió a batir el récord de España. Junto a su equipo, bajó la marca cuatro décimas de segundo en Elche.

Así, se van dibujando nuevos escenarios en lo que la opción de arribar en Gaza toma forma. En dos semanas se desplazará a Valencia a preparar el Mundial. «Pensaba que no iba a llegar al Open clasificatorio para el Mundial, pero como lo de Gaza está como está, parece que sí podré», afirma el nadador, ya acostumbrado a las medallas internacionales y en dejar su huella en todas las competiciones en las que participa. Eso sí, una llamada telefónica podría cambiar todo.