CV Guaguas: un equipo plagado de estrellas que aspira a todo El tricampeón nacional refuerza su plantilla con cuatro fichajes de lujo para defender títulos y buscar la Final Four de la Champions League

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 12:21 | Actualizado 12:46h. Comenta Compartir

El Club Voleibol Guaguas ya encara la temporada 2025-26 con más fuerza que nunca y, en palabras de su presidente Juan Ruiz, «con el mejor equipo de nuestra larga y exitosa historia». Tras haberse proclamado tricampeón nacional, defendiendo la Copa del Rey, la Superliga y la Supercopa, el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero llega a esta nueva campaña con hambre de gloria y ambición renovada.

El equipo amarillo ha sabido reforzarse con fichajes de auténtico lujo que aumentan aún más su potencial. La llegada de Osmany Juantorena, estrella mundial italo-cubana, aporta experiencia y talento en la zona de ataque. A su lado, Hélder Spencer, una «bestia zurda» que aporta potencia y agresividad desde la banda. Augusto Colito ofrece polivalencia en ataque, capaz de adaptarse a distintas posiciones según lo que dictamine el partido. Y Dobromir Dimitrov suma elegancia y clase en la dirección del juego, siendo el motor de las operaciones sobre la cancha.

Además, Nico Bruno (receptor), Ezequiel Pérez (líbero), Walla Souza (opuesto), Io De Amo (colocador), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (opuesto y capitán), Jean Pascal (central), Tomas Rousseaux (opuesto), Elio Montesdeoca (central) y Martín Ramos (central), forman una nómina de jugadores abocada al éxito.

Con esta plantilla reforzada y equilibrada, el campeón español no solo aspira a defender sus títulos nacionales, sino que también pone su mirada en la máxima competición europea. El objetivo es claro: «llegar a la Final Four de la Champions League». Para ello, el primer desafío será superar las rondas eliminatorias, comenzando con un exigente enfrentamiento el próximo 21 de octubre en Hungría, frente al siempre aguerrido MAV Foxconn.

La parroquia amarilla se muestra ilusionada y confiada en que este equipo, con su mezcla de juventud, veteranía y talento, pueda hacer vibrar una vez más a sus seguidores en su nueva casa, el Gran Canaria Arena. La temporada 2025-26 promete ser apasionante, y el Club Voleibol Guaguas se encuentra preparado para demostrar que sigue siendo el rey de la Superliga Masculina desde su reaparición.