Un agasajo muy emotivo a la gran campeona mundial María Cantero

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 19:44 Comenta Compartir

La regatista grancanaria María Cantero aterrizó este martes en el Aeropuerto de Gran Canaria después de conquistar junto a la mallorquina Paula Barceló la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de la clase 49er FX 2025, que tuvo lugar el pasado fin de semana en aguas de Cagliari, al sur de Cerdeña, en Italia.

Y lo hizo rodeada de emoción, de abrazos y de aplausos en un recibimiento tremendamente cálido por parte de su entorno más cercano y de los representantes del mundo náutico canario.

Familiares, amigos, regatistas y entrenadores del Real Club Náutico de Gran Canaria -club al que pertenece- acudieron a recibirla, visiblemente orgullosos de su hazaña. También estuvieron presentes Gustavo del Castillo (comodoro del RCNGC), Luis García Tuñón (director náutico), Fernando Marrero (vicecomodoro) y Alejandro Cabrera Mesa (director técnico), quienes no quisieron perderse el regreso triunfal de la regatista grancanaria.

María Cantero llegó a casa tras una actuación memorable en aguas de Poetto Beach, donde junto a Paula Barceló dominaron con autoridad el campeonato mundial. Su estrategia impecable en la Medal Race -cruzando primeras la línea de meta y asegurando el oro- selló un resultado histórico para la vela española y especialmente para Canarias, que ve cómo una de sus deportistas más prometedoras se consolida en la élite internacional.

«Ha sido una experiencia increíble. Estoy muy feliz de poder compartir este momento con mi gente, con el club que me ha visto crecer y con quienes siempre han creído en mí», expresó emocionada Cantero tras ser recibida entre vítores y pancartas.

«Ha sido una experiencia increíble. Estoy feliz de compartir este momento con quienes siempre han creído en mí», aseguró

Su triunfo no solo marca un hito deportivo sino que inspira a toda una generación de jóvenes regatistas que sueñan con seguir sus pasos. Además, el Real Club Náutico de Gran Canaria prepara un acto institucional en su honor, donde se reconocerá formalmente su gesta deportiva y también será recibida mañana por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

En una entrevista con este periódico el pasado lunes, Cantero destacó sobre el sueño de estar en Los Ángeles 2028 que «no se trata solo de ese gran objetivo final sino un poco de lo que estamos construyendo entre los tres y de poder disfrutar realmente de lo que hacemos cada día. Es como que cada día es un logro, realmente estamos disfrutando mucho de lo que hacemos y eso es lo que nos llevará a los Juegos».