El último servicio de don Vicente

La respetada y bien ponderada figura de Vicente del Bosque (Salamanca, 73 años) genera tal consenso en la sociedad que su reciente nombramiento para tutelar el fútbol español en momentos de enorme convulsión es una de las contadas decisiones de Pedro Sánchez sin reproches de la oposición. Empero, la FIFA y la UEFA sí están vigilantes por posible injerencia del Ejecutivo en una Federación. No llegará seguramente la sangre al río pero los organismos presididos por Gianni Infantino y Aleksander Ceferin amenazan veladamente con sanciones tan graves como excluir a los clubes españoles de las competiciones continentales o a la selección nacional de la próxima Eurocopa.

Ante la crisis reputacional que arrastra la FEF desde el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso hace casi nueve meses y con la coorganización del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos en el fondo, el Gobierno decidió no quedarse de brazos cruzados y crear una comisión de supervisión inédita en el deporte español. Se trata de lavar una imagen muy oscura de la FEF, con investigaciones por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales que imputan al dimitido Rubiales, pero también a su sucesor electo, Pedro Rocha, quien a su vez será inhabilitado por el Consejo Superior de Deportes más pronto que tarde.

El marqués de Del Bosque, título nobiliario que le otorgó el rey Juan Carlos I en febrero de 2011, será la imagen del balompié patrio en los palcos de la próxima Eurocopa y los Juegos Olímpicos, la persona que tutele la FEF hasta las elecciones del cambio.

El rey Juan Carlos se abraza al seleccionador español, Vicente del Bosque, al inicio de la recepción a los integrantes del equipo español al día siguiente de ganar la Eurocopa 2012. EFE

«Representa lo mejor del fútbol de nuestro país, no solo por sus éxitos deportivos sino también por su gran calidad humana, ejemplo de honradez y respeto», adujo la ministra Pilar Alegría tras anunciar su nombramiento en el Consejo de Ministros del último martes.

No cobrar, su única condición

Hombre de fútbol pero con enorme sensibilidad en asuntos sociales y bastante próximo a los postulados socialistas, aunque siempre declinó ocupar cargos políticos con la excusa de no sentirse preparado, la única condición que puso Del Bosque para prestar quizá su último gran servicio al fútbol español es que ese cargo no estuviese remunerado. Un gesto que contrasta con el sueldo anual de casi 700.000 euros al que no renunció Rocha.

Al salmantino le definen sus actos, sus principios, su talante y esa sensatez y sentido común tan característicos en un tipo moderado, contemporizador y respetuoso que con solo 17 años dejó un barrio salmantino para probar suerte en la capital.

Vicente del Bosque recién llegado al Real Madrid en 1967, con solo 17 años. RC

Al Real Madrid llegó como un adolescente y, tras pasar por el Castellón, pronto destacó por su elegancia como centrocampista.

Del Bosque (segundo por la izquierda) celebra el título de Liga de 1975 con el Real Madrid tras cambiarse la camiseta con un jugador del Atlético. EFE

Le marcó la figura de Santiago Bernabéu y esos valores clásicos de señorío, respeto y jerarquía de los que siempre presumió el club blanco, donde disputó 339 partidos en 11 temporadas, ganando cinco Ligas y cuatro Copas. Además, fue internacional en 18 ocasiones con España.

Del Bosque, el segundo de pie por la izquierda, entre el Cholo Iribar y Goyo Benito, en un partido con la selección española frente a Rumanía en 1975. EFE

Tras un par de interinidades, se convirtió en titular del banquillo merengue, donde forjó una leyenda extraordinaria de ganador con dos Champions y dos Ligas, además de una Intercontinental y las Supercopas de Europa y España.

Vicente del Bosque es manteado por sus jugadores del Real Madrid después de vencer al Valencia por 3-0 en la histórica final de la Champions del año 2000 en París. AP/Michel Euler

Nadie como él fue capaz de manejar con habilidad un vestuario galáctico, con astros como Ronaldo, Zidane, Figo o Anelka.

Discrepancias con Florentino Pérez

Sus diferencias con Florentino Pérez vienen de lejos, de aquel verano de 2003 en el que el presidente prescindió de sus servicios al considerar que no respondía al perfil de modernidad pretendido por el club, que sus métodos estaban obsoletos y que no hablaba inglés. Florentino reclamó públicamente un entrenador «más tecnificado desde el punto de vista de la táctica y de la estrategia» y Jorge Valdano, entonces director deportivo, llegó a calificarlo como un técnico de «perfil bajo».

Del Bosque lo pasó mal, pero sobre todo por ver sufrir al pequeño Álvaro, uno de sus tres hijos, el que padece síndrome de Down. Madridista empedernido, siempre fue el ojito derecho de su padre, un «regalo de Dios».

Tras una experiencia de vida en el fútbol turco al frente del Besiktas, le llamó Ángel Villar para dirigir la selección española. El reto era mayúsculo, nada menos que sustituir a Luis Aragonés, arisco y suspenso en relaciones internacionales, pero un sabio que cambió la historia del fútbol español al conducirle en 2008 a su segundo título continental.

La sombra de su predecesor era muy alargada. Ni con una impecable fase de clasificación, con pleno de diez victorias, se granjeó grandes apoyos. Se pidió su cabeza tras caer en el primer partido del Mundial de Sudáfrica ante Suiza.

Vicente Del Bosque sostiene el trofeo de campeón del mundo conquistado merced al inolvidable gol de Andrés Iniesta a Holanda, el 11 de julio de 2010, en el Soccer City de Johannesburgo. AFP/Javier Soriano

Luego llegaría la gloria con ese gol de Iniesta ante los Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo. Y otro título Europeo más, el de 2012 antes de que La Roja iniciara el declive. Todo el mérito para sus jugadores, a cuyos veteranos Del Bosque se hipotecó por tanto como le habían dado.

Principios irrenunciables

A Del Bosque le definen unos principios éticos irrenunciables. Algunas de sus sentencias, recogidas en un perfil por la FIFA, sirven de ejemplo. «Por mucho que se profesionalice el fútbol, por mucho dinero que haya, lo más importante es defender la nobleza del juego», destacó. Al reprocharle cierto carácter bonachón, siempre decía que era un «firme defensor de la cultura del diálogo», o que »el entrenador debe ser recto pero entender que las relaciones humanas tienen que estar por encima del deporte y de la competición«. Al hilo, recuerda que «hay demasiados ejemplos de entrenadores autoritarios que han fracasado y los jugadores no quieren ni recordar».

«Nos llevó al séptimo cielo y ha estado tranquilo en los momentos complicados y de gloria. Ha ayudado siempre a jugadores y aficionados. Se comporta en el día a día con respeto y naturalidad» Iker Casillas Exportero del Real Madrid y de la selección española

«Le queremos porque genera un ambiente alrededor magnífico y es directo y sincero, la persona más humana que me he encontrado en un vestuario» Xavi Hernández Entrenador del Barcelona

Una forma de entender la vida, el deporte, que ha dejado huella. Valgan los testimonios de estrellas que tuvo a su cargo. «Nos llevó al séptimo cielo el 12 de julio de 2010. Ha estado tranquilo en momentos complicados y de gloria. Ha ayudado a los jugadores y a los aficionados. Se comporta en el día a día con respeto y naturalidad», cuenta de él Iker Casillas. «Le queremos. El ambiente del grupo con él alrededor es magnífico. Es directo y sincero, la persona más humana que he encontrado en un vestuario», describe sobre su figura un culé como Xavi Hernández.

El rey Juan Carlos recibe la Copa del Mundo de manos de Del Bosque e Iker Casillas. EFE

De don Vicente llegó a decir Zinedine Zidane que fue el entrenador que mejor le entendió porque «era muy sencillo y hacía las cosas como debían hacerse, sin generar problemas». El británico Steve McManaman, hoy afamado comentarista, concluye «debería haber estatuas de Del Bosque en todas las ciudades españolas por lo que ha logrado con su país».