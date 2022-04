El Mundial de Catar marca un calendario con unas navidades muy futboleras

A falta todavía de cinco jornadas para el final de esta Liga convertida en un paseo para el Real Madrid, el calendario de competiciones de la próxima campaña ya es oficial a falta solo del sorteo que defina los partidos. Aunque ya es tradición que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tenga que mediar entre LaLiga y la Federación (FEF) para alcanzar un consenso, esta vez el Mundial de Catar no dejó espacio para la discusión. El gran certamen universal tendrá lugar en pleno otoño, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, y eso obliga a comprimir al máximo las jornadas y hace inviables grandes modificaciones a pesar de que se hayan reducido las fechas FIFA a solo dos, en septiembre y marzo, además del Mundial.

La Liga comenzará el segundo fin de semana de agosto tanto en Primera como en Segunda y terminará el 4 de junio en la máxima categoría, una semana antes que en la division de plata, sin contar los posteriores 'playoffs'. Para poder encajar el Mundial, el torneo de la regularidad pondrá un punto y seguido el 10 de noviembre, jueves, por lo que las selecciones nacionales no tendrán ni dos semanas de concentración. Y nada más terminar el polémico macroevento catarí, vuelta a la competición con la disputa de una de la Copa del Rey.

Lo más llamativo es que, al más puro estilo de la Premier League inglesa, siempre admirada por su organización, es que los hinchas españoles disfrutarán de una Navidad repleta de fútbol. Entre el 29 de diciembre y el 8 de enero se sucederán partidos en nueve días de once posibles. Y lo más novedoso es que los tres últimos días del año habrá fútbol, aunque en la jornada de Nochevieja solo hasta la franja de las 16:15 horas. Por lo tanto, ese día habrá algún derbi importante ya que es obligada la proximidad geográfica para que los jugadores lleguen a casa a cenar. Y después hay Copa, con los dieciseisavos de final, y vuelta a la Liga en el primer fin de semana del año. Una bendita locura.

Calendario 2022-23 Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Comienza la Liga Septiembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Champions League Parón FIFA Octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Champions League Liga Noviembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Champions League Liga Copa del Rey 1ª ronda Jugadores libres para el Mundial Mundial Diciembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mundial Copa del Rey 2ª ronda Liga Enero 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Copa del Rey dieciseisavos, octavos y cuartos Liga Jugadores libres para la Supercopa Supercopa Febrero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Fecha libre los 4 de Supercopa recuperan Copa del Rey Semifinales ida y vuelta Champions octavos Marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Copa del Rey Semifinales vuelta Champions vuelta octavos Parón FIFA Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Fecha libre Champions cuartos Liga Copa del Rey FINAL Mayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Liga Champions semifinales Termina 2ª División Final Europa League Junio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Termina la Liga Final Conference League Final Champions League Playoff 2ª División Calendario 2022-23 Agosto Septiembre Octubre 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 31 Comienza la Liga Champions League Champions League Parón FIFA Liga Noviembre Diciembre Enero 2023 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Champions League Mundial Liga Copa del Rey 2ª ronda Copa del Rey dieciseisavos, octavos y cuartos Copa del Rey 1ª ronda Liga Jugadores libres para el Mundial Liga Mundial Jugadores libres para la Supercopa Supercopa Febrero Marzo Abril 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 Fecha libre los 4 de Supercopa recuperan Copa del Rey Semifinales vuelta Fecha libre Champions cuartos Copa del Rey Semifinales ida y vuelta Champions vuelta octavos Liga Copa del Rey FINAL Champions octavos Parón FIFA Mayo Junio 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 29 30 31 26 27 28 29 30 31 Liga Termina la Liga Champions semifinales Final Conference League Termina 2ª División Final Champions League Final Europa League Playoff 2ª División

Reseñable también el hecho de que no se detendrá ninguna de las categorías con motivo de la Supercopa de España, o casi mejor dicho, de Arabia Saudí. Desde el 11 de enero estarán liberados los cuatro clasificados para el torneo de Rubi y Geri, que lo disputarán entre el 13 y el 15. Esos cuatro clubes recuperarán esa jornada el 1 de febrero, que queda libre.

En Segunda no pararán durante el Mundial, pero los clubes descansarán en esa jornada de final de año. A día de hoy, sin tener en cuenta el mercado de fichajes de verano, el cálculo es que esto afectará a cinco o seis jugadores de toda la categoría, que estarán en Catar y no defendiendo los intereses de las entidades que les pagan. Recientemente, la Copa de África afectó a 17 jugadores y no se detuvieron las competiciones ni en Primera, ni en Segunda ni en el torneo del KO, cuya final será el 29 de abril.

Habrá nada menos que seis jornadas intersemanales, en octubre, noviembre, diciembre, abril y dos en mayo; enero será, como siempre, sobre todo el gran mes de la Copa, y habrá solo dos fechas comodín para ponerse al día de posibles partidos aplazados: la ya referida del 1 de febrero y la del miércoles 5 de abril, en puertas de la Semana Santa.

Europa se comprime

En cuanto a Europa, la Champions comenzará el 7 de septiembre y se condensará para poder terminar la fase de grupos el 2 de noviembre, antes del Mundial. Tras un largo parón invernal, vuelta a la competición en febrero, ya con los octavos. La final de la máxima competición continental será el 10 de junio, más tarde de lo habitual y gran colofón a un curso extenuante.

Antes, a modo de aperitivo, turnos para las finales de la Liga Europa y la Conference League, el 31 de mayo y el 7 de junio, respectivamentete. Antes, a modo de aperitivo, turnos para las finales de la Liga Europa y la Conference League, el 31 de mayo y el 7 de junio, respectivamente.