El Atlético espera «aprender de los errores» en su estreno en la Copa

Tal y como reconoció este miércoles Diego Pablo Simeone, el Atlético de Madrid espera «aprender de los errores» y estrenarse en la Copa del Rey «con más contundencia y estabilidad», para superar al Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano, escenario elegido para el partido de dieciseisavos, aunque sea el equipo de Primera RFEF el que ejerza de local. Después de caer ante la Cultural Leonesa en la prórroga en dieciseisavos y sufrir el pasado año un fracaso aún más sonado en la segunda ronda ante el Cornellà sobre césped artificial, el equipo rojiblanco debuta en la Copa contra el verdugo del Eldense y el Málaga, que se plantea «difrutar compitiendo» contra uno de los aspirantes al título en el torneo del KO.

El Rayo Majadahonda promete «dar guerra» en el estadio del Atlético, en el que llegó a jugar siete encuentros en Segunda División durante la temporada 2018-2019. Entonces estaba en obras el Cerro del Espino, instalación que el modesto equipo madrileño comparte con los colchoneros. El Atlético recupera para su debut copero, además de a Griezmann, a Joao Félix, Koke y Herrera, tras haber superado los cuatro el coronavirus, y afronta el choque con la moral recuperada tras haber roto ante el Rayo Vallecano su mala racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga, con un sistema 4-4-2 que debe tener continuidad.

Ya sin Trippier, de regreso al fútbol inglés mientras el club busca sustituto para el lateral derecho, Simeone alineará un once de garantías, aunque falten varios titulares indiscutibles, porque el técnico argentino ya ha demostrado que no es de los entrenadores que tira una competición como esta, por muy apretado que esté el calendario y con la Supercopa a una semana vista. «En estos momentos lo único que nos importa es el día a día, ni siquiera el partido a partido. Con el coronavirus, los antígenos, los positivos, el partido que viene, la Supercopa... Me quedo con el día a día», proclamó este miércoles Simeone, que después de tanto batacazo no quiere distracciones ante el Majadahonda, «un equipo que lo está haciendo muy bien en su categoría y está jugando con una intención colectiva muy buena».