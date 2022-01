Octavos Lopetegui: «O se condena o no se condena, 'el es que' me toca los cojones» El técnico del Sevilla considera una «falta de respeto» al agredido Joan Jordán que el derbi se reanudase al día siguiente

Julen Lopetegui, técnico sevillista, intentó hacer de tripas corazón y ser elegante tras la eliminación copera ante el Betis rival, pero al final no se mordió la lengua. Puso el foco en la «falta de respeto» que a su juicio se ha tenido con Joan Jordán, agredido el sábado por un espectador que le lanzó un palo de plástico y ausente en la reanudación del partido.

«Lo primero, felicitar al Betis por el pase a la siguiente ronda. El acto vandálico que sucedió ayer no representa a su afición, lo tengo clarísimo. Energúmenos hay en todos los lados», inció el guipuzcoano tras la eliminación de su equipo en octavos. A partir de ahí, críticas por doquier.

«En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas: violaciones, homofobia, violencia de género... y me parece bien. Pero aquí poner el foco donde no toca, me parece lamentable. Que no se haya prestado atención a Joan Jordán me parece lamentable», remarcó.

«Luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando pasa algo. Aquí, o blanco o negro, o condeno o no condeno. »es que« me toca los cojones. La cabeza no la puso él y el partido no lo suspendió él», añadió. Y confesó estar «muy amargado» y convencido de que «este caso merece una investigación profunda».

Rakitic: «No sé cómo el Betis nos va a pedir respeto»

Opinión similar a la expresada por el croata Ivan Rakitic, peso pesado en el sevillismo. «Estoy muy enfadado, el equipo no se mereció caer hoy. En el único tiro nos han metido el segundo gol. Hay que buscar soluciones y respuestas, porque esto no ha sido una buena imagen para el mundo», analizó.

«Se han tomado decisiones que no se entienden. Cuando hay una duda, parece que tiene que ser para ellos. Hay cosas que no podemos permitir, somos el Sevilla Fútbol Club. Tenemos que estar a tope, queda mucha Liga y tenemos la Europa League», prosiguió el croata. «Me parece una falta de respeto lo de los jugadores del Betis con Jordán, no sé cómo nos van a pedir respeto a nosotros», concluyó.