Guardado aviva la polémica al mofarse de Jordán

El mexicano Andrés Guardado avivó todavía más la polémica y la rivalidad entre béticos y sevillistas al mofarse del agredido Joan Jordán. En plena celebración por la clasificación de su equipo para cuartos de final de la Copa del Rey, al centrocampista bético no se le ocurrió otra cosa que simular haber recibido el impacto de una botella de plástico y tirarse al suelo echándole teatro.

Una acción que ha encendido las redes sociales e indignado a los sevillistas porque se produjo horas después de que el derbi de octavos de final de la Copa del Rey se suspendiese el sábado por la agresión al sevillista Jordán con un palo de PVC lanzado desde la grada donde su ubican los ultras verdiblancos. Los béticos acusaron al centrocampista catalán de exagerar a instancias de su técnico, Julen Lopetegui, pero el caso es que Jordán fue trasladado al hospital por la noche y no pudo jugar la reanudación al encontrarse en observación domiciliaria.

En medio de la celebración... ¡ojo al gesto de Guardado! 😮#CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/DTSG08UI3m DAZN España (@DAZN_ES) January 16, 2022

Polémico también el análisis de Manuel Pellegrini, técnico chileno del Betis. «Lo primero es que estoy contento por estar en la siguiente ronda. Pero amargado también porque creo que se le ha hecho un daño muy grande por parte de un descerebrado. No sé si un tubo de plástico hace tanto daño, pero hay que hacer una investigación. El fútbol sufrió un daño muy grande. Otras muchas veces no se suspendieron los partidos por estos casos. Di mi versión y hay otra del Sevilla. Si se hubiera manejado todo con un poco más de grandeza este partido se hubiera jugado con público en las gradas y todo hubiera sido más bonito. Di mi versión pero hay otra del Sevilla y no entro en más», subrayó.

Eludió el papel de candidato en la Copa, dijo estar centrado ya en el próximo partido ante el Alavés y relativizó la importancia de su primera victoria ante el Sevilla «No sentía ninguna necesidad de ganar ya un derbi. Creo que los partidos siempre fueron parejos. No tengo necesidad de ganar a un determinado rival puntualmente. Mi necesidad es la de ver jugar bien al equipo todos los partidos. Entiendo que sea muy importante para el hincha, pero más importante es estar jugando en Europa, estar en la siguiente ronda... No cambio ganar todos los derbis y no estar en Europa».

Se refirió a su charla con el técnico rival «Con Lopetegui estoy de acuerdo, es un acto punible que agredan a un jugador. Hay que investigar si lo que pasó era para irse de la cancha. Por el daño al fútbol habría que hacer una profunda investigación».

Canales: «El Sevilla no quería jugar, eso es así»

«Todo ha sido un poco triste. Lo que ocurrió ayer jamás debe pasar en un deporte y no representa a la afición ni al Betis. Ha sido muy raro, pero creo que el equipo ha merecido ganar, hemos sido muy superiores», analizo, por su parte, el goleador Sergio Canales..

«En este tipo de partidos, la presión, la ilusión y las ganas, todo, nos lleva a excesos. El Sevilla dijo que no quería jugar, es así. Nosotros sí queríamos. Pero lo que te digo es que lo de ayer es lamentable. Respetamos la decisión del árbitro y, a las tres de la mañana, nos dijeron que jugábamos. Ha merecido la pena, sobre todo por mi mujer», amplió en referencia a que en su familia están contagiados por covid y él tuvo que recluirse en un hotel solo para poder jugar.