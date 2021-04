Cuestión de orgullo y de ambición para un Herbalife Gran Canaria que se crece en Europa El conjunto de Porfi Fisac recibe hoy al AS Mónaco con la intención de forzar el tercer encuentro en la serie de semifinales. No hay margen de error tras caer en el Principado. La final y la Euroliga esperan. El base francés Andrew Albicy intenta superar la defensa de Demahis durante el primer encuentro. / AS MÓNACO ÓLIVER SUÁREZ ARMAS Las Palmas de Gran Canaria. Viernes, 9 abril 2021, 01:00

De las finales por la supervivencia a las finales por tocar el cielo continental de nuevo. El Herbalife Gran Canaria, que firmó el segundo peor arranque de su historia en la Liga Endesa, encontró en la EuroCup el bálsamo necesario para olvidar las penas domésticas durante duras horas entre un compromiso y otro.

La invitación recibida para volver al torneo continental tras un curso alejado, cuando se esperaba la invitación también tras uno anterior saboreando la Euroliga, multiplicaba la incertidumbre por la pandemia del coronavirus en una temporada atípica. El calendario se descolocaba por los positivos por la covid-19 en muchos equipos, propiciando múltiples choques aplazados y levantando las voces críticas por el devenir de una edición ya de por sí descafeinada que perdía crédito y fundamentos a partes iguales.

El Granca avanzó a pesar de las adversidades y, más allá de eso, levantó un 0-3 en el Top 16 que devolvió la ilusión a la afición y, cómo no, dio paso a creer en un imposible. El Metropolitans 92 francés no pudo con el ciclón amarillo en los cuartos de final y ahora el AS Mónaco Basket galo, que golpeó primero en la serie de semifinales tras imponer su ley con el factor cancha a favor (82-77), calibra la reacción, el orgullo y la ambición de un plantel de Porfi Fisac que persigue estar en la segunda final europea de la historia del Club Baloncesto Gran Canaria. Tan cerca y a la vez tan lejos de un éxito que perdure en la memoria para siempre.

Gray -25 puntos-, Lessort -12 puntos y ocho rebotes-, Bost y O'Brien -11 puntos cada uno- arrollaron al Granca en la primera parte (44-26), tras un parcial de 24-5 en el segundo cuarto, si bien la reacción amarilla tras el paso por los vestuarios en el pabellón Stade Louis II posibilitó apretar el marcador y tener opciones de victoria. Costello -22 puntos y siete rebotes-, Dimsa -14 puntos- y AJ Slaughter -13 puntos- destacaron en el apartado anotador claretiano.

Fisac pide «jugar como grupo»

El técnico del Herbalife Gran Canaria aseguró ayer que «necesitamos estar enfocados desde el principio. Tenemos que jugar juntos como grupo».

«El AS Mónaco tiene muchos jugadores con talento y hemos visto el vídeo para cambiar algunas cosas, y sabemos cómo juegan. Debemos trabajar muy duro y ser listos», apuntó en declaraciones a la web de la EuroCup.

Partido 230 en Europa

Esta cita internacional, que tiene como premio un billete para la final y la posibilidad de estar en la Euroliga, será especial para el Gran Canaria, puesto que será su partido 230 en Europa, repartido en sus 16 participaciones.

La Virtus, a sentenciar

Por otro lado, la Virtus Bolonia italiana, que venció al Unics Kazan ruso por 80-76 en el primer duelo de la otra semifinal, busca hoy (16.00 horas) el pase a la final.