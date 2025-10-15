Prado Tejera, una grancanaria que hace historia en la Basketball Champions League Oficial de mesa en Gran Canaria desde 2012, fue nombrada delegada técnica para la temporada 2025-2026 en esta competición continental, convirtiéndose en la primera mujer en conseguirlo en España | Estrenará su nuevo cometido en el Dreamland Gran Canaria-Le Mans Sarthe este miércoles en el Gran Canaria Arena

Un día muy especial y con muchas emociones dentro y fuera de la cancha. El Dreamland Gran Canaria descorchará este miércoles (20:00 horas) su participación como local en la Basketball Champions League (BCL) de la FIBA después de solo conocer el Gran Canaria Arena la BKT EuroCup y la Euroliga desde su inauguración en 2014.

Pero más allá de la búsqueda de un nuevo resultado positivo en Europa, el duelo ante el Le Mans francés tiene un aliciente más por lo que representa para el baloncesto canario: la grancanaria Prado Tejera se estrenará como delegada técnica en la BCL 2025-2026, convirtiéndose en la primera mujer en España en lograrlo. Se trata de un colectivo formado por 30 profesionales, de los cuales cuatro son españoles.

«Estoy muy sorprendida y muy contenta porque es un sueño hecho realidad. Estoy con muchas ganas de afrontar esta nueva etapa que comienza este miércoles», destaca Prado Tejera, quien es oficial de mesa en Gran Canaria desde 2012 y «promocioné a la ACB en 2013, pero debuté en febrero de 2014, así que llevo 11 añitos».

Prado Tejera recuerda que «soy la cuarta persona de la lista que es española tras entrar este año y nunca ha habido una mujer representando a España en la BCL, en otros países sí hay, hay una letona por ejemplo, pero en España nunca ha habido una mujer en esta posición ni en la BCL ni en FIBA».

«Al pasar de la EuroCup a la BCL se produce el contacto con la FIBA. Me pidieron el currículum y mi experiencia en torneos internacionales, que es un poco amplia. Les gusté y me llamaron en julio, fueron unas entrevistas telefónicas y luego en septiembre nos conocimos presencialmente. Vinieron de Suiza y nos conocimos en una visita para cerciorarse de que el Gran Canaria Arena es correcto», argumenta a este periódico sobre cómo se produjo esta oportunidad profesional.

Asimismo, sobre sus nuevas funciones en el torneo europeo, afirma que «engloba muchas más cosas de las que imaginaba. Unas a las que ya estoy acostumbrada porque las desempeñaba en categorías inferiores, que aquí es velar porque se cumplan las normativas de la BCL en relación a los oficiales de mesa. Aparte de eso, y es todo lo que yo desconocía hasta este momento, velar porque los equipos y los árbitros tengan su hotel y su comida, acudir a los entrenamientos de los equipos y hablar con ellos para que todo esté bien, comprobar pasaportes, comprobar licencias, comprobar los roster y estar disponible para que todo el previo, el durante y el pospartido salga correctamente».

Cuestionada por su llegada al arbitraje, asegura que «fue totalmente fortuita, estaba esperando a que mi padre saliera de una rueda de prensa del Centro Insular de Deportes y escuché a una chica que estaba ganando unos eurillos haciendo partidos y que era una manera de ver el baloncesto de forma diferente. Lo escuché, hablé con mi padre y le dije que me gustaba esto. Yo tenía 17 o 18 años, él se puso en contacto con Toni Almedia, que era miembro del comité en ese momento. Así fue que empecé y no he podido desengancharme hasta hoy, y espero que sean muchos años más».

Prado Tejera, quien comenta que «iba al Centro Insular de Deportes desde pequeña a ver los partidos del Gran Canaria y con 18 añitos me metí en el mundo del arbitraje«, prosigue creciendo en el mundo de la canasta, indicando que «para mí siempre ha sido un sueño llegar a ser comisaria FIBA. Creo que esto puede ser un paso para algo más grande y me motiva muchísimo que pueda seguir haciendome un camino más allá de Gran Canaria, España y, quién sabe, Europa».

Su padre es Florencio Tejera, un periodista reputado en el deporte de la canasta. «Es la persona que más quiero del mundo y sé que está orgullosa. Es bonito para él ver a su hija en el deporte que más le gusta y para mí es súper emocionante compartirlo con él», señala Prado Tejera feliz.