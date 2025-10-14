La BCL como bálsamo para un Dreamland Gran Canaria que busca recuperar sus señas de identidad

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 19:26 | Actualizado 19:34h. Comenta Compartir

Obligado a levantarse para volver a sonreír tras un golpe a la moral contra el Unicaja en el Gran Canaria Arena el pasado sábado. El Dreamland Gran Canaria mostró sus dos caras en el compromiso de la fase regular de la Liga Endesa contra el vigente campeón de la Copa del Rey y de la Basketball Champions League (BCL), con una primera parte sólida y una segunda en la que se derrumbó para caer por primera vez ante sus aficionados esta campaña.

Ahora, el combinado claretiano cambia el chip para afrontar una nueva misión continental y recuperar la moral y las señas de identidad. Tras arrollar al SL Benfica, tetracampeón de Portugal, en la primera jornada de la BCL, el Granca se enfrentará este miércoles (20.00 horas, podrá seguirse de manera gratuita en la web www.courtside1891.basketball, el servicio de streaming de la FIBA) al Le Mans Sarthe Basket francés, que sucumbió en la primera fecha europea en la guarida del KK Spartak Office Shoes serbio por un ajustado 74-73, en el Gran Canaria Arena. Una cita importante para poner la directa en el grupo H de cara a obtener el billete directo a los octavos de final del certamen continental.

El escolta finés del filial amarillo, Eetu Heinonen, entra en la convocatoria por la obligatoriedad de contar con cinco cupos

El máximo responsable técnico del equipo amarillo, Jaka Lakovic, tendrá que volver a realizar un descarte de la plantilla profesional por la obligatoriedad de contar con cinco cupos de formación en la competición FIBA, entrando en el roster el exterior finés del filial, Eetu Heinonen. El ala-pívot internacional francés Louis Labeyrie fue el sacrificado por el entrenador esloveno en el Pavilhao Fidelidade de Lisboa.

Por su parte, el cuadro galo que dirige Guillaume Vizade cuenta con el escolta canadiense Johny Berhanemeskel, el alero norteamericano Travante Williams y el base estadounidense Trevor Hudgins como piezas destacadas, los cuales llevan la manija de una escuadra que ya se midió en su torneo doméstico a dos de los tres conjuntos franceses en la Euroliga: el París Basketball y el LDLC Asvel, tumbando al primero por 95-89 y sucumbiendo de manera contundente frente al segundo por 91-66 el pasado fin de semana.