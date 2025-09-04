El nuevo Dreamland Gran Canaria ilusiona a una afición que eleva el nivel de exigencia

Los aficionados agasajaron a los jugadores del Granca en la presentación oficial celebrada en Alisios el pasado martes.

Tras ser subcampeón de la EuroCup, semifinalista de la Copa del Rey y cuartofinalista en el Playoff por el título de la Liga Endesa en la pasada temporada 2024-25, el Dreamland Gran Canaria afrontará un nuevo desafío en la competición doméstica y se estrenará en la 'Basketball Champions League' (BCL) con la continuidad de Jaka Lakovic en el banquillo por cuarto curso consecutivo y de los jugadores Andrew Albicy, Ziga Samar, Carlos Alocén, Miquel Salvó, Nicolás Brussino, Pierre Pelos y Mike Tobey, con las bajas de Caleb Homesley, Joe Thomasson, Jovan Kljajic, John Shurna y George Conditt IV y con las altas de Isaiah Wong, Braian Angola, Louis Labeyrie, Eric Vila y Kur Kuath.

El combinado claretiano estuvo respaldado por cientos de aficionados en la puesta de largo del nuevo plantel y de las nuevas equipaciones en el Centro Comercial Alisios el pasado martes. La marea amarilla valora los resultados deportivos obtenidos y se muestra ilusionada para el ejercicio 2025-2026, al tiempo que eleva el nivel de exigencia para conseguir saborear más alegrías.

Óscar González, abonado «desde hace más de una década», asegura a este periódico que «tengo la incógnita de Labeyrie por Shurna, tiene buena pinta y esperamos que salga bien. Pienso que la diferencia estará ahí porque Angola y Wong pueden cumplir perfectamente con los papeles que tenían los dos anteriores (Homesley y Thomasson)».

Sobre el estreno en la BCL europea, cree que «el objetivo debe ser estar en la Final Four sobre el papel. Luego ya se verá, pero creo que es lo mínimo».

Y no se olvida de estar en la Copa del Rey de Valencia el próximo mes de febrero de 2026. «Este año estará un poco más complicado porque los equipos de la ACB se están reforzando mucho mejor y tenemos un calendario un poco difícil al principio. Vamos a ver cómo se da y si podemos estar en el Roig Arena», argumenta.

Cuestionado por la continuidad de Lakovic, desliza que «creo que es una buena decisión del Granca tener un entrenador que se consolide en la entidad y que siga creciendo con nosotros al mismo tiempo. Todavía puede dar mejores resultados aquí».

Por su parte, Antonio Inglott, abonado desde la época en el CID, «ya perdí la cuenta de los años», considera que «los objetivos básicos siguen estando ahí, como son estar en la Copa del Rey y en el Playoff. La idea es seguir avanzando un poquito más y que no nos quedemos solo en clasificarnos, llegar lo más lejos posible».

Sobre la BCL, indica que «es una competición nueva para nosotros y está todo en el aire, pero, viendo la trayectoria que llevamos en la EuroCup, deberíamos aspirar a estar en la Final Four».

«Lo de Shurna estaba cantado»

Inglott analiza los cambios en la plantilla. «Igual se me tiran encima, pero creo que lo de Shurna estaba ya cantado, en algún momento tenía que llegar. Es cierto que todavía podía dar minutos de calidad, pero creo que si el Granca quiere avanzar había que dar un pequeño giro. Creo que ganamos en el juego aéreo con Kuath, la pena es no tener a Conditt porque me parece un jugador joven que tenía mucho recorrido y que podía hacer algo interesante en el Granca», expone.

«La posición de base me preocupa un poco más por no estar Alocén. Samar tiene buenos mimbres, pero es un jugador por hacer todavía, con lo cual habrá que ver. Los minutos que demostró el año pasado no eran malos, pero el equipo notaba mucho cuando no estaba Albicy, que es el reloj del equipo», añade.

Sobre el técnico, manifiesta que «me parece que guste más o menos Lakovic es algo que el Granca necesitaba, estábamos cambiando de entrenador y de idea durante un montón de años y mantenerlo es una buena decisión. Veremos cómo funciona».

Asimismo, Abián Reino, abonado desde 2007, apunta que «el objetivo del club tiene que ser lo de siempre: estar en la Copa del Rey, en el Playoff y luchar la nueva competición europea BCL».

«Creo que hay una plantilla parecida a la de la pasada temporada. Hemos ganado en físico con los escoltas (Angola y Wong) por lo que visto en vídeo y lo de cambiar a Labeyrie por Shurna lo veo casi igual. Es verdad que Shurna conocía más al equipo y llevaba muchos años en la plantilla y Labeyrie es un poquito apuesta. El tema de los pívots, acabo de ver a Kur Kuath y me parece un tío bastante atlético, físico y le gusta jugar por encima del aro, así que espero que Albicy se hinche a darle asistencias este año», explica.

Reino es «Jaka 100%, como si se pasa aquí diez años. Ojalá que sea el próximo Pedro Martínez. Me gusta mucho, aunque últimamente parece que estamos siempre a punto de dar la campanada, el año de la EuroCup sí lo hicimos, pero no este último año».

Además, la joven Ainhoa García, abonada desde hace tres años, afirma que «creo que con los cambios en el equipo tendremos más físico y altura. Brussino brilló con su selección y Angola con Colombia nos dio buenas esperanzas también. Y mantener a Albicy siempre es un seguro de vida que tenemos».

DIsfruta en el Gran Canaria Arena y resalta que «me gusta todo, el ambiente y el deporte en sí».

Por otro lado, Davinia Martín Luján, «con 15 años como aficionada», relata que «el equipo este año me gusta bastante, los objetivos tienen que ser llegar a la Copa del Rey y ganar titulos«.

Por último, Fefi Arroyo, abonada desde el año 2015, asevera que «la renovación de parte de la plantilla parece prometedora. Espero que el equipo nos siga dando buenos partidos en la ACB y en la Champions«.