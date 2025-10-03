Guerra: «Es lo de siempre, se apuesta muy poco por los jugadores canarios»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Un valor al alza y en constante progresión para orgullo del baloncesto canario. Una pieza diferencial en la pintura que ofreció su versión más fiable y demoledora hasta que una lesión lo frenó en seco en el tramo final de la pasada campaña 2024-2025. Fran Guerra (Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre de 1992) simboliza la solidez en un proyecto como La Laguna Tenerife, donde comienza su séptima temporada, pero también el ejemplo del jugador canario que sueña con llegar a la mejor liga de Europa. El interior de Pedro Hidalgo, de 32 años y 2,14 metros de altura, ofrece sus impresiones con la claridad que le caracteriza.

–En primer lugar, ¿cómo se encuentra de la lesión que sufrió en el tendón peroneo del tobillo derecho en la recta final de la pasada temporada?

–La verdad es que salió todo bien en la operación. He estado todo el verano entrenando para llegar bien a la pretemporada. Empecé y me resentí un poco, por lo que tuve que bajar un peldaño para volver a seguir. Fui a ver al médico a Madrid y está todo en condiciones. La verdad es que estoy muy contento.

–¿Está listo para el debut de La Laguna Tenerife frente al BAXI Manresa este sábado (19:00 horas) en el pabellón Santiago Martín o continúa en proceso de recuperación?

–Creo que sí, pero eso ya es decisión del entrenador porque somos muchos jugadores este año. Somos una plantilla larga, pero creo que ya estaré. No al 100%, pero podré estar y ayudar al equipo.

–Lo cierto es que rindió a un nivel excelso hasta la lesión en la pasada Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL). ¿Considera que estaba realizando su mejor curso como profesional?

–Sí. Por números y por cómo me sentía en la pista, la verdad es que era una de las mejores temporadas de mi carrera y estaba muy contento e ilusionado. Pero esto es parte del juego, al fin y al cabo estamos siempre dispuestos a lesiones. Me pasó a mí, no fue una lesión tan grave, es verdad que tuve que pasar por el quirófano, pero dentro de lo normal fue una operación sencilla y me quedé bien, que es lo más importante.

–¿Siente que va a más en cuanto a rendimiento y aportación cada ejercicio que pasa?

–Sí, claro. Mi objetivo es ese. Tengo una ambición muy grande en mis objetivos, que es mejorar siempre lo que cada año voy haciendo, mejorando cada año, y la verdad es que tengo mucha ambición para poder continuar ayudando al equipo, ganando títulos y seguir luchando por los títulos que es lo más importante.

–Cumple su séptima campaña en la entidad aurinegra. ¿Qué le ha aportado este club en el que está más que consolidado?

–El club me ha dado mucha estabilidad, esa es la palabra. Me han ayudado muchísimo dentro y fuera de la pista, he aprendido mucho dentro del club. El club es muy ambicioso y cada año vamos a más, cada año sobresale a los años anteriores y creo que esos son los objetivos, tener siempre ambición que es lo más importante y es lo que la entidad siempre aporta al jugador. La verdad es que estoy muy contento y muy feliz aquí y, sobre todo, por la estabilidad que le han dado a mi familia, a mi entorno y a mí. Estoy muy agradecido al club.

–Una estabilidad que se traduce en la continuidad de su entrenador Txus Vidorreta. Ya nadie entiende al CB Canarias sin él y, teniendo en cuenta que el Dreamland Gran Canaria volvió a hacer una reconstrucción en su plantilla, con muy pocos cambios cada temporada...

–Es la entidad de mantener a casi toda la plantilla. Se te van tres jugadores, pero fichamos a otros tres que son muy parecidos e intentamos involucrarlos lo antes posible. Cada año es así, lo más importante es la entidad del equipo que siempre estamos con la continuidad. El club apuesta por la continuidad de los jugadores, da igual si son veteranos o la edad que tengan, siempre se renuevan, y eso es muy importante, conocer bien la estructura del club y del equipo. Al final, jugamos de memoria y sabemos cómo juega cada uno, eso es lo más importante.

–Pudo ver al combinado claretiano de Jaka Lakovic en las dos pruebas de pretemporada, aunque usted no participó. ¿Qué opinión le merece un conjunto que será rival en Europa también?

–El Granca ha intentado mover un poco la plantilla para tener más ambición y luchar por más logros. Creo que es una plantilla más completa.

–Usted es de Pedro Hidalgo. Ya le hemos preguntado en muchas ocasiones si vestirá la camiseta amarilla alguna vez. Una mas no está de más, ¿no?

–Siempre lo digo, es el equipo de mi tierra. Gran Canaria es mi casa, donde nací y me crié en Pedro Hidalgo como dices tú. Estudié al lado de donde entrenaban ellos. Nunca jugué en el Granca, pero sé lo que se vive más o menos dentro del club, conozco a jugadores que han estado ahí y me hablan muy bien del club, pero nunca se ha dado la oportunidad. Ahora mismo estoy muy bien aquí, llevo siete temporadas, pero nunca está de más decir que algún día podré jugar ahí porque eso nunca se sabe.

–El jugador de La Aldea de San Nicolás del Joventut, Miguel Allen, y usted son los únicos canarios en la máxima competición nacional. ¿Qué le dice este dato?

–Para mí es un orgullo. El otro día cuando hicimos la foto de principio de temporada le comenté a marketing de aquí que para mí es un orgullo estar representando a las islas, no solo dentro del club sino como canarión y como jugador de las islas. Es un orgullo y un privilegio estar ahí representando a los jugadores canarios en una liga como la ACB.

–¿Por qué cree que no hay más jugadores del archipiélago en los dos representativos en la élite? Desde su experiencia, ¿qué sería necesario hacer para que lleguen más a la Liga Endesa?

–Al final, esto es apostar por el jugador y darle un poco de confianza. Es lo de siempre, se apuesta muy poco por los jugadores canarios. Es verdad que hay varios jugando en la LEB, pero se apuesta poco, no se le da la oportunidad. Creo que es esto.

–¿Qué sueño u objetivo le queda por cumplir en el deporte de la canasta?

–Bueno, me quedan muchos años de carrera (risas) y objetivos por cumplir. Los objetivos son los de siempre, ganar una Copa del Rey, ganar una liga... son objetivos que el jugador tiene como meta siempre. Es verdad que cada año luchamos por ello y cada vez estamos más cerca. A ver si algún año se puede cumplir y podemos estar orgulloso de hacerlo.