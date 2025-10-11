Dreamland Gran Canaria - Unicaja: partido y resultado de la Liga ACB, en directo
El Granca recibe este sábado (19.00 horas, DAZN) la visita de los de Málaga en un duelo de los subrayados en el calendario | El cuadro de Jaka Lakovic persigue hacerse fuerte en su guarida desde el inicio del curso
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 11 de octubre 2025, 18:52
La fiebre del sábado noche llega a un Gran Canaria Arena que se viste de gala para el primer partido como local del Dreamland Gran Canaria en la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026. Un estreno con múltiples alicientes para comenzar a disfrutar y a vibrar con la mejor liga de Europa.
El combinado claretiano recibe este sábado (19:00 horas, en directo por DAZN) al Unicaja Málaga del canterano amarillo Olek Balcerowski, en una de las citas subrayadas en el calendario por el potencial del rival y por el historial de batallas y de alegrías en estos duelos sin cuartel en la isla -el conjunto amarillo se ha impuesto en diez de los últimos 12 enfrentamientos entre ambas escuadras en el recinto de Siete Palmas.
19:02
¡¡¡Arranca el partido en el Arena!!! Comenzamos con posesión del conjunto malagueño
18:59
Espectacular ambiente antes del arranque del choque. Esto ya está a punto....
18:57
Ya tenemos el quinteto titular de los amarillos: Albicy, Wong, Brussino, Labeyrie y Tobey
18:42
Los dos equipos se encuentran en la pista calentando, mientras el club exhibe el nuevo juego de luces sobre el parqué. Ya quedan menos de 20 minutos para que esto comience
18:41
El Gran Canaria llega motivado tras el triunfo cosechado en la BCL frente al Benfica (61-98) que le ha permitido pasa página después de la derrota frente al Madrid en la primera jornada ACB (81-71),
18:24
La fiebre del sábado noche llega a un Gran Canaria Arena que se viste de gala para el primer partido como local del Dreamland Gran Canaria en la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026. Un estreno con múltiples alicientes para comenzar a disfrutar y a vibrar con la mejor liga de Europa. Así comienza la previa de nuestro compañero Oliver Suárez, que les facilitamos en el siguiente enlace.
18:22
Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto de CANARIAS7, donde te vamos a contar en directo el desarrollo del encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Unicaja Málaga, el estreno de los amarillos en casa en esta emocionante ACB.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad