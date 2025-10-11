Dreamland Gran Canaria - Unicaja: partido y resultado de la Liga ACB, en directo

La fiebre del sábado noche llega a un Gran Canaria Arena que se viste de gala para el primer partido como local del Dreamland Gran Canaria en la fase regular de la Liga Endesa 2025-2026. Un estreno con múltiples alicientes para comenzar a disfrutar y a vibrar con la mejor liga de Europa.

El combinado claretiano recibe este sábado (19:00 horas, en directo por DAZN) al Unicaja Málaga del canterano amarillo Olek Balcerowski, en una de las citas subrayadas en el calendario por el potencial del rival y por el historial de batallas y de alegrías en estos duelos sin cuartel en la isla -el conjunto amarillo se ha impuesto en diez de los últimos 12 enfrentamientos entre ambas escuadras en el recinto de Siete Palmas.