Este grupo de Beattraining no falla a esta cita de la Carrera de las Empresas. Durante el año se preparan para disputar varias carreras en toda España y esta no podía faltar. Ellos se sienten muy orgullosos de participar hoy y aseguran que para correr no hay límites sino tener una buena preparación física. ¡Que tiemble el resto de equipos porque ellos van a luchar por conseguir podium!