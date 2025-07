K-Narias, pioneras del reguetón: «Hace 14 años que no sacamos álbum y es una presión: queremos hacerlo desde el corazón» Las cantantes anuncian nuevo álbum titulado '80 entre las 2' que incluirá temas inéditos y remix de sus éxitos con colaboraciones de la nueva y vieja escuela

El 25 de noviembre de 2005 marcó un antes y un después en las vidas de Gara y Loida Hernández. Las dos hermanas gemelas naturales de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España), con tan solo 20 años, lanzarían su primer disco titulado '40 entre las 2'. Un álbum lleno de reguetón mezclado con salsa y merengue que marcaría un comienzo en el mundo de la música en las Islas Canarias.

No fue de la noche a la mañana que las hermanas tinerfeñas comenzaron en la música, no hablamos de suerte sino de resultados de un trabajo duro. «Llevamos en el mundo de la música desde muy pequeñas. Nos subimos por primera vez a un escenario con 5 años, primero como bailarinas y alrededor de los 12 años, cuando ya quisimos ser cantantes, nuestra madre nos metió en clases de solfeo, de guitarra y de canto. Así fue como empezamos, pero realmente nos descubrieron en el año 2004».

En la era digital, estamos habituados a descubrir a artistas mediante redes sociales o concursos musicales. Por ello, nos resulta raro pensar que se puede descubrir a unas artistas encima de un escenario de Tenerife. Sin embargo, mientras actuaban como bailarinas en el Festival Reggearuting 2004, K-Narias captaron la atención del 'Rey del Reguetón': Don Omar. La forma en la que se desenvolvieron e interpretaron Gara y Loida encima del escenario les abrió las puertas a un universo musical.

'80 entre las 2', su nuevo disco en camino

'Cuando Seas Grande Lo Entenderás' se titula el último álbum que publicaron en el 2008. Desde entonces, K-Narias tan solo han sacado sencillos, como ellas dicen «hechos con prisas», y no un proyecto tan serio que merece un tiempo de dedicación como un disco. Ahora bien, en este 2025, K-Narias vuelven a la música con un álbum titulado '80 entre las 2' para hacerse sonar en todos los altavoces de su público, como en 2005 con sus éxitos 'Salsa con Reggeatón' o 'No te vistas que no vas'.

'80 entre las 2' es un claro guiño a '40 entre las 2', un homenaje que las canarias han querido hacer a su propia trayectoria. En la 'cara A' del disco no estarán solas: «Las personas que van a participar en nuestro disco son artistas que nosotras admiramos. Va a haber cantantes internacionales, nacionales y emergentes que son muy top. Quisimos invitar a este disco a artistas que nos hacían llegar al corazón.»

En contraste, tenemos la cara B del álbum, donde contaremos con canciones inéditas. «Se nos hacía imposible no pensar en los fans a estas alturas y pensábamos que se merecían una canción inédita para que puedan disfrutarnos de otra forma. Es por esto por lo que hemos sacado 'Pa la novia de mi ex', nuestro último sencillo, una canción que nunca se ha escuchado antes y que ha sido compuesta por nosotras y por Wise Da' Gangsta.»

La comida rápida de la música

La música está en constante cambio, lo que fue el reguetón en 2005 no se parece ni de lejos a lo que es el reguetón en pleno 2025. Vivimos en la era de la comida rápida de la música, donde la música no tiene mucho valor artístico o una profundidad como la tenía en un pasado. Es por ello por lo que escuchar que K-Narias llevan 14 años sin sacar un álbum como oyentes nos parece raro, incluso podríamos llegar a pensar que no han querido.

Ellas, en cambio, no están de acuerdo con esta forma de capitalizar la música hasta un punto tan extremo y reivindican que la música es para plasmar la esencia de cada artista. «La música va muy de prisa. Culturalmente hablando, todo va muy rápido. Nos hemos convertido en una sociedad donde todo es consumismo, hacer dinero e ir rápido. Creemos que todo tiene una fecha límite. Ya se está empezando a notar que esto va a acabar explotando. No es humanamente posible hacer buena música cada mes. Ningún artista se está dando tiempo de crear y plasmar su esencia. Se están haciendo las canciones por hacer y porque hay que seguir generando y facturando.»

El pequeño detalle de Nathy Peluso

K-Narias no solo han dejado huella en el corazón de los canarios, sino también en artistas de renombre como Nathy Peluso. Tras el paso de la argentina por Gran Canaria publicó en sus redes sociales un vídeo con su equipo bailando 'Salsa con Reggeaton', un éxito de las gemelas tinerfeñas. «Fue muy emocionante que Nathy Peluso nos subiera a su TikTok. Es una artista que seguimos desde hace muchísimo tiempo y ver que estuvo en nuestra tierra y que, además, nos regaló este pequeño guiño al publicar nuestra canción 'Salsa con Reggeatón' fue muy bonito» nos cuentan emocionadas las artistas.

'80 entre las 2' hoy en día no tiene una fecha de publicación fija, pero como ellas aseguran: «Saldrá a la luz muy pronto. Faltan muy pocas canciones por hacer». Sin embargo, aunque ellas están con la grabación de su nuevo disco y la promoción del nuevo sencillo 'Para la novia de mi ex', nosotros podremos seguir disfrutando de las K-Narias en su próximo concierto en el Lustral Fest en La Palma y en el I Love Reggeaton en Sevilla.

