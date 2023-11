Abhir Hathi y el arte de cabalgar como un elefante en 'Brown Boy'

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Abhir significa coraje, Hathi; elefante. Si se juntan las dos palabras aparece Abhir Hathi, un cantante grancanario con sangre india que no para de derribar muros. Siempre se ha pensado que un elefante no corre, pero no es verdad. Abhir, como el elefante -animal que significa mucho para el artista-, es capaz de cabalgar de forma contundente y con mucha velocidad en 'Brown Boy'. Su segundo álbum salió el pasado 26 de octubre y Abhir ha vuelto a ser Abhir. «Me he reenamorado de mi trabajo y he dejado de pensar tanto en números y resultados», afirma el canario con voz tranquila.

«Me siento liberado, contento y agradecido», es la respuesta de Hathi una semana después de haber lanzado este nuevo proyecto. Tras 'Lazos y nudos', un primer álbum más elegante y de R&B, el artista grancanario ha buscado en 'Brown Boy' abrazar lo «rudo, atrevido y experimental». El canario, que actualmente vive en Madrid, ha seguido más los impulsos, se ha dejado llevar y ha priorizado disfrutar del proceso antes de pensar «en los resultados y números». «Me quería reenamorar de mi trabajo y simplemente pasarlo bien», confiesa. Abhir tuvo un «cambio bastante 'heavy'» en su vida y forma de pensar el año pasado. Y por el momento, él se siente en paz consigo mismo porque como dice en 'Bombay a Las Palmas': «Cada vez valoro más la paz, yo ya gané el día que la prioricé». Para potenciar este sentimiento Abhir se rodea de su equipo de toda la vida. «Vivo en Madrid, aquí tengo mi estudio, mi sello y puedo exprimir mi trabajo para hacerlo más grande cada vez». En la capital de España, el canario tiene a su gente de siempre. «Me rodeo de personas a las que quiero fuera de este negocio». Sin embargo, echa mucho de menos la isla, «vuelvo cada dos semanas a Gran Canaria». Hathi separa siempre Madrid de la isla porque para él, Canarias significa tranquilidad. «Tengo un cierto romance con el archipiélago, básicamente Gran Canaria formó mi personalidad», sentencia rotundamente al preguntarle por la importancia de la isla para él. «Tengo un cierto romance con el archipiélago, básicamente Gran Canaria formó mi personalidad» Esta correspondencia lo refleja en títulos de canciones y varias referencias a sus orígenes en el álbum. 'GC-1', 'Hijo de un inmigrante' o 'Bombay a Las Palmas' son tres temas del álbum. La canción 'GC-1' tiene un significado especial. «La hice en un momento de tristeza y soledad, habla casi de la muerte, pero de forma bonita», señala el artista. «Muchas veces en mi vida me he sentido superado a nivel emocional e intento siempre aprovechar esos momentos para escribir, ahí salen mis canciones favoritas», explica. En 'GC-1' aparece la voz de Saint Lowe. Su nombre es Jorge y es el productor de Abhir. «Sin él, el disco no hubiera salido», afirma rotundamente Hathi. Se conocieron hace apenas un año, en un desfile en Milán y desde ahí la conexión entre los dos fue inmediata. «Si el álbum tuviera padre o madre, Jorge, sin duda, sería el padre de 'Brown Boy'», sentencia. Otros nombres propios muy presentes para Hathi son Cruz Cafuné, Daiwara y Choclock. Son tres personas de su «equipo de siempre». Ellos han tenido un papel crucial en la vida de Abhir. «En 'Lazos y nudos' estuvo Choclock, en este disco está Cruzzi y siento que casi por las matemáticas en el próximo estará Dawaira». El artista es una persona que por fin se siente 100% canario e indio. «Esto ha pasado de ser un conflicto interno a un sentimiento de orgullo». Y hablando de orgullo, Quevedo también lo es para la isla. A Abhir solo le salen palabras buenas. «Es excelente como persona, cantante y escritor». Los dos artistas unieron sus voces en 'Brown Boy' con 'Ca Manolo', una canción que «se hizo en tres horas». El guiño a este icónico establecimiento de Gran Canaria surgió porque Hathi en este proyecto ha decidido hacer lo que le apetece. «Tiene significado, es un sitio muy representativo de la capital grancanaria, pero no tiene un trasfondo mucho más lejano que ese, a Quevedo le encantó la idea», responde tajantemente y con orgullo. Abhir piensa mucho en la gira. Con el disco ya en los oídos de todos sus fans, el artista canario espera con muchas ganas cantar 'Brown Boy' con todo su público. «Es el mayor 'feedback' para mí, ahí sabré si el álbum ha tenido la conexión que yo esperaba o no. Pero por el momento, el elefante insaciable está tranquilo porque «vamos por el buen camino», finaliza con un tono de liberación plena. Ampliar Imagen de los seis artistas de 'Cayó la noche remix'. C7 Canarias, mina de talento musical La industria musical no para de elogiar al archipiélago canario y su nivel. Primero fue Quevedo con su 'Donde quiero estar, luego le siguió Cruz Cafuné con 'Me muevo con Dios' y ahora es Abhir Hathi y 'Brown Boy' quien pone a Canarias en primera plana del género urbano. Abhir no encuentra respuesta. «Simplemente hay un cambio general de posibilidad y esperanza en la música». «Nos apoyamos unos a otros, colaborando entre nosotros y está siendo excelente». En 'Brown Boy' participa Quevedo, Galindo, Dwara, Cruz Cafuné y West Dubai. 