La gran dama que se coronó en solo 21 días

Fue como una locura». Así define Eva Costa su meteórica carrera hasta convertirse en la nueva gran dama del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hace un mes ni se planteaba dar este salto desde los grupos folclóricos en que suele participar (Susurros Isleños, Buchito de Café y Albores) hasta un salón de baile con máscaras venecianas en 'Los Carnavales del Mundo'. Fue al terminar un ensayo de la actuación que iban a representar en Fitur cuando Daniel Rivero, uno de los diseñadores de la fantasía ganadora, le dijo que la habían seleccionado.

Ella pensaba que la habían escogido para ser romera mayor, y la primera palabra que salió de su boca fue «no». Pero Rivero la sacó de su error. Era para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. «En 21 días tomamos la decisión e hicimos el vestido», explica Eva Acosta, la gran dama que representó al distrito de Ciudad Alta y que lució la fantasía 'Luz del Adriático', diseñada por Daniel Rivero e Isidro Pérez, quien fuera ganador de la gala drag de 2022 como Vulcano.

Entre los tres fluye una positividad contagiosa. Y dicen que todo el equipo es así. Por eso, el reto de construir una reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no les arredró. «Yo le dije que reservara todas las fechas que exigen la presencia de la gran dama desde hace un mes», asevera Pérez, «hay que ser positivo».

La magia del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Al lado de ambos, Daniel Rivero reconoce que fue todo un reto. «Había muy poco tiempo y teníamos que involucrar a la gente, y todo salió rodado gracias a ellos», indica el diseñador.

Eso permitió que naciera la «magia», un término que se repite a lo largo de toda la conversación y con el que Eva Costa (vecina de San Mateo) resume la fantasía 'Luz del Adriático'. «La magia fue la participación de todo un equipo de amigos con los que habíamos trabajado en otras ocasiones, y la magia es lo que se crea en el taller», apunta Rivero.

El equipo ya había trabajado para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En 2022, su trabajo también fue recompensado con el primer premio de la gala drag queen que obtuvo Isidro Pérez. «Sabíamos lo que era trabajar duro pero era un gran reto porque era la primera gran dama que hacíamos como responsables», asegura el diseñador.

«Yo aporté mi ilusión, pero sin el equipo de quince personas que trabajó a diario no hubiera sido posible», apostilla Eva Costa.

Esa positividad se proyectó en todos. «Desde el principio yo dije que, a partir de ese momento, soy reina, ya veré luego si soy coronada», expone la gran dama.

Su familia también se impregnó del espíritu de Eva Costa, hasta el punto de que su marido participó en las labores de costura de la fantasía.

De la conversación con Eva Costa se desprende la firme energía de esta carnavalera. En eso se fijaron también sus diseñadores. «Cuando hablamos de la fantasía le dije que tenía que ser ella porque su personalidad también va muy acorde al diseño, cuajaron muy bien», asegura Rivero.

«Es la magia de la que hablamos», detalla, «se genera así esa energía positiva y se proyecta la sensación de que vas a ganar».

Venecia fue clave

El hecho de que Eva Costa hubiera visitado Venecia, que fuera una enamorada de esta ciudad y que, incluso, hubiera participado en un baile de máscaras de la reina del Adriático también animó a los diseñadores a contar con su candidata, a quien querían volver a trasladar a Venecia con su propuesta. «Fue como una unión de ella con Venecia», dicen los diseñadores de la 'Luz del Adriático', un planteamiento elegante y glamuroso que consiguió la identificación total de la candidata con la fantasía que tenía que lucir y defender en el escenario del Puerto. Por eso, en cuanto lo vio terminado, Eva Costa pensó que «teníamos que ganar».

Y a ello se añade que la propia gran dama participó en el diseño de la fantasía, lo que consiguió que la hiciera más suya todavía.

Para el equipo, la apuesta por la ciudad de los canales fue otra de las claves que explican el éxito de su propuesta en la gala de elección de la gran dama del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. «Algo que nos felicitó mucho la gente durante la noche de la gala fue que era el único que llevaba temática, y eso también hace más fácil que se entienda», aseguró Isidro Pérez en relación al hecho de que la temática de la fiesta de este año es 'Los Carnavales del Mundo'.

También el detalle cuidado llamó la atención del jurado, algo que se aprecia al acercarse a la fantasía.

La llegada al Puerto les puso los pies en el suelo, pero no los desmoralizó. «Había un nivel altísimo», recuerda Costa su sensación al ver las otras propuestas, «algunas me encantaron, pero me seguía viendo como ganadora».

La seguridad y la ilusión que derrochaba la gran dama veneciana se convirtió luego en alegría. Horas después de la gala se confiesa «superemocionada» y reconoce que «no creía que pudiera sentirme tan feliz» con la corona carnavalera.

Ahora vale la pena todo el esfuerzo: Eva no solo fue al gimnasio para fortalecer la musculatura, sino que también visionó todas las galas de la gran dama.

Ahora, dice, va a disfrutar de lo que vaya surgiendo. Y va a hacer partícipe de esa ilusión a todos los que están a su alrededor.