Sergio Ramos denuncia la situación de «abandono» en la que se encuentra Telde

El senador del Partido Popular por Gran Canaria y candidato a la Alcaldía de Telde, Sergio Ramos, ha lamentado el estado de «abandono general» en el que se encuentra el municipio de Telde, el cuarto más importante de Canarias en términos de población.

Ramos denuncia las «grandes deficiencias» que presentan las calles, plazas, aceras, jardines y espacios públicos del municipio, y señala que es «intolerable la desidia e irresponsabilidad» del Gobierno municipal, «fomentando que la dejadez se enquiste en el día a día de Telde».

«Obras inacabadas o que permanecen cerradas a los vecinos como el Palacio de la Cultura (o Mamotreto), el Mercado de Telde, el complejo deportivo de La Barranquera, el parque de Taliarte, el polideportivo Paco Artiles, la urbanización de Arauz o el paseo Costa-Telde, en el tramo comprendido entre Taliarte-Playa del Hombre-Hoya del Pozo, son un claro ejemplo», relata el candidato del PP.

Según indica Ramos, el «caos» también se extiende al patrimonio arqueológico e histórico de Telde; y prueba de ello es el estado que presenta el yacimiento de Cuatro Puertas, declarado BIC en 1972; los asentamientos de Tufia y Taliarte; las Cuevas de Calasio, la Casa de los Sall, el ingenio azucarero de Los Picachos o la Casa de la Condesa en Jinámar.

«Abandono es la mejor palabra que define la situación actual de Telde», asegura el representante del PP, subrayando que «resulta imposible no referirse a la política del parcheo y de la improvisación cortoplacista que se ha instalado en los últimos años. Así, se ha dejado misteriosamente de hablar de la más que necesaria y urgente aprobación del Plan General de Ordenación».

«Tampoco se habla en Telde de la construcción y gestión municipal de una red de aparcamientos públicos en el centro de la Ciudad y en otros muchos barrios como Melenara, La Garita o El Calero, y menos aún de la apuesta por la atracción de un turismo cultural de calidad, del incremento de la planta alojativa del municipio, de un plan de embellecimiento municipal o de la ejecución de nuevas infraestructuras estratégicas, como el depósito municipal de vehículos, puntos limpios o un museo», indicó.

Para el candidato popular, el abandono más «doloroso» que padece Telde pasa por la «carencia» de servicios esenciales que afecta de manera directa a los ciudadanos. «Nada se ha hecho respecto a la falta de suministro de agua de abasto en La Solana y Valle Casares; nada para disponer de suministro de Internet en Las Huesas, La Gavia y otros barrios de Medianías y Cumbre; nada para solucionar los problemas relacionados con la red de saneamiento, la iluminación o el asfaltado de muchos barrios de Telde».

Al respecto, el senador popular reclama a la alcaldesa, Carmen Hernández, que «reaccione cuanto antes y se ponga manos a la obra con todo aquello que tiene que ver con el cuidado de los espacios públicos, y emplee todo su esfuerzo y dedicación a resolver los problemas del municipio».

«Durante los últimos siete años, no se ha puesto remedio al problema», asegura Ramos. «La Ciudad está abandonada, todo el mundo se da cuenta, y sin embargo el Gobierno municipal no ha querido o no ha sabido revertir la situación. La dejadez continua de quienes dirigen las riendas de Telde es lamentable, y está pasando una grave factura tanto a los vecinos como a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan su actividad en el municipio».

Campaña «Telde abandonado»

El Partido Popular de Telde ha anunciado la creación de una campaña en las redes sociales para denunciar el «desamparo» que sufre actualmente el municipio. La referida campaña, denominada «Telde Abandonado», pretende recoger fotos y vídeos que los vecinos envían denunciando el estado de abandono existente en todos y cada uno de los barrios. El Partido Popular se compromete a, con carácter previo a su difusión, comprobar la veracidad del material de denuncia que reciba antes de su publicación.

Revolución para cambiar Telde

Por último, Sergio Ramos, y en referencia a unas recientes declaraciones de la alcaldesa, asegurando que en el municipio «no caben revoluciones para cambiar las cosas, porque todo va bien, y es preferible dejarlo todo tal como está», recuerda a Carmen Hernández que «las revoluciones son buenas cuando generan cambios y exigen progreso».

«Hernández es consciente de la debacle que ha originado su gestión y del caos que ha generado sus desacertadas decisiones, y no debe temer a ninguna revolución que logre el desarrollo del municipio y el bienestar de sus vecinos. Sería importante que reconociera sus errores y se sumara a la revolución del cambio para que Telde avance».