2023, apuesta por los vecinos de Jinámar

Los orígenes de Jinámar datan desde la época prehispánica, conocido como 'Xinámar'. En las cercanías a la playa de Jinámar hay un lugar de interés arqueológico, donde se han encontrado viviendas y restos aborígenes, destacando el 'Ídolo de Jinámar', que actualmente está en el Museo Canario. Jinámar siempre ha sido un lugar dedicado a la agricultura, donde ha predominado el cultivo de tomates, la naranja, y sobre todo de la caña de azúcar, producto estrella de las fiestas que se celebran en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, que como nos recordó el pregonero de sus fiestas de 2022, Antonio Rivero, la Virgen se encuentra en la ermita de Jinámar, mandada a construir por Cristóbal García del Castillo, data de la primera mitad del siglo XVI y que la primera imagen de la Virgen de la Concepción venerada en el lugar era una pieza original que fue traída, «con toda probabilidad», de Flandes, sustituida por la actual escultura adquirida en 1770 por el primer conde de la Vega Grande.

En 1972 la condesa de la Vega Grande vendió al Estado su finca de frutales, donde se edificaron las 8.000 viviendas que componen el Valle de Jinámar.

El Valle de Jinámar está compuesto por varios edificios de viviendas que se dividen en ocho fases, además de Eucaliptos 1 y 2 y Las Ramblas. Además, del pueblo de Jinámar. En estos momentos cuentan con varios lugares que dan interesantes alternativas de ocio para todos los vecinos. Por un lado, cuentan con dos centros comerciales en sus alrededores Las Terrazas y El Mirador, y por otro destacar el conocido rastro de Jinámar, que se celebra todos los domingos. Es uno de los mercadillos con más afluencia de Gran Canaria y se debe potenciar.

Pero sin duda lo que mejor tiene Jinámar, es su gente. La semana pasada estuve en el centro cívico, invitado por Suso Santana, presidente de la Asociación Cultural Entre Amigos y en este punto me quiero detener. Suso es de esas personas que te hacen reflexionar con lo que haces en tu vida, si verdaderamente ayudas a los demás y el servicio que prestas a la sociedad. Es importante conocer lo que allí se hace por amor al arte, o mejor dicho, por amor y solidaridad con las personas que allí viven. Se siente el orgullo que tienen por nuestra tierra y el esfuerzo que hacen por respetar nuestra historia y nuestra cultura. Es espectacular la labor formativa que hacen y merece todo mi reconocimiento, por entre otras cosas potenciar el folclore canario, que tanto disfrutamos.

La pregunta que nos debemos hacer todos, es qué haríamos sin personas como ellos, como Suso y como todos los que le acompañan allí. Creo que debemos reflexionar sobre ello. Soy un fiel convencido que las administraciones públicas les deben poner una alfombra roja y dotarles de todo lo que les pueda hacer falta para hacer este gran trabajo. Y lo más importante, los politicos debemos saber que nosotros estamos de paso y que son ellos los que se quedan al pie de cañón y saber que sin ellos nosotros no somos nadie. Es por ello que debemos escucharles más y atender a lo que nos piden, eso si, sin demagogia y sin engaños prometiendo lo que no se puede hacer.

Además tuve la oportunidad de visitar La Asociación Guillermo Casaña Gil, entidad encargada de la distribución de alimentos, procedentes de bancos de alimentos y de ayudas de la Unión Europea. He aprovechado estos días para hablar con mi compañero eurodiputado, Gabriel Mato, para poner en su conocimiento, la petición de ayuda que me hacen desde la asociación, porque estas ayudas se están viendo mermadas y debemos luchar, para que por lo menos, se queden como estaban antes. Esta es la política útil en la que creo, en la que te trasladen un problema y buscar los instrumentos para intentar solucionarlo. Estas organizaciones deben estar más y mejor atendidas que nunca en Telde, a la vista de la creciente marginación social y de las mayores dificultades económicas que padecen las familias vulnerables ante la actual crisis inflacionista.

Si, creo que hay que apostar de manera ambiciosa por Jinámar, porque su gente vale la pena y va siendo hora de darle un vuelco a esta gran zona con un potencial enorme. Pero no nos engañemos, esto lleva mucho tiempo abandonado y solo hay que hablar con cualquier vecino y saber que esto no es fácil. Debemos actuar, debemos presentar un plan de la mano de sus protagonistas, que no son otros que sus vecinos. Ellos son los que junto a nosotros deben redactar ese proyecto de futuro.Jinámar, como parte de nuestro municipio, requiere de una mayor atención en servicios municipales. La creacion de una oficina de atención al ciudadano que permita la recepción de las necesidades ciudadanas, para dotar de servicios es un primer paso para la mejora de este sector estratégico de Telde. Y es a partir de ahí, con la aportación de la ciudadania y de los colectivos vecinales cuando podremos invertir en las necesidades de un barrio, que como el resto de Telde, se encuentra abandonado. Se hace necesario tratar a Jinámar como si fuera un municipio, porque aquí viven aproximadamente 20.000 personas, y además, con especial atención a las personas mayores.

Precisamente hablaba con mi compañera y amiga, Jimena Delgado, candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y comentábamos que a partir de mayo, cuando tengamos la confianza de los ciudadanos, debemos estar unidos para hacer una gran área metropolitana, donde Jinámar sea el punto de encuentro entre las dos ciudades. Puede parecer un sueño, pero tengo ganas e ilusión por este proyecto, porque por encima de todo creo que es posible.