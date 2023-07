La noche en vela del trashumante

La noche oscura se iluminaba al fondo por la roja incandescencia del fuego. Hacia esas llamas miraba apenado Ruymán Mena, custodio del antiguo oficio de la transhumancia, mientras guardaba las 250 ovejas que forman parte de su rebaño. Acompañado por su perro, en Mena confluían el temor y la rabia mientras se preparaba para una larga estancia al sereno.

Fue una noche dura y larga, como las guardias en el ejército. Mena no pudo descansar un solo segundo y el peso de esas horas en blanco se acomodaba sobre un rostro fatigado, una ropa con cicatrices de negro humo y la intermitencia de la indignación latiendo en su interior.

Este joven pastor teldense, el único transhumente de la parte sureste de Gran Canaria, se dio cuenta de que se había desatado un incendio cuando las llamas se encontraba en la zona del Cortijo de las Huertas. Y gracias. «El susto no me lo quita nadie. Si hubiera estado en Telde con mis otros animales no me hubiera dado tiempo de salvar al ganado. El fuego caminó rapidísimo, en dos segundos llegó al pinar», expresa con el aroma amargo de quien cree que las labores de prevención no se aplicaron con la eficiencia debida.

Mena anduvo días trabajando en la zona de su corral. Pese a su juventud ya cuenta con años de oficio. Sin embargo, como bien recalca, sintió el miedo al darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. «Estaba fuera del ganado cuando escuche las sirenas de los medios de extinción. Inmediatamente corrí hacia el corral donde estaban mis ovejas y me di cuenta que era exactamente allí donde estaba ocurriendo el incendio. Abrí la puerta con una humareda impresionante y ya había ovejas que se estaban asfixiando», subrayó.

Ampliar Las ovejas de Ruyman, cobijadas a la sombra Arcadio Suárez

Este miércoles sus ovejas se acarraban bajo los árboles en una curva pasado El Garañón. La misma donde pasaron la noche del martes con el fuego iluminando la cumbre como en un retrato épico del paisaje. «Me costó mucho sacarlas y ahora las tengo a la orilla de la carretera. He tenido que pasar junto a ellas la noche en vela, sin dormir, porque no podemos volver todavía al corral hasta que refresquen la zona para que vuelva el ganado», rememora.

Fue el propio Mena él que puso a salvo a sus ovejas de manera preventiva. «Mi ganado pudo escapar porque justo llevaba una semana haciendo prevención de incendios. He estado estos días haciendo prevención y limpiando alrededor del corral y eso fue lo que evitó que el fuego llegara hasta él y se detuviera a unos escasos diez metros antes de ramificarse camino del Pico de los Nieves», expuso.

Ahora solo espera regresar a su corral y descansar. Luego cree que debe abrirse, una vez más, el debate sobre los métodos de prevención y las limitaciones para que sea a través del ganado la mejor forma de acabar con el pasto.