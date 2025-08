Nacho González, el hombre de moda en Agaete

David Rodríguez Medina Agaete Viernes, 1 de agosto 2025, 08:48 | Actualizado 09:22h. Comenta Compartir

Nacho González es el hombre de moda en Agaete. «Felicidades por el pregón» o «me ha encantado la exposición de fotografías», le comentan los vecinos del municipio del noroeste mientras camina por las calles contiguas a la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción, adornadas y preparadas para vivir el lunes 4 de agosto la fiesta de La Rama por todo lo alto. Y no es para menos, ya que este año le ha tocado ser uno de los protagonistas de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves al dar el pregón que dio apertura a la época festiva en Agaete.

Fotoperiodista especializado en cultura y paisajes, cuenta con una amplia trayectoria en Canarias, habiendo trabajado en múltiples medios de prensa escrita de la isla y siendo actualmente el fotógrafo tanto del Auditorio Alfredo Kraus como del Teatro Pérez Galdós, lo que le ocupa la mayoría de su jornada laboral. También ha cubierto grandes eventos como el Festival de Cannes a nivel internacional y el Festival de Jazz o el Festival de Ópera, entre otros, a nivel local. Él mismo comenta que su vida «siempre ha estado relacionada con la cultura, lo que me ha llevado a conocer a grandes escritores, escultores y pintores a lo largo de mi vida».

Nació y vive actualmente en Las Palmas de Gran Canaria, pero desde que empezó en el mundo de la fotografía el Dedo de Dios, antes llamado Risco Caído, hizo de efecto llamada para que se acabase enamorando por completo de Agaete. «Siempre he estado conectado con este pueblo y, como siempre me ha gustado la fotografía de paisaje, el Dedo de Dios siempre fue de mis favoritos en la isla», comenta Nacho.

En Agaete cuando el pregonero es un personaje relacionado con el mundo del arte o la cultura es tradición que éste realice una exposición de alguno de sus trabajos, como por ejemplo hicieron grandes figuras como José Dámaso o Martín Chirino cuando fueron pregoneros en el municipio. Este año le ha tocado a Nacho y no ha defraudado. 'Agaete, memoria y fiesta' es el nombre que ha elegido el pregonero para la exposición de fotografías que se puede encontrar en la Casa de la Cultura de la Villa de Agaete.

«El nombre ha sido seleccionado porque es una forma de visualizar las dos partes que tiene la exposición. En primer lugar, la he enfocado a los 20 años desde que se fracturó el Dedo de Dios y para ello he elegido 25 fotografías, todas analógicas, menos una digital que la hice al día siguiente de la caída, el 29 de noviembre de 2005», explica el fotógrafo.

La segunda parte de la exposición va orientada al día grande marcado en el calendario de todos los culetos: La Rama que se celebra cada 4 de agosto. «Seleccioné un total de 40 fotos y las dividí en las tres partes que componen la fiesta de La Rama: La Diana, La Bajada de La Rama y La Retreta. Son fotografías realizadas en la última década, y además en la exposición se pueden encontrar alrededor de 700 u 800 más que se muestran en carrusel», añade Nacho.

Su primera fiesta de La Rama, en el año 1985, la recuerda con mucho cariño ya que «estaba de monitor en un campamento en Tamadaba y cuando acostamos a los niños, bajamos de madrugada a Agaete en un coche y bailamos La Diana. Después volvimos de madrugada y, antes de amanecer y en dudosas condiciones, les dimos el desayuno», afirma con añoranza el fotógrafo.

Para Nacho, el haber sido elegido para dar el pregón de este año supone «un orgullo irrenunciable», aunque cuando se lo dijeron «al principio me asusté un poco, pero dejé de pensarlo y me puse feliz y contento», señala. «Agaete es mi lugar. He tenido relación durante toda mi vida con este municipio, tanto vínculos afectivos, amores, familia... Por lo que puedo decir bien orgulloso que soy culeto de corazón», comenta emocionado Nacho.

En 1992 fue cuando cubrió su primera Rama trabajando para un medio. «Me lo pasé en grande. Estuve todo el día fotografiando la fiesta hasta que terminó. La cosa acabó muy divertida», afirma con una sonrisa de oreja a oreja.

Además, invita a todos los canarios a que se acerquen este próximo lunes 4 de agosto a disfrutar de La Rama, porque, según Nacho, «es una fiesta muy sana, donde no suele haber problemas. El momento de estar a las 5 de la mañana en La Diana y que se te pongan los pelos de punta al escuchar salir el volador que da comienzo a La Rama se lo recomiendo a cualquier persona».

A la gente de Agaete la define como «hospitalaria, festiva, divertida y alegre. Es un pueblo donde la música está presente. Muchos de los residentes aquí tienen una fuerte conexión con la música y la cultura por todos los pintores que han pasado por aquí».

