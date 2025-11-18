Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio

11:01

El candidato a la alcaldía es Juan Carlos Hernández Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera. El futuro regidor de Valsequillo señaló la importancia de este cambio en el municipio ya que «hay servicios esenciales precarios, devoluciones millonarias de subvenciones, obras estratégicas paralizadas durante años, somos el municipio más moroso de Canarias. Lo fácil sería dejar a Valsequillo en caída libre, pero aquí estamos para no hacer lo fácil».

Foto: Francisco Atta, al fondo, y en primer término, Juan Carlos Hernández Atta, en el pleno del pasado viernes. Cober