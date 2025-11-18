Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio
Momento de la presentación de la moción de censura el pasado martes 8 de noviembre. C7

Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio

El candidato a la alcaldía es Juan Carlos Hernández Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera

David Rodríguez Medina
Rafael Falcón

David Rodríguez Medina y Rafael Falcón

Valsequillo

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:57

Este martes se votará en sesión plenaria la moción de censura para que Francisco Atta ceda el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio. Fue el pasado martes 8 de noviembre cuando los grupos de la oposición, PSOE, Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste, Asamblea Valsequillera (AV) y la concejala no adscrita Lucía Melián, presentaron a primera hora en el Ayuntamiento la moción de censura contra el primer edil, quien pertenece a Asba y gobierna conjuntamente con Coalición Canaria (CC) gracias al pacto alcanzado entre ambos grupos en 2023.

11:09

Meses de negociación

Esta moción de censura llega después de meses de incertidumbre, ya que desde la dirección insular del PSOE se ordenaba directamente que no se llevara a cabo. Esto se debe a que Asba, tras desvincularse de Nueva Canarias, se unió a Municipalistas Primero Canarias, quien a su vez mantiene diferentes acuerdos en varias administraciones públicas de la isla con el partido socialista. Finalmente, la dirección insular del PSOE dio el visto bueno a la moción de censura, provocando un tremendo malestar en los integrantes de Municipalistas Primero Canarias.

Enlace copiado

11:01

El candidato a la alcaldía es Juan Carlos Hernández Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera. El futuro regidor de Valsequillo señaló la importancia de este cambio en el municipio ya que «hay servicios esenciales precarios, devoluciones millonarias de subvenciones, obras estratégicas paralizadas durante años, somos el municipio más moroso de Canarias. Lo fácil sería dejar a Valsequillo en caída libre, pero aquí estamos para no hacer lo fácil».

Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio

10:58

Buenos días, llegó el momento. Hoy se votará en sesión plenaria la moción de censura para que Francisco Atta ceda el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio

Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio