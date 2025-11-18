Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio
El candidato a la alcaldía es Juan Carlos Hernández Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera
David Rodríguez Medina y Rafael Falcón
Valsequillo
Martes, 18 de noviembre 2025, 10:57
Este martes se votará en sesión plenaria la moción de censura para que Francisco Atta ceda el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio. Fue el pasado martes 8 de noviembre cuando los grupos de la oposición, PSOE, Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste, Asamblea Valsequillera (AV) y la concejala no adscrita Lucía Melián, presentaron a primera hora en el Ayuntamiento la moción de censura contra el primer edil, quien pertenece a Asba y gobierna conjuntamente con Coalición Canaria (CC) gracias al pacto alcanzado entre ambos grupos en 2023.
Meses de negociación
Esta moción de censura llega después de meses de incertidumbre, ya que desde la dirección insular del PSOE se ordenaba directamente que no se llevara a cabo. Esto se debe a que Asba, tras desvincularse de Nueva Canarias, se unió a Municipalistas Primero Canarias, quien a su vez mantiene diferentes acuerdos en varias administraciones públicas de la isla con el partido socialista. Finalmente, la dirección insular del PSOE dio el visto bueno a la moción de censura, provocando un tremendo malestar en los integrantes de Municipalistas Primero Canarias.
El candidato a la alcaldía es Juan Carlos Hernández Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera. El futuro regidor de Valsequillo señaló la importancia de este cambio en el municipio ya que «hay servicios esenciales precarios, devoluciones millonarias de subvenciones, obras estratégicas paralizadas durante años, somos el municipio más moroso de Canarias. Lo fácil sería dejar a Valsequillo en caída libre, pero aquí estamos para no hacer lo fácil».
Foto: Francisco Atta, al fondo, y en primer término, Juan Carlos Hernández Atta, en el pleno del pasado viernes. Cober
Buenos días, llegó el momento. Hoy se votará en sesión plenaria la moción de censura para que Francisco Atta ceda el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio.
