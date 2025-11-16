«El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»

Reflexivo y sereno, el alcalde valsequillero durante los últimos 14 años analiza antes de la moción de censura el presente y su futuro

El próximo martes se celebrará la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo en la que se pondrá fin a la alcaldía de Francisco Atta (ASBA) tras 14 años al frente. Su sustituto será Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera). A pocas horas para que se celebre esta circunstancia hemos querido analizar con el actual alcalde el presente y su futuro.

–Se dice pronto, pero el martes finaliza una etapa de 14 años como alcalde de Valsequillo. ¿Qué reflexión realiza? ¿Cómo ha vivido estos últimos días?

–Así es. 14 años de alcalde y 4 en la oposición. Estos últimos días los he vivido de manera intensa. Lo que he querido es intentar dejar el mayor número de asuntos posibles avanzados y que lleguen a buen término para que sean realidad en el municipio. Y luego he hecho muchas reflexiones personales, y con la familia, que me las reservo. Ahora ganaré tiempo, que a lo largo de todos estos años se le ha quitado a la familia y a los amigos, pero lo he hecho con ilusión y con ganas, y con principios. He estado hasta el último día con las mismas ganas con las que entré el primer día, tratando que ese tiempo que le he dedicado al vecino y a la vecina de Valsequillo termine igual.

–¿Cómo está Valsequillo tras la presentación de la moción?

–Triste. He recibido muchos mensajes a lo largo de estos días de apoyo y ánimo. Que esto no se entiende, pero en cualquier caso está dentro de la legalidad y hay que asumirlo. La verdad que cambiar las reglas del juego a mitad del mandato, que fue lo que hizo el Tribunal Constitucional con esa sentencia, no creo que sea lo más justo. Es verdad que con esa sentencia se abría el abanico y esa posibilidad se ha dado. Más allá de eso puedo decir que hemos recibido, en referencia al grupo de gobierno, fuerza y ánimo y sin duda a aquellos que lo han promovido tendrán una respuesta del pueblo, y ya lo veremos en su momento. Desde la calma y la serenidad, de un sentimiento de injusticia, pero a la vez de tranquilidad por el trabajo desarrollado. Nos hemos dejado la piel, hemos trabajado por este pueblo muchísimas horas diarias, hemos dejado de estar con la familia y con los amigos, y lo hemos hecho con el orgullo de siempre y con la confianza mayoritaria de los vecinos y las vecinas de Valsequillo. Igual parece algo redundante, pero poder llegar a ser el alcalde del municipio porque siempre te han apoyado mayoritariamente los vecinos y vecinas de Valsequillo te lo llevas como un sentimiento muy dentro del corazón. Me voy, no porque los vecinos hayan decidido otra cosa distinta, sino porque lo que les une a estas siete personas es el revanchismo y las ansias de coger el poder.

–¿Cuál será el futuro de Francisco Atta a nivel político?

–Hay que hacer una reflexión profunda, pero el cuerpo te pide recuperar lo que injustamente nos han quitado. Trabajaremos para conseguir lo que el pueblo siempre nos dio, que fue su plena confianza.

–¿Qué reflexión hace de lo sucedido en Valsequillo para llegar a esta moción de censura?

–Hay una reflexión clara. Todos los concejales actuales del Ayuntamiento de Valsequillo, a excepción del concejal del PSOE, han sido siempre parte de ASBA. El tiempo va definiendo a aquellas personas que cuando no aceptan lo que mayoritariamente decide una asamblea de un partido vuelven a la política por otros intereses. Es un análisis a tener en cuenta.

–Habló de pacto de perdedores y de transfuguismo.

–Sí. Hablé de pacto de perdedores, porque me acuerdo que en las pasadas elecciones se habló de que ASBA se llevaría un varapalo importante y al final los vecinos volvieron, de forma responsable, a votar y decidir, y lo que ha sucedido a lo largo de estos años ha sido un acoso y derribo apoyándose en redes sociales anónimas que lanzaban bulos para minar nuestra confianza. La realidad es que han sido los partidos de la oposición, los que no aceptaron esa decisión, los que toman el gobierno sin principios y sin valores, porque lo hacen con una concejala que era de ASBA. Siempre he dicho que todos tenemos libertad de irnos a cualquier proyecto cuando no queremos estar en un sitio, pero ella debería haber dado esa acta al siguiente de la lista, que trabajó tanto o más que ella para defender el proyecto de ASBApara que siguiese liderando Valsequillo. Por eso con esa sensación de traición lo manifiesto.

–Cuando habla de transfuguismo, ¿qué opina de aquellas personas que pertenecían a Nueva Canarias y se han pasado a Primero Canarias y mantienen su cargo?

–Eran de una coalición, no exclusivamente de Nueva Canarias. Eran concejales que formaban parte de un Frente Amplio de nueve partidos y que han seguido defendiendo el mismo programa al cual se presentaron. Han dejado las siglas, no han roto ningún gobierno, no han dado inestabilidad a ningún gobierno y no se han ido a otra formación política para montar otro gobierno en este mandato. Hay una diferencia muy importante.

–Concejales no adscritos, tránsfugas. ¿Todo esto se va sumando al hastío actual de la sociedad hacia la política?

–Sin duda. Creo que hacer este tipo de acciones hace aún mayor la desafección de la ciudadanía a la política. La política es fundamental para cambiar las cosas, para transformar los lugares, para generar oportunidades y por ello tenemos que buscar las fórmulas para que este tipo de actuaciones desaparezcan. En la cabeza hay muchas ideas. Hay que hacer un análisis profundo del sistema electoral español, ya que a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. No puede ser que los partidos estatales, que se llenan la boca de principios y valores defendiendo pactos antitransfuguismo, sean los primeros que los incumplen. Y aquí tenemos un caso para enmarcar y poner en una vitrina de lo que ha hecho el PSOE de Gran Canaria, avalado por sus máximos intereses.

–¿Usted no se esperó ese movimiento final del PSOE?

–Nunca esperé que fallaran a su palabra.

–¿Ha hablado con ellos después de esta decisión?

–No.

–¿Ha soñado con el próximo martes? Imagino que será un día muy especial tras 14 años como alcalde de Valsequillo.

–Será un día de sentimientos encontrados. Me voy diciendo que hemos hecho todo lo posible por mejorar las condiciones de vida de Valsequillo. Lo que se palpa en general de Valsequillo, independientemente de estos últimos acontecimientos, es que es un municipio que se mira con cariño y como un lugar en el que se puede vivir en familia. Un municipio que con sus limitaciones ha ido progresando, marcando eventos significativos a lo largo de estos años, ha sido pionero en muchos proyectos y lo dejamos mejor de lo que nos encontramos. En aquel momento nos encontramos un municipio con un problema muy importante a nivel económico, de servicios y con infraestructuras que había que acondicionar. Lo que hemos hecho todos estos años, poquito a poquito, es sanear sus arcas y lo dejamos ahora con unos cuantos millones en el banco. Siempre hemos primado los servicios esenciales durante estos años, la atención al ciudadano y no subir los impuestos al ciudadano, algo que no hemos hecho a lo largo de estos años. Nos hubiera gustado haber hecho algunas obras de calado importante para el municipio, pero las dejamos perfiladas. Nos vamos con el logro de que la GC-41 será realidad durante este mandato y con proyectos como el Centro de Tecnificación pendiente de su licitación después de mejorar sustancialmente el proyecto para que sea una realidad deportiva para Valsequillo, así como el plan de sostenibilidad turística en destino hasta la mejora del entorno del casco, y un larga lista de actuaciones. Y he de decir que en estos 14 años no se nos ha quedado ninguna calle de Valsequillo sin acondicionar.

–¿Qué será de Francisco Atta a partir del próximo martes 18 de noviembre?

–Pues me incorporaré a mi puesto de trabajo. Soy profesor de matemáticas de Enseñanza Secundaria y solicitaré mi incorporación. Soy funcionario desde el año 2000 y curiosamente el año en el que entré de alcalde, en 2011, fue cuando me asignaron como plaza definitiva el IESJosé Arencibia Gil, en Telde, y nunca he ido a ese centro. Casi toda mi carrera como docente la he hecho en el instituto de Valsequillo, asumiendo desde la jefatura del departamento o el ámbito científico y tecnológico del instituto, junto al área docente y de dirección del centro. Cuando volví a concursar la plaza me la dieron en Telde, pero nunca pude ejercer.

–¿Y cuándo se incorporaría?

–Esto tiene ahora unos plazos y no sé exactamente cuándo será esa fecha exacta. Hay otro dato curioso, yo fui la última promoción de Valsequillo que estudió en el antiguo instituto de San Juan, porque en la generación siguiente ya empezaron a darse las cursos en la extensión del instituto de Valsequillo. Mi plaza la tengo en el IES José Arencibia Gil, de Telde, pero no sé si me propondrán la plaza en otro centro.