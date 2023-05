«A veces los políticos no nos toman tan en serio»

La mayoría de edad trae consigo un sinfín de desafíos, como es la asunción de nuevas responsabilidades y, en cierto modo, el despegue hacia la vida adulta. Una de esas novedades que dejan las 18 primaveras es la cita con las urnas cada cuatro años y la posibilidad de ejercer, así, el derecho al voto.

Alejandro Álvarez, Marta Jacinto, Raquel Martín y Josué Camacho son cuatro estudiantes de 2º de Bachiller del IES Los Tarahales, en la capital grancanaria, que han alcanzado la mayoría de edad recientemente, por lo que forman parte de la hornada de votantes primerizos llamados a elegir, junto con el resto de la ciudadanía, un nuevo Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y Cabildo el próximo 28 de mayo.

A Marta Jacinto y Raquel Martín la idea de votar por primera vez en unas elecciones les resulta emocionante. «Sí, pero también es una responsabilidad», apostilla la primera, mientras que la segunda celebra el hecho de poder hacerlo con los 18 años recién cumplidos.

Alejandro Álvarez y Josué Camacho, por el contrario, no lo encuentran un acontecimiento tan apasionante: «Para mí, pese a que es una experiencia nueva, es algo normal, algo que se debe hacer como ciudadano», puntualiza Álvarez. De hecho, este alumno es el único del grupo que admite cierto interés por la política: «Creo que nos debería interesar lo suficiente para votar y lo justo para no entrar en ella», reflexiona.

Estos estudiantes, además, consideran que la política, tal y como se ejerce hoy en día, no resulta atractiva para la juventud. «Más bien escuchamos hablar de ella por las noticias y nos llegan, sobre todo, los escándalos», apunta Raquel Martín. «Yo creo que también lo vemos como algo para mayores, que no está para nosotros; ahora empezaremos a entrar en ese mundo», agrega Marta Jacinto.

Por su parte, Alejandro Álvarez opina que la política no es asunto de adultos o de jóvenes, sino que depende de cada uno. «En mi caso, viendo las noticias ya uno se entera y le va gustando; depende de cada persona», reitera, aunque sí que cree necesarias medidas de visibilización de esta actividad entre los más jóvenes en plataformas que les sean afines, como las redes sociales.

¿Qué preocupa a los jóvenes?

A esta pequeña representación de la juventud canaria, formada por cuatro estudiantes del Bachillerato Tecnológico, le preocupa el futuro: la continuación de sus estudios, la inserción en el mercado laboral, el desplazamiento por la ciudad o el entorno en el que viven. En definitiva, el salto a la vida adulta. Unas inquietudes que, coinciden, no son lo suficientemente atendidas por los políticos. «A veces no se lo toman tan en serio como otras cuestiones», resume Marta Jacinto.

Ante esto, Josué Camacho rompe una lanza a favor de los representantes públicos y argumenta que a veces su preocupación por los jóvenes se confunde con interés. Eso sí, si tuviera que pedirle algo a los políticos y políticas de Canarias sería una mejor conexión de guaguas, «una que llegue más lejos, porque hay zonas a las que llegan cuatro al día, lo que a personas de cierta edad les puede perjudicar, ya sea para estudiar o para el ocio».

Sobre la idea de sacarse el carnet de conducir ahora que ya han cumplido la mayoría de edad, a estos alumnos no se les escapa una y hablan de la inflación y de lo caro que está el combustible. «Con lo de la gasolina, yo la verdad que ni me planteo tener coche», arguye Alejandro Álvarez.

El alumno, al mismo tiempo, pone el acento en las cifras de paro entre los jóvenes canarios, pese al «aumento del turismo». Por ello, piensa que serían positivas «propuestas políticas conjuntas con las empresas para que se dé más confianza a los nuevos trabajadores, a los estudiantes que salen de la universidad».

Estos votantes primerizos están llamados a elegir, junto con el resto de la ciudadanía, un nuevo Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y Cabildo el próximo 28 de mayo.

Marta Jacinto y Raquel Martín añaden que estaría bien recibir orientación por parte de los políticos y políticas para determinados trámites, como es el alquiler de una vivienda o realizar la declaración de la renta. «Nosotros la vemos, pero no sabemos qué es», matiza Martín.

Las chicas también muestran inquietud por su futuro más inmediato: la EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad), prueba que el alumnado de 2º de Bachiller está próximo a enfrentar. Lamentan, por ejemplo, los pocos exámenes a disposición del alumnado de algunas materias para poder practicar.

¿Cómo afrontan el 28M?

El próximo 28 de mayo, estos jóvenes se citan por primera vez con las urnas. Tienen conocimiento de lo que van a votar; se miran, hablan entre ellos y se ayudan con las manos para contar: Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y Cabildo. Pero, ¿saben con cuántas urnas se van a encontrar? «No», responden cautas Marta y Raquel, mientras que Alejandro se atreve con un número: «Supongo que tres, aunque a lo mejor me equivoco». Se les explica que en realidad son cuatro: una para el Ayuntamiento, otra para el Cabildo y dos para el Parlamento de Canarias, cuyo pleno se compone de 70 diputados.

Cogen carrerilla en cuanto se les pregunta por los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Nombran a los más mediáticos, con el PP y PSOE a la cabeza, seguidos de CC y NC, así como Podemos, Ciudadanos y Vox.

Les cuesta un poco más identificar a algunos líderes políticos canarios tras echar un vistazo a sus retratos. Aun así, consiguen descifrar, divertidos, que el rostro sonriente de la imagen es el del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; Marta reconoce rauda a Clavijo (CC) y Alejandro a Carolina Darias (PSOE).

No gozan de tanta popularidad entre estos jóvenes Antonio Morales (NC); Manuel Domínguez (PP); Noemí Santana (Sí Podemos); o Casimiro Curbelo (ASG). Si bien, aseguran que tienen previsto leer las propuestas de cada partido antes de votar. «Es importante», subraya Marta Jacinto.

Incluso, apuestan por dirigirse directamente a los programas electorales, pues desconfían de la información que circula en las redes sociales. Jacinto, es más, manifiesta el riesgo de manipulación que existe en estos canales, mientras que Josué va más allá y enfatiza la importancia de informarse sobre el acontecer diario para, así, «actuar en consecuencia».

Confiesan, a su vez, que no han sentido ningún tipo de presión, ya que ni amigos ni familiares les han incitado a votar a un partido determinado. «Mi familia me dice que lea yo las cosas y que decida yo», señala Marta. «En mi caso, hacen bromas, pero no siento presión por decirles a quién voy a votar ni por la posibilidad de que me puedan apartar del grupo», comenta Alejandro.

Finalmente, tras la charla con CANARIAS7, los cuatro estudiantes se pierden por los pasillos del instituto. Vuelven a la EBAU, a los exámenes, al fin de curso. Vuelven a una vida que se empodera a cada paso, aunque quizás no lo sepan, a aquella que están construyendo a su justa medida.