El ilustre imaginero Paz Vélez talló mediada la década de 1980 la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud, por encargo de la hermandad de los Nazarenos de Vegueta. Su hijo José Manuel era un niño que en los pasillos de su casa en Las Palmas de Gran Canaria, donde la familia hizo una larga parada de tres décadas, miraba con admiración cómo su padre faenaba con la figura que preside la parroquia de Santo Domingo. «Vi cómo se tallaba este Cristo casi a los pies de mi cama».

José Manuel Paz Marín aterrizó este jueves en Gran Canaria proveniente de su Sevilla natal, donde regresó hace muchos años. Acompañado por su esposa y sus cuatro hijos. Se quita las gafas y se frota los ojos, con emoción contenida cuando posa para las fotografías bajo la imagen que talló su padre, con su túnica renovada, junto a la de María Santísima de la Esperanza de Vegueta, también recuperada por Paz Vélez en 1981.

Paz Marín oficiará este viernes el pregón de la hermandad de los Nazarenos. Algo que le reporta un viaje temporal a su infancia y al recuerdo imborrable de su padre, fallecido en 2011. «Es muy emocionante volver a Las Palmas de Gran Canaria, donde estuve 23 años de mi vida. Le decía a mi mujer que es curioso porque mis hijos van a venir por primera vez a esta ciudad y los va a traer de alguna forma su abuelo, aunque ya no esté con nosotros porque falleció hace años. Pero venimos exclusivamente para algo relacionado con él. Para mí va a ser una noche muy entrañable, llena de emociones y vivencias», indica con el rostro aún fatigado por el viaje pero feliz por la catarata de emociones que le espera.

Paz Marín emparenta en cierto modo el Jesús de la Salud con el del Gran Poder. Y explica las características técnicas que lo convierten en poderosamente especial. «Es una imagen tallada a talla directa, que no está hecho en barro para pasarlo a escayola y, como antiguamente se hacía, sacarla de punto para transformarla a madera. Mi padre lo talló directamente sobre la madera; lo empieza a agobiar y sale lo que queda en la figura.Sus manos, que las hace aparte, luego hace la cabeza y la ensambla con el resto del cuerpo», indica.

José Manuel Paz Marín durante la entrevista, Cober

José Paz Vélez nació el 22 de diciembre de 1931 en Sevilla. A los 12 años ya estaba en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y tras años trabajando en el retablo de la Parroquia del Divino Salvador de Sevilla fue el obispo Infantes Florido el que lo trajo a Gran Canaria, donde comenzó un largo periodo, conocido en su obra como la etapa canaria, que se prolongó hasta 2003.

Noticia relacionada Las Palmas de Gran Canaria La fe ciega del costalero llena Vegueta David Ojeda

Fue una figura esencial en la historia de la hermandad, que procesiona la imagen desde 1985 y lo volverá a hacer este año, como es tradición, con la estación penitencial del Domingo de Ramos. Por eso para ellos es tan especial lo que va a suceder este viernes.

José Manuel Paz Marín subraya algunas de las líneas de lo que su pregón va a contar, directamente de la fuente más emocional. «Me he ceñido fundamentalmente a lo que me toca el corazón. Es un pregón que no sale de mis manos, es un pregón de gracias, de fe y de amor. Tengo una deuda con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que le ha dado mucho a mi familia. A la fe que tiene hacia este Cristo. Eso es algo que decía mi padre, que no sabía si los hacía mejor o peor pero que, al menos, generaban devoción. Y ahí están estas imágenes suya», comentó.

Paz Vélez dedicó este Cristo a su madre, que falleció durante su realización. Al ser el Señor de la Salud se hicieron unas estampitas que tenían adheridos unos trozos de cedro y otros de túnica. El imaginero se lo daba a gente que estaba enferma. Cuando él enfermó y entró en la UCI, después de escuchar que no duraría mucho, José Manuel puso en sus manos una de estas estampitas. Y Paz Vélez vivió 18 meses más.

Pregón a las 20.00 horas

José Manuel Paz Marín ejercerá de pregonero en una de las citas más emocionantes de la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 20.00 horas. Su intervención estará acompañada por el concierto de marchas procesionales que convierte el templo del barrio antiguo en uno de los ejes de la celebración católica estos días.

La Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza de Vegueta realizará posteriormente, el sábado 23, la misa costalera que será la antesala el domingo 24 de la estación penitencial del Domingo de Ramos.

Este domingo habrá ensayo general de los costaleros, casi el último encuentro, antes de que las dos imágenes sobre el paso salgan a procesionar en el día más emotivo para una hermandad radicada hace muchos años en el corazón de la ciudad vieja.