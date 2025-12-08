Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión Se espera que en el juicio se alcance un acuerdo de conformidad entre las partes | Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2023

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita penas de hasta cinco años de prisión para uno de los dos internos acusados de protagonizar una violenta pelea en el Centro Penitenciario Las Palmas I, en la que uno de ellos perdió casi la mitad de la oreja izquierda tras ser mordido por su compañero. Está previsto que en el juicio se alcance un acuerdo de conformidad entre las partes.

Los encausados, identificados con las siglas A.V.L. y M.E.B.N., se enfrentan a delitos de lesiones, según el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2023, cuando ambos mantuvieron una discusión en el módulo 4 de la prisión que derivó en una pelea. Durante el forcejeo, M.E.B.N. mordió la oreja de A.V.L., arrancándole «prácticamente la mitad del pabellón auricular». La víctima necesitó asistencia médico-quirúrgica, puntos de sutura y un tratamiento posterior que se prolongó durante 14 días. Como secuela, «conserva una deformidad visible en la oreja izquierda», añade esta parte.

Por su parte, M.E.B.N. sufrió lesiones leves consistentes en una tumefacción en ambos ojos y una herida en la mano izquierda.

Ambos cuentan con antecedentes penales. A.V.L. ha sido condenado previamente por robo con violencia, quebrantamiento de condena y lesiones. Mientras que M.E.B.N. tiene condenas por homicidio y por delitos contra la salud pública.

La Fiscalía atribuye a M.E.B.N. un delito de lesiones y solicita para él cinco años de prisión, además de la prohibición de acercarse a su compañero a menos de 300 metros durante seis años. También interesa que la pena sea sustituida por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de regreso durante nueve años, aunque solicita que cumpla previamente dos tercios de la condena en España. Para A.V.L., acusado de un delito leve de lesiones, solicita una multa de 600 euros.

En responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que M.E.B.N. indemnice a A.V.L. con 17.200 euros por las lesiones y secuelas provocadas. A su vez, A.V.L. deberá abonar 145 euros a M.E.B.N. por las lesiones sufridas durante la pelea.

La causa, que está tramitada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, se celebrará este martes en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas.