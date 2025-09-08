El peligroso laberinto del Chano Cruz

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria tiene en el ConoSur una de las cunas de su historia deportiva. El barrio de San José es la sede de leyendas del deporte local como el Adargoma de lucha canaria, el Poeta Tomás Morales de vela latina o el Real Sporting de San José, institución futbolística de la isla desde 1913. Este último es uno de los denunciantes de lo que consideran el peligroso laberinto en el que se ha convertido el Chano Cruz, su estadio y su casa desde hace décadas, por la compleja convivencia con la zona deportiva que será inaugurada próximamente.

Esa superficie de 2.000 metros cuadrados, presentada por la alcaldesa Carolina Darias el pasado mes de enero como un proyecto «muy pensado para las familias del barrio de la Vega de San José y el polígono de San Cristóbal», falla desde el principio. La instalación está instalada a la espalda del fondo norte del Chano Cruz y su único acceso es a través del campo de fútbol. Desde la entrada del Paseo de San José, es decir, un barrio distinto aunque el imaginario popular los funda en uno solo.

Eso ha soliviantado a los clubes que allí entrenan y compiten. Son más de una veintena, contando con los 16 equipos de la cadena del Sporting y los que forman parte de la estructura del Miguel León y el Talleres Canary, entidades que también tienen en el recinto su sede.

«No nos quejamos de la construcción de esta instalación, que es un magnífico recurso para los vecinos del barrio. Pero no tiene ningún sentido que tengan que cruzar el campo de fútbol para llegar hasta allí cuando estemos entrenando o jugando los partidos», señala Jerónimo Suárez, presidente del Sporting, respaldado por los dirigentes de los otros dos clubes.

Para llegar a la zona deportiva hay que bajar por la escalera que se encuentra junto a la Casa Amarilla, donde ahora mismo se encuentran aceras rotas y un vallado negligente. Tras cruzar ese camino se accede al Chano Cruz. Luego hay que bajar y cambiar de dirección por dos tramos distintos de escaleras para acceder al campo; salir por la boca de los vestuarios de los árbitros y los equipos y caminar por detrás de una de las porterías, cuya pared se encuentra repleta de huellas de balonazos, para llegar hasta la puerta de la nueva infraestructura deportiva.

Eso es lo que lleva a la estupefacción a los clubes que allí compiten: «Nos parece una locura. La zona deportiva es un espacio público abierto al que puede acceder todo el mundo libremente. Pero, claro, nos parece que hay un fallo muy grande de seguridad. Gente pasando por delante de los vestuarios durante o un partido. Nadie nos asegura que nadie se meta en el campo y no nos sancionen por invasión, que la multa suele ser de 600 euros. Un palo muy duro para clubes como los nuestros», dice Suárez.

La cancha tiene otra puerta. Pero al ser un terreno también anexo al Instituto de San Cristóbal, el 'lechuga', solo comunica con el centro y no con el barrio.

Según explicó en una nota de prensa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, este proyecto, que tiene un coste de 804.929,55 euros, y estará compuesto por un circuito de entrenamiento funcional con tres áreas: un espacio para practicar 'crossfit'; una zona de 'fitness' al aire libre y una zona de cardio, compuesta por tres bicicletas deportivas y tres bicicletas elípticas. Además, este espacio tendrá una pista multideporte de 26 x 15 metros, dotada con dos porterías de fútbol en los extremos cortos, dos canastas dobles de baloncesto sobre las porterías (dos de ellas encaradas al interior y dos al exterior de la pista), y cuatro miniporterías en los lados largos.

Hay terreno público y sin plantar justo ante la rampa de acceso al Chano Cruz. Y los equipos que lo utilizan demandan que se haga algún trabajo ya que ese solar da directamente a la nueva zona de deportes. Un conflicto de competencias municipales sobrevuela la incapacidad de resolver este problema.

Mientras tanto, desesperan. Suárez señala que «he registrado escritos en el Ayuntamiento y en la Federación de Fútbol. Nadie nos ha contestado», indica.

Historia de un campo legendario

El Chano Cruz forma parte de la memoria sentimental del ConoSur. El antiguo 'Picadero' fue convertido en el actual campo de fútbol hace 45 años por el impulso de la Asociación de Vecinos Barrio de San José, que trabajó duramente para conseguir esa instalación deportiva en el barrio. Su inauguración se produjo el 14 de noviembre de 1980 con un partido amistoso de fútbol femenino entre el Sanbrit y el Muebles El Norte.

La pasada temporada ya provocó conflicto graves con el Ayuntamiento. La instalación se saturó con la incorporación del Miguel León a su uso, lo que provocó mucha más carga a sus instalaciones y la imagen de prácticamente toda su superficie cubierta por futbolistas de diversas categorías sobre su césped sintético. Ahora tiene otros problemas. Si se usa el riego se acaba el agua para las duchas porque se vacía el aljibe. Necesitan algo más que la mano de pintura que está recibiendo actualmente.