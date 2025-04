Un paseo con trampa

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 21 de abril 2025 | Actualizado 22/04/2025 00:24h. Comenta Compartir

Adán Ortega es un vecino del entorno de Los Nidillos, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, que ve limitado su paso por uno de los itinerarios peatonales más atractivos con que cuenta el litoral de la ciudad por el mal estado en que se encuentra.

«Tengo que estar todo el día mirando al suelo en lugar de estar mirando las vistas», dice sobre lo problemático que resulta transitar por el paseo que conecta la zona de La Puntilla, en la playa de Las Canteras, con El Confital para personas que como él se mueven en silla de ruedas, pero también para quienes van con carritos de bebé, tienen problemas de movilidad o simplemente lo utilizan para andar o hacer deporte.

Y es que explica que el mal estado de las baldosas que cubren este recorrido puede suponer un contratiempo si no se va bien atento, pues «están levantadas, rotas», y quedan huecos que se convierten en un trampa para las ruedas de su silla. Apunta que más de una vez ha tenido «que hacer el caballito» para «esquivar las que están rotas y no caerme».

Pero salvar estos obstáculos no siempre es posible y reconoce que le ha costado más de un susto. «Me he caído bastante, pero afortunadamente sé caerme y lo primero es poner las manos. Además, yo tengo fuerza en los brazos y me puedo levantar del suelo a la silla, si me agarran la silla», relata.

Sin embargo, es consciente de que no todo el mundo puede reaccionar a un incidente como este del mismo modo, y explica que él mismo ha sido testigo de lo que cuenta. «He visto como gente que se ha caído, que tiene a lo mejor más peso que yo o más dificultades de movimiento, ha tenido que esperar a que alguien les ayudara», relata.

Asegura que el paso es problemático también para carritos de bebés y personas mayores. Cober

Añade que estas circunstancias que relata y su propia experiencia le han hecho ser más cauteloso a la hora de transitar por este paseo que atrae a locales y visitantes por las vistas que ofrece de la costa capitalina. «No vengo por aquí sino cuando voy acompañado, ya últimamente solo cuando voy acompañado me siento más seguro», señala.

Por eso, dice que pese a la cercanía de su vivienda a este paseo, prefiere transitar por la vecina calle Faro, pese a que presenta una pendiente más pronunciada que le dificulta el acceso.

Al margen de que por esta vía, en algunos casos, se ve obligado a transitar directamente por la calzada y compartirla con el tráfico, con el riesgo que eso implica para su integridad. Pero es que dice que no todos los conductores son conscientes de las consecuencias que tienen sus actos. «A veces no puedo usar los rebajes que hay en la aceras porque hay un coche aparcado, y tengo que ir por la carretera», denuncia.

Apunta que «a pesar de que me cuesta subir y bajar las aceras» de la calle Faro, «me siento más seguro». Esto se debe a que lo que debía ser una alternativa segura, como es un paseo peatonal, en este caso no es opción para él.

Por todo esto se ha decidido a volver a denunciar públicamente una situación con la que lleva años batallando. Y es que en 2017 ya dio a conocer en una red social el mal estado de este paseo entre La Puntilla y El Confital, una crítica de la que se hizo eco CANARIAS7.

Sin embargo, recuerda que su lucha comenzó en el año 2015, cuando expuso, también en sus redes sociales, este problema. «Pero no tuvo tanta repercusión», indica.

Adán Ortega apunta que también ha remitido escritos al Ayuntamiento capitalino en los que informa de la situación que tiene este itinerario peatonal y proponiendo una posible solución.

«Se podría hacer una especie de carril bici para que las personas con discapacidad o con poca movilidad nos podamos mover con tranquilidad por aquí», plantea mientras recorre un tramo del referido paseo y muestra lo complejo que le resulta moverse por el mismo ya que las ruedas de la silla se meten en los espacios que quedan entre las losetas y se queda atascado.

Ampliar Detalle de la silla de Adán entre las losetas. Cober

Una solución que espera poder plantear directamente al concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, con el que prevé reunirse en un corto espacio de tiempo.

Así, explica que en su queja en redes sociales se dirigió directamente al concejal de Urbanismo para solicitarle un solución. Pero que ha sido el concejal del distrito al que pertenece La Isleta el que, hace unas dos semanas, se puso en contacto con él.

«Me llamó el concejal y me dijo que quería reunirse conmigo, que iba a encontrar el hueco para reunirse conmigo y hablar del tema», dice confiado en que la respuesta a su demanda llegue pronto.