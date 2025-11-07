La Feria sufre el ataque de los ladrones de esquejes

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:06 Comenta Compartir

La Feria recibe la visita de los ladrones de esquejes, que discretamente y con la sutileza de un buen cirujano durante el pasado fin de semana mutilaron 20 de los 40 arbustos plantados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la plaza que se encuentra junto al centro cívico.

Las acalifas fueron plantadas el jueves de la pasada semana por los operarios del servicio de Parques y Jardines. Pero durante el fin de semana fueron cortadas ramas de estos arbustos, probablemente con la intención de sacar esquejes, tallos con los que plantar en la tierra con la intención de reproducirlos.

Lo curioso de esta especie es que su uso natural es exterior, ya que necesitan de mucha luz para reproducirse. Por lo que su utilidad doméstica parece limitada. La plantación de estos arbustos se produjo la semana pasada en Barrio Atlántico, durante el proceso de una acción integral de la concejalía responsable de las zonas verdes de la ciudad y en la que dos cuadrillas trabajaron en el barrio durante diez días.

Los trabajadores implicados en el despliegue de renovación de los espacios ajardinados de la zona fueron los que dieron parte el lunes del 'ataque' que sufrieron las acalifas, percibiendo que en cada una de ellas se había producido la poda de alguna rama de las mismas.

La realidad es que el corte de estas ramas merma el esplendor de los arbustos en las zonas comunes pero según los técnicos del servicio no afectarán a su crecimiento prolongado en el tiempo. Un problema menor dentro de los que se habitualmente se topan los operarios del área, acostumbrados a encontrar especies vandalizadas o directamente sustraídas de la tierra en prácticamente todos los parterres y parques de la capital.

Robos de pascuas

Sin ir más lejos, a principios del próximo mes de diciembre se procederá al despliegue de colocación de pascuas en distintos espacios ajardinados de la ciudad, como es costumbre en las fechas navideñas. El robo de estas flores de la vía pública es habitual cada año desde el principio del estreno de la decoración, obligando a una reposición, con el consiguiente gasto público, por parte del gobierno de la ciudad. La última estadística del robo de pascuas en Las Palmas de Gran Canaria dejó la cifra de 3.000 ejemplares robados.

En el caso de La Feria, desde Parques y Jardines se desarrollará los días 20 y 21 del presente mes un proyecto de concienciación del cuidado colectivo de las zonas verdes, con talleres y plantaciones, en los que estarán implicados distintos colectivos vecinales y educativos del barrio.

Mientras se trabaja en la conciencia común del cuidado del arbolado de la ciudad las acalifas de la calle Diego Betancor Suárez esperan seguir creciendo sin más podas clandestinas con nocturnidad y alevosía.