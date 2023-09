Decálogo de la patineta para no ser multado

En lo que va de año, la Policía Local ha intervenido en un total de 19 accidentes de circulación en los que se han visto involucrados patinetas. El año pasado, la cifra alcanzó los 40. Para concienciar a los conductores, y ante la inminente llegada, la semana próxima, del servicio de préstamo público de patinetes, Sítyneta, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía han elaborado un decálogo de normas que tratan de pacificar la convivencia viaria, en especial con los peatones.

El oficial de Tráfico, Norberto Quintana, explicó que las principales causas de los accidentes con patinetas son «el exceso de velocidad de los vehículos de movilidad personal, el desconocimiento de la norma o la conducción distraída».

Estos sucesos suelen venir aparejados por multas que oscilan entre los 80 y los 500 euros.

Estas son las 10 normas que hay que saber

1 Alcohol y drogas Multa de hasta 1.000 euros Está prohibido conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a los 0,5 gramos por litro.

2 Uso individual Multa de hasta 200 euros No puede ir más de una persona en la patineta ni usarla para para llevar mercancías.

3 Vías permitidas Multa de 100 euros Solo se puede circular por carriles bici, aceras bici y zonas 30. No está permitido el uso de aceras ni zonas peatonales.

4 Móviles y auriculares Multa de entre 100 y 200 euros Está prohibido el uso de cualquier dispositivo que disminuya la atención del conductor.

5 Velocidad Inmovilización y retirada Los vehículos de movilidad personal no pueden ir a más de 25 kilómetros por hora

6 Aparcamiento Multa de hasta 200 euros Solo se puede parar o estacionar en los lugares habilitados. En todo caso, nunca se podrá dejar la patineta en un sitio que suponga un obstáculo o molestia para otros vehículos o peatones.

7 Conducción nocturna Multa de hasta 200 euros Siempre que se circule de noche, deberá hacerse con luces reglamentarias. El conductor debe lucir también prendas o elementos reflectantes.

8 Casco Recomendable Su uso no es obligatorio salvo en el caso de los menores de 18 años.

9 Límite de edad La circulación con patineta queda prohibida para los menores de 16 años. En estos casos, los responsables de la multa serán los padres y madres.

10 Normas de tráfico Multas de hasta 500 euros Como cualquier otro vehículo, los conductores de patinetas deberán respetar las normas de tráfico y las indicaciones de los policías y los agentes de movilidad.

El concejal de Movilidad del Ayutnamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, defendió los patinetes como una solución de movilidad sostenbile, sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde hay dos niveles separados por un gran desnivel.

Pero recalcó la necesidad de que los conductores de estos vehículos, que no son juguetes, tengan claras las normas de circulación.

Sin matrícula ni seguro

En este sentido, informó de que no hay ninguna norma que obligue a identificar con matrícula a las patinetas, aunque el Ayuntamiento no descarta ir en esta dirección.

Tampoco existe la obligación de tener un seguro de circulación, pero eso no quiere decir que no exista responsabilidad ni que no haya que pagar por ella. «Cuando hay un accidente, la responsabilidad es del conductor y tiene que responder por ello», añadió.

En este sentido, el oficial Norberto Quintana aclaró que el Código Civil imputa la responsabilidad de los actos a cada persona, y a sus padres y madres en caso de que se trate de menores de edad.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, informó de que los velocímetros que utilizan los agentes de la Policía Local son suficientes para demostrar el exceso de velocidad de una patineta. En este caso, no hace falta contar con dos fotos de radar, como sí pasa con los vehículos motorizados.

Por otro lado, José Eduardo Ramírez adelantó que la nueva ordenanza de movilidad en la que está trabajando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará el casco como un elemento obligatorio cuando se circule fuera de los carriles de bici.

En cuanto a la posibilidad de subir a las guaguas con las patinetas, el edil aclaró que en estos momentos solo puede accederse al transporte público colectivo cuando la patineta «es plegable y está plegada, al igual que ocurre con las bicis».