5.000 firmas buscan una salida en Tamaraceite

La ordenación de la vieja carretera general de Tamaraceite no frena a los vecinos y comerciantes de la zona. La nueva plataforma que reclama la conexión peatonal y por medio del transporte público con el centro comercial a través de la rotonda de la calle Hermanos Domínguez presentó este martes, en la concejalía del distrito, unas 5.000 firmas de apoyo a su propuesta de ordenación.

En el pleno del mes pasado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se comprometió a coordinar «con los vecinos y los colectivos afectados las soluciones para el transporte público y la conectividad en Tamaraceite».

aunque se produjo una primera reunión, los afectados por la disminución del transporte público en la carretera general -en sentido bajada desde Cruz del Ovejero- y por la condena de la conexión con el centro comercial que impone la nueva definición del antiguo cruce que llevaba a San Lorenzo, siguen esperando por una salida técnica al recorrido circular en que ha quedado la GC-300.

En efecto, todos los vehículos que vienen del intercambiador en sentido bajada son obligados a volver a este punto.

«El concejal (de Urbanismo, Javier Doreste) se comprometió a darnos un proyecto en quince días, pero ya ha pasado de sobra ese tiempo y lo único que ha hecho es ponerse en contacto con nosotros para decirnos que nos iba a convocar porque parece que tenía alguna propuesta, pero ahí se ha quedado», denunció Máximo González, uno de los portavoces de la nueva plataforma ciudadana creada en Tamaraceite a partir de este problema.

Primeras propuestas, en una semana

El concejal Doreste respondió este mismo martes a los vecinos diciendo que hay varios técnicos municipales trabajando en una posible solución al aislamiento que denuncian los ciudadanos y aclaró que este tipo de proyectos no resulta sencillo de conformar. En todo caso, indicó que «nosotros esperamos tener una reunión con ellos la próxima semana e ir avanzándoles las primeras ideas sobre eso».

El edil no quiso especificar si habrá o no conexión de la carretera que parte del antiguo cruce de San Lorenzo con la calle Hermanos Domínguez, en la trasera del centro comercial Alisios. Lo único que se limitó a decir, y lo repitió en dos ocasiones seguidas, es que «vamos a quitar excusas para que no nos diga ninguna compañía de transporte que no puede pasar por ahí».

Doreste también informó de que se había contactado con Global para que estudiara la posibilidad de reponer el servicio de transporte público en sentido bajada y que el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, también había puesto sobre la mesa de Guaguas Municipales esta posibilidad.

Hay que recordar que la obra de adecuación de la nueva carretera circular provocó una reducción de ocho a dos líneas de guaguas en la oferta de servicio que se prestaba antes a la antigua carretera de San Lorenzo.

Los vecinos entienden que la presentación de las 5.000 firmas «dan soporte a la reivindicación de que se vuelva a abrir la carretera del cruce de San Lorenzo y esto muestra la fuerza del barrio, su interés en que se haga».

Máximo González añadió que esperaba que este apoyo masivo hiciera reflexionar a los políticos del Ayuntamiento sobre el respaldo y la necesidad que existe sobre sus reivindicaciones.

«Eliminaron los servicios de transporte y queremos que se reponga; se ha perdido el 50% de los ingresos de los comercios; la salida al tráfico por San Lorenzo, que permitía desahogar la zona, está cerrada; y al edificio nuevo, junto al centro comercial Alisios, le eliminaron la salida directa a la rotonda», resumió.